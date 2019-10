Cogeco publie ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2019

Les produits ont augmenté de 3,1 % (2,7 % selon un taux de change constant) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 610,5 millions $.

Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 281,0 millions $, une hausse de 4,5 % (4,1 % selon un taux de change constant).

Les flux de trésorerie disponibles (1) ont augmenté de 70,6 % (71,0 % selon un taux de change constant), pour atteindre 87,6 millions $.

Un dividende déterminé trimestriel de 0,475 $ par action a été déclaré, comparativement à 0,43 $ au quatrième trimestre de l'exercice 2018.

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 août 2019, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »).

À la suite de la vente par Cogeco Communications, le 30 avril 2019, de Cogeco Peer 1 inc., sa filiale de services de technologies de l'information et des communications aux entreprises (les « Services de TIC aux entreprises »), les résultats d'exploitation et financiers de cette filiale pour les périodes considérées et correspondantes sont présentés à titre d'activités abandonnées séparément des activités poursuivies de la Société.

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2019 :

Les produits ont augmenté de 3,1 % (2,7 % selon un taux de change constant) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 610,5 millions $, stimulés par la croissance de 3,1 % (2,7 % selon un taux de change constant) et de 2,9 %, respectivement, du secteur des communications et du secteur Autres. Les produits ont augmenté dans le secteur des communications, en raison principalement de la croissance interne et de l'acquisition du réseau de fibre du sud de la Floride précédemment détenu par FiberLight, LLC (l'« acquisition de FiberLight ») le 3 octobre 2018, ainsi que de l'entrée en vigueur de contrats résidentiels de gros en Floride au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2019 dans les Services à large bande américains. Les produits ont augmenté de 2,9 % dans le secteur Autres, principalement en raison de l'acquisition de stations de radio de RNC Média inc. (l'« acquisition de RNC Média ») au cours du premier trimestre de l'exercice 2019, facteur partiellement contrebalancé par un faible marché publicitaire et par l'intensification de la concurrence pour les activités du secteur des médias.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 4,5 % (4,1 % selon un taux de change constant) pour atteindre 281,0 millions $, en raison surtout de la hausse du BAIIA ajusté dans le secteur des communications, qui découle des hausses enregistrées dans les Services à large bande américains et canadiens.

Le bénéfice de la période lié aux activités poursuivies s'est chiffré à 95,2 millions $, dont une tranche de 30,8 millions $, ou 1,91 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 78,3 millions $ et une tranche de 25,5 millions $, ou 1,56 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2018. La croissance tient surtout à une augmentation du BAIIA ajusté et à une diminution des charges financières.

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 97,1 millions $, dont une tranche de 31,4 millions $, ou 1,95 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 77,3 millions $ et une tranche de 25,2 millions $, ou 1,54 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2018. La variation est principalement attribuable à l'augmentation du bénéfice lié aux activités poursuivies ainsi qu'au bénéfice lié aux activités abandonnées.

Les flux de trésorerie disponibles liés aux activités poursuivies ont augmenté de 70,6 % pour s'établir à 87,6 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 71,0 % en raison d'une hausse du BAIIA ajusté et d'une baisse des acquisitions d'immobilisations corporelles et des charges financières.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 17,2 %, pour atteindre 314,9 millions $, essentiellement en raison de la hausse du BAIIA ajusté, de la diminution des impôts sur le résultat payés et des charges financières payées, et de l'augmentation des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie découlant principalement des variations du fonds de roulement.

Au cours de sa réunion du 30 octobre 2019, le conseil d'administration de Cogeco a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,475 $, comparativement à un dividende de 0,43 $ par action au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2018.





(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion.

« Nos résultats pour le dernier trimestre de l'exercice 2019 sont maintenant connus et nous sommes satisfaits de la performance globale de Cogeco », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc.

« En ce qui concerne notre filiale Cogeco Communications, le BAIIA ajusté de nos Services à large bande canadiens a augmenté au quatrième trimestre, par rapport à l'exercice précédent, grâce à nos efforts d'optimisation des coûts », a déclaré M. Jetté. « Je suis également heureux d'annoncer que Cogeco Connexion a réussi à stabiliser ses unités de service primaire, qu'elle a réalisé des progrès dans ses activités de numérisation et qu'elle est sur le point de lancer sa plateforme IPTV. »

« Nous sommes une fois de plus très satisfaits des résultats enregistrés par Atlantic Broadband », a ajouté M. Jetté. « Nos Services à large bande américains ont clôturé l'exercice en affichant une hausse solide des produits, du BAIIA ajusté et des unités de service primaire. Nous sommes heureux de notre expansion dans le marché de la Floride et nous sommes à la recherche de nouvelles occasions d'acquisitions maintenant que nos récentes acquisitions ont été entièrement intégrées. »

« Les résultats générés par Cogeco Média cadrent avec les attentes », a conclu M. Jetté. « Nous avons complété l'intégration de nos nouvelles stations de radio, et nos principales stations de radio de Montréal ont continué de profiter de cotes élevées au cours du trimestre. »

Projections financières pour l'exercice 2020

Cogeco maintient ses projections financières préliminaires pour l'exercice 2020, publiées le 10 juillet 2019. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Projections financières pour l'exercice 2020 » du rapport annuel de 2019 de la Société.

AU SUJET DE COGECO

Cogeco inc. est une société de portefeuille diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Conférence téléphonique pour les analystes financiers : Jeudi 31 octobre 2019 à 11 h (heure avancée de l'Est)

Les représentants des médias sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement.





Prière d'appeler cinq minutes avant le début de la conférence en utilisant l'une des liaisons téléphoniques suivantes :





Numéro d'accès pour le Canada et les États-Unis : 1-877-291-4570 Numéro d'accès international : +1 647-788-4919





Pour se joindre à la conférence, les participants n'ont qu'à mentionner le nom de la société au téléphoniste, soit Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.





Par Internet à l'adresse http://corpo.cogeco.com/cgo/fr/investisseurs/relations-avec-les-investisseurs/

FAITS SAILLANTS

























Trimestres clos les Exercices clos les





(en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les données par action) 31 août

2019

31 août

2018(1)

Variation

Variation selon un

taux de

change constant(2)

Incidence

du taux de

change(2)

31 août

2019

31 août

2018(1)

Variation

Variation selon un

taux de

change constant(2)

Incidence

du taux de

change(2) $

$

%

%

$

$

$

%

%

$ Opérations



















Produits 610 510

592 277

3,1

2,7

2 427

2 444 062

2 262 030

8,0

6,4

37 433 BAIIA ajusté(3) 280 981

268 942

4,5

4,1

986

1 131 980

1 035 110

9,4

7,8

15 797 Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition(4) 839

1 812

(53,7)





12 851

20 463

(37,2)





Bénéfice de la période lié aux activités poursuivies 95 193

78 340

21,5





368 165

399 950

(7,9)





Bénéfice (perte) de la période lié(e) aux activités abandonnées 1 920

(1 052)

--





75 380

(24 381)

--





Bénéfice de la période 97 113

77 288

25,7





443 545

375 569

18,1





Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 31 445

25 165

25,0





143 163

126 437

13,2





Flux de trésorerie



















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 314 905

268 679

17,2





890 077

638 377

39,4





Acquisitions d'immobilisations corporelles(5) 146 599

164 472

(10,9)

(11,4)

929

439 055

460 910

(4,7)

(6,8)

9 342 Flux de trésorerie disponibles(3) 87 611

51 354

70,6

71,0

(221)

469 155

320 147

46,5

46,1

1 330 Situation financière



















Trésorerie et équivalents de trésorerie









559 393

86 352

--





Total de l'actif









7 125 037

7 335 547

(2,9)





Endettement(6)









3 514 185

3 951 791

(11,1)





Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société









754 768

710 908

6,2





Données par action(7)



















Bénéfice (perte) par action



















De base



















lié(e) aux activités poursuivies 1,91

1,56

22,4





7,38

8,19

(9,9)





lié(e) aux activités abandonnées 0,04

(0,02)

--





1,48

(0,47)

--





lié(e) aux activités poursuivies et abandonnées 1,95

1,54

26,6





8,86

7,72

14,8





Dilué(e)



















lié(e) aux activités poursuivies 1,89

1,55

21,9





7,32

8,13

(10,0)





lié(e) aux activités abandonnées 0,04

(0,02)

--





1,47

(0,47)

--





lié(e) aux activités poursuivies et abandonnées 1,93

1,52

27,0





8,79

7,66

14,8





Dividendes 0,43

0,39

10,3





1,72

1,56

10,3





























(1) Les données de l'exercice 2018 ont été retraitées pour les rendre conformes à IFRS 15 et pour refléter un changement de méthode comptable, ainsi que pour reclasser les résultats de Cogeco Peer 1 à titre d'activités abandonnées. Pour plus de détails, se reporter aux rubriques « Méthodes comptables » et « Activités abandonnées » du rapport de gestion compris dans le rapport annuel de 2019 de la Société. (2) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2018, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3100 $ CA pour 1 $ US et de 1,2773 $ CA pour 1 $ US. (3) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion compris dans le rapport annuel de 2019 de la Société. (4) Pour l'exercice clos le 31 août 2019, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition étaient surtout imputables aux frais de restructuration engagés au premier semestre de l'exercice 2019 au sein des Services à large bande canadiens relativement à un programme d'optimisation opérationnelle. En outre, des frais d'acquisition et d'intégration ont été engagés par les Services à large bande américains relativement à l'acquisition de FiberLight et par la filiale de la Société, Cogeco Média, relativement à l'acquisition de 10 stations de radio régionales le 26 novembre 2018. Pour l'exercice clos le 31 août 2018, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition étaient liés à l'acquisition de MetroCast conclue le 4 janvier 2018. (5) Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 août 2019, les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 145,7 millions $ et à 429,7 millions $, respectivement, selon un taux de change constant. (6) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire, du solde à payer relativement à des regroupements d'entreprises et du capital de la dette à long terme. (7) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.





Source : Cogeco inc. Patrice Ouimet Premier vice-président et chef de la direction financière Tél. : 514-764-4700



Renseignements : Médias Marie-Hélène Labrie Première vice-présidente et chef des affaires publiques et des communications Tél. : 514-764-4700

SOURCE Cogeco inc.

Related Links

http://www.corpo.cogeco.com