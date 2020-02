Cogeco publie son cinquième rapport de responsabilité sociale d'entreprise

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) a annoncé aujourd'hui la publication de son cinquième rapport de responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Ce rapport, publié tous les deux ans, est réalisé selon les lignes directrices internationales de la Global Reporting Initiative (GRI). Le rapport fournit de l'information portant sur nos initiatives, nos cibles et engagements, en plus de détailler les enjeux les plus pertinents liés à notre performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Chez Cogeco, notre programme de RSE est basé sur une série d'engagements alignés sur nos piliers de RSE. Nous mesurons notre performance en fonction des aspects ESG grâce à des indicateurs de performance clé, qui sont revus régulièrement pour en assurer la pertinence continue. Au nombre des avancements réalisés durant la période couverte par ce rapport, nous avons notamment accentué la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre en mettant en place des projets d'efficacité énergétique dans toutes nos installations et dans notre parc de véhicules, et, en 2019, détourné 163 095 kilogrammes de déchets électroniques des sites d'enfouissement en optimisant le recyclage et la réutilisation. De plus, toujours en 2019, nos actions sociales ont permis d'appuyer plus de 700 organisations communautaires à but non lucratif. Nos commandites et nos dons en argent, en nature et en temps d'antenne se sont élevés à 13 millions de dollars. Enfin, sur le plan de la gouvernance, nous avons entre autres révisé notre politique de RSE ainsi que nos engagements en matière de RSE, de sorte qu'ils soient alignés à nos valeurs fondamentales et nos priorités stratégiques d'entreprise.

« La responsabilité sociale de l'entreprise fait partie intégrante de notre histoire et de notre ADN. Nous sommes fiers des progrès réalisés au cours des deux dernières années qui nous ont valu d'être reconnus par nos pairs et de recevoir plusieurs prix, incluant celui de figurer au palmarès des 100 entreprises les plus durables du monde par Corporate Knights », souligne Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. « Chez Cogeco, nous nous engageons à continuer de montrer l'exemple et d'intégrer les hauts standards ESG dans nos décisions d'affaires quotidiennes et de toujours tenir compte de ce qui est le mieux pour nos parties prenantes, incluant nos communautés et la société en général. »

Pour en savoir davantage sur les engagements, les réalisations et les progrès de Cogeco en matière de développement durable, le rapport RSE 2018-2019 est disponible sur le site web corporatif, à l'adresse suivante : http://corpo.cogeco.com/cca/fr/profil-de-lentreprise/responsabilite-sociale-dentreprise/apercu/.

AU SUJET DE COGECO INC.

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

