Le projet permettra à plus de 8000 foyers et entreprises d'avoir accès à Internet haute vitesse

MONTRÉAL, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'engagement de Cogeco Communications inc. (« Cogeco ») (TSX : CCA ) d'investir plus d'un milliard de dollars sur quatre ans dans l'exploitation et l'expansion de son réseau à large bande avancé au Canada, sa filiale Cogeco Connexion est heureuse d'annoncer un nouvel investissement en infrastructure numérique qui permettra d'offrir un accès à Internet haute vitesse à plus de 8000 foyers et entreprises à Arnprior et à Deep River, en Ontario, ainsi que dans les communautés avoisinantes. L'investissement total est estimé à 10 millions $ et se fera en collaboration avec le gouvernement du Canada par l'entremise de son programme Brancher pour innover qui contribuera au projet en investissant 2 millions $.

« Même avant la pandémie de COVID-19, il était clair que l'accès à Internet haute vitesse était essentiel à notre prospérité économique, à notre santé et à notre sécurité. Grâce à des investissements dans les services à large bande, nous continuons à tracer la voie permettant à tous les Canadiens et Canadiennes de rester en contact avec leurs proches et participer aux activités quotidiennes en ligne. Nous soutenons des projets qui permettront de connecter un million de foyers partout au pays et avons dégagé des milliards pour en connecter d'autres. Avec ce projet, plus de 8000 foyers et entreprises, incluant dans les régions de Mountain View et de Glasgow Station, seront mieux équipés pour prospérer dans l'économie numérique », a indiqué l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et du Développement rural.

Au cours des dernières années, Cogeco a investi massivement dans son robuste réseau de fibre à large bande qui s'étend de Gaspé au Québec à Windsor en Ontario servant plus de 400 communautés situées, dans plusieurs régions, à l'extérieur des grands centres. Cogeco est fermement engagée à satisfaire les besoins croissants des consommateurs des régions rurales et mal servies en ce qui a trait à la vitesse, à la capacité de données et à l'accès. De plus, cet investissement est parfaitement cohérent avec l'annonce récente du gouvernement fédéral concernant sa feuille de route pour les communautés rurales qui réitère sa volonté de bonifier le Fonds pour la large bande universelle, contribuant ainsi à étendre l'accès à Internet haute vitesse et à appuyer la reprise économique dans chacune des régions.

« Fidèles à notre engagement et à nos valeurs, nous sommes heureux de continuer à élargir notre réseau et nos services afin d'offrir un accès à Internet haute vitesse à un plus grand nombre de familles et d'entreprises. Nous sommes ravis de travailler avec le gouvernement du Canada à la réalisation de cet important projet qui permettra à plus de Canadiens et Canadiennes d'avoir accès à une connexion Internet haute vitesse fiable : 5100 foyers à Arnprior, 465 à Chalk River, 1700 à Deep River (y compris Mountain View), 455 à Beachburg, 590 à Cobden et 70 à Glasgow Station », a dit Frédéric Perron, président de Cogeco Connexion.

Comme le télétravail et l'éducation en ligne font dorénavant partie de nos vies quotidiennes, le réseau et les services de Cogeco sont plus que jamais essentiels. Les résidents et résidentes bénéficieront d'un accès à la gamme complète des services de Cogeco, notamment à l'offre télévisuelle la plus flexible, à des services Internet haute vitesse proposant des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1 Gig et à une utilisation illimitée dans la plupart des forfaits.

À PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion regroupe les activités de câblodistribution canadiennes de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

