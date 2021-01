MONTRÉAL, le 15 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco Connexion, une filiale de Cogeco Communications inc. (TSX: CCA), intensifie ses efforts pour soutenir ses clients en réponse aux récentes mesures sanitaires annoncées par les gouvernements du Québec et de l'Ontario pour contrer la pandémie de la COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, Cogeco a proactivement et rapidement adapté ses services et mis en œuvre une série de mesures pour ses clients, leur offrant ainsi une plus grande flexibilité en cette période d'incertitude.

Aujourd'hui Cogeco réitère son intention de soutenir ses clients en annonçant qu'elle:

s'engage à maintenir les prix réguliers en vigueur de ses clients actuels (sans aucune hausse tarifaire), et ce pour une période d'au moins 6 mois.





proposera une plus grande flexibilité pour ses clients qui sont aux prises avec des difficultés financières, en raison de l'épidémie de coronavirus.

« C'est une période difficile pour tous et, en tant qu'entreprise de télécommunications, nous avons un rôle important à jouer afin de soutenir nos clients. En plus de travailler sans relâche pour assurer un accès en continu à nos services d'Internet, télé et téléphonie et pour permettre un plus grand accès à Internet en investissant dans l'expansion de notre réseau, nous souhaitons intensifier nos efforts à travers des mesures ciblées pour mieux accompagner nos clients », dit Frédéric Perron, président de Cogeco Connexion.

Cogeco Connexion est déterminée à offrir l'accès à tous ses clients aux services dont ils ont besoin pour rester informés et connectés.

À PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion regroupe les activités de câblodistribution canadiennes de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en termes de nombre de clients abonnés au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans 11 États longeant la côte Est, du Maine jusqu'en Floride. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

SOURCE Cogeco Connexion

Renseignements: Anastasia Unterner, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Cogeco Connexion, 514-241-7262, [email protected]

Liens connexes

www.cogeco.ca