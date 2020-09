MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Connexion, une filiale de Cogeco Communications inc. (TSX: CCA), est fière d'étendre son réseau robuste aux municipalités de Vals-des-Monts, Lac à la Truite et Lac Rond pour offrir ses services d'Internet haute vitesse à près de 5000 foyers et entreprises, grâce à un investissement de 4,5 millions de dollars.

Avoir accès à l'Internet haute vitesse et illimité est devenu incontournable pour les communautés et les entreprises avec l'augmentation des activités à distance telles que le télétravail, l'enseignement ou les consultations médicales. Plus que jamais, le réseau et les services de Cogeco sont essentiels et contribueront à la reprise économique. « Nous demeurons engagés à offrir les meilleurs services à nos clients et à rencontrer les plus hauts standards de connectivité et de fiabilité, contribuant ainsi au désir de notre société d'offrir le meilleur accès à la connectivité à nos communautés », dit Frédéric Perron, Président de Cogeco Connexion.

En déployant la fibre sur une distance de 173 kilomètres, ces deux projets de Cogeco Connexion permettront de connecter respectivement 4500 foyers à Val-des-Monts et près de 500 pour le Lac à la Truite et Lac Rond. Cet investissement important de 4,5 millions de dollars s'inscrit dans l'engagement de Cogeco Communications inc. d'investir plus d'un milliard de dollars, sur une période de quatre ans, dans l'exploitation et l'expansion de son réseau de fibre coaxial à large bande, afin de poursuivre son développement et d'étendre sa couverture Internet haute vitesse régionale au Québec et en Ontario.

De plus, depuis 1972, Cogeco a investi massivement dans ses infrastructures pour construire un réseau robuste capable d'offrir des services Internet, vidéo et téléphonie aux consommateurs, dont les besoins sont grandissants que ce soit sur le plan de la vitesse, du chargement de données ou de l'accès dans des régions moins bien desservies. Les résidents de Val-des-Monts, Lac à la Truite et Lac Rond pourront bénéficier de toute la gamme de services de Cogeco, y compris les services de télévision et d'Internet haute vitesse les plus flexibles avec des vitesses de téléchargement allant jusqu'à plus d'1GB et une capacité de transfert de données illimitée sur la plupart des forfaits.

À PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion regroupe les activités de câblodistribution canadiennes de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en termes de nombre de clients abonnés au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

