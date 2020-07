MONTRÉAL, le 2 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu la certification Entreprise généreuse d'Imagine Canada. Le Programme des Entreprises généreuses d'Imagine Canada souligne le leadership exemplaire en matière d'investissement communautaire et de responsabilité sociale au Canada.

« Nous sommes honorés de recevoir cette certification qui reconnaît notre travail en matière de philanthropie et notre engagement social », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc. « Nous nous efforçons sans relâche de soutenir nos collectivités et sommes fiers de faire partie d'une communauté de leaders qui établit les normes dans le domaine de la philanthropie d'entreprise au Canada. L'engagement social fait partie intégrante de nos valeurs d'entreprise et nous travaillons à créer un impact positif sur nos communautés et sur l'environnement ».

« Les Entreprises généreuses jouent un rôle clé dans l'épanouissement et la prospérité des communautés et, en période de crise, dans la reprise de leurs activités et le développement de leur résilience », a souligné Bruce MacDonald, président et chef de la direction de Imagine Canada. « Nous saluons Cogeco pour leur approche en matière d'investissement communautaire et les félicitons pour leur reconnaissance comme leader en responsabilité sociale d'entreprise au Canada ».

Créé en 1988, le Programme des Entreprises généreuses d'Imagine Canada est la première initiative publique au Canada qui vise à reconnaître l'excellence en matière d'investissement communautaire et de responsabilité sociale. Une entreprise certifiée Entreprise généreuse verse au moins 1 % de son bénéfice avant impôts au soutien des collectivités où vivent et travaillent ses employés et ses clients. L'investissement communautaire total réalisé par chaque Entreprise généreuse correspond au montant total des contributions réalisées par celle-ci sous trois formes, soit : les dons en espèces et en nature, le bénévolat réalisé par les employés pendant leurs heures de travail rémunérées et les coûts de gestion des programmes communautaires de l'entreprise.

Dans le cadre de son engagement social l'an dernier, Cogeco a soutenu plus de 700 organismes communautaires sans but lucratif en leur versant plus de 13 millions de dollars en espèces, dons en nature et commandites, dont du temps d'antenne pour répondre aux besoins de collecte de fonds.

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE CHEZ COGECO COMMUNICATIONS

La Politique de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) et le Code d'éthique de la société constituent le fondement de son cadre de responsabilité sociale. En janvier 2020, Cogeco Communications inc. a publié son cinquième rapport sur la RSE. Pour en apprendre davantage sur les objectifs, les initiatives et la performance de Cogeco Communications inc. dans le domaine de la responsabilité sociale d'entreprise, veuillez consulter le site Web de la société au http://corpo.cogeco.com/cca/fr/profil-de-lentreprise/responsabilite-sociale-dentreprise/apercu/.

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, Cogeco Communications inc. exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

AU SUJET D'IMAGINE CANADA

Imagine Canada est un organisme de bienfaisance national et bilingue qui se consacre à soutenir les organismes de bienfaisance canadiens. Grâce à nos efforts de sensibilisation, à la recherche et à nos initiatives sociales, nous contribuons à renforcer les organismes de bienfaisance, les organisations sans but lucratif et les entrepreneurs sociaux afin qu'ils puissent mieux remplir leur mission. Les investissements communautaires des entreprises font partie intégrante de notre vision d'un secteur de la bienfaisance dynamique et fort. La certification Entreprise généreuse d'Imagine Canada encourage les entreprises à jouer un rôle de chef de file en consacrant 1 % de leur bénéfice avant impôts au renforcement des collectivités.

