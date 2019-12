Cogeco renouvelle son partenariat avec l'Amphithéâtre de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Corporation des Évènements de Trois-Rivières et Cogeco sont fiers d'annoncer le renouvellement de leur partenariat majeur. L'entreprise originaire de la région s'est prévalue de son droit de renouvellement pour les cinq prochaines années et continuera de donner son nom aux installations d'envergure de l'Amphithéâtre de Trois-Rivières.

« L'Amphithéâtre Cogeco est devenu un incontournable dans l'espace culturel québécois et nous sommes très fiers de pouvoir continuer de contribuer à son succès », a indiqué Marie-Hélène Labrie, première vice-présidente et chef des Affaires publiques et des communications de Cogeco. « Depuis plus de 60 ans, Cogeco développe des liens très étroits avec les communautés qu'elle dessert. Ce partenariat représente pour nous l'occasion idéale de renforcer notre contribution à l'essor culturel et économique de la communauté qui nous a vu naître ».

La première entente signée entre les deux organisations en 2013, remontant aux balbutiements des activités de l'Amphithéâtre, avait été considérée comme un réel coup de circuit par les deux entités. Cogeco avait saisi l'occasion de redonner à sa communauté dans le cadre d'un partenariat inédit pour l'entreprise. La Corporation des Événements de Trois-Rivières bénéficiait, quant à elle, d'une aide financière importante pour lancer ses activités ainsi que de la puissance du réseau radiophonique de Cogeco pour assurer la promotion des activités présentées à l'amphithéâtre.

« Le succès qu'a bâti l'Amphithéâtre Cogeco ces cinq dernières années est le résultat de l'appui de ses précieux partenaires. Notre organisation est très fière de ce renouvellement avec Cogeco, une entreprise régionale phare qui a cru à notre projet alors que celui-ci était encore embryonnaire. Son soutien notamment au niveau de la commercialisation des projets entrepris par notre équipe a permis à l'amphithéâtre et ultimement à Trois-Rivières de se tailler une place de choix sur la scène culturelle québécoise », témoignait M. Roger Picard, président de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières.

Depuis 2015, la Corporation des Évènements de Trois-Rivières et Cogeco unissent leur expertise afin d'assurer le rayonnement des activités de l'Amphithéâtre Cogeco. Les deux entités ont permis, par leur intérêt partagé pour l'innovation et la culture, d'attirer un nombre significatif de visiteurs à l'amphithéâtre. En effet, au terme des cinq premières années d'opération, ce sont 183 spectacles qui ont été présentés en saison estivale, représentant ainsi plus d'un demi-million de spectateurs, soit 518 000 entrées. Grâce en partie au soutien de Cogeco ainsi qu'à une vision commune, les installations de l'amphithéâtre jouent plus que jamais leur rôle de pôle attractif touristique pour la région.

À propos de l'Amphithéâtre Cogeco

Situé au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, l'Amphithéâtre est un lieu de diffusion de spectacles exceptionnels ayant été inauguré à l'été 2015. Comptant 3 500 sièges couverts et pouvant accueillir 5 500 personnes supplémentaires sur son esplanade gazonnée, ce nouvel équipement culturel accueille une programmation variée et multidisciplinaire de mai à septembre dans un environnement unique.

À propos de Cogeco

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

