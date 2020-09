MONTRÉAL, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'engagement de Cogeco Communications inc (TSX: CCA) d'investir plus d'un milliard de dollars sur une période de quatre ans, dans l'exploitation et l'expansion de son réseau avancé de fibre coaxial à large bande, Cogeco Connexion, une filiale de Cogeco Communications inc., est fière d'annoncer un investissement de plus de 3,2 millions de dollars. Cet investissement additionnel permettra d'offrir des services d'Internet haute vitesse à plus de 3700 foyers et entreprises dans plusieurs municipalités du Québec, à travers les MRC des Laurentides, du Haut-St-François, des Appalaches, des Etchemins et de Drummond.

« Nous sommes fiers d'annoncer cet investissement additionnel dans l'infrastructure numérique au Québec. Nous avons à coeur de poursuivre nos investissements dans notre réseau hybride de fibre et de câble afin de répondre au besoin grandissant et plus qu'essentiel de connectivité dans les régions moins bien desservies », dit Frédéric Perron, président de Cogeco Connexion. Ainsi, près de 300 foyers et entreprises du village de Weir, au sein de la municipalité de Montcalm, auront accès à nos services prochainement. Les municipalités de Weedon-Beaulac (850 foyers et entreprises), Saint-Guillaume et St-Edmond-de-Grantham (750 foyers et entreprises), Lac-Etchemin (1100 foyers et entreprises) et Ste-Justine (700 foyers et entreprises) bénéficieront aussi prochainement d'une modernisation de réseau qui offrira un accès à nos services.

Les résidents et entreprises de ces municipalités pourront bénéficier de toute la gamme de services de Cogeco, y compris les services de télévision et d'Internet haute vitesse les plus flexibles avec des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1GB et une capacité de transfert de données illimitée sur la plupart des forfaits.

Depuis 1972, Cogeco investit massivement dans son réseau robuste de fibre coaxial à large bande qui s'étend aujourd'hui de Gaspé, à Windsor, en Ontario, et qui dessert plus de 427 communautés dans diverses régions, toutes situées en dehors des grands centres urbains. Cet investissement s'ajoute à ceux déjà annoncés au cours des deux dernières semaines, portant le montant total d'investissements récents à 14,7 millions de dollars à travers le Québec et l'Ontario.

