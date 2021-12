MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco (TSX: CGO) est heureuse de présenter son premier Plan d'action pour le climat qui inclut également son rapport conforme au Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). Ce document décrit les principales étapes que prend la société pour appuyer une action climatique urgente ainsi que les processus et stratégies qu'elle emploie pour évaluer et gérer les risques et les opportunités liés au climat. La société annonce aussi avoir obtenu la prestigieuse note « A » pour son leadership en matière de transparence environnementale par l'organisme internationalement reconnu, CDP.

Comme un effort collectif soutenu est nécessaire pour bâtir une économie prospère et durable, l'action pour le climat doit être une priorité pour toutes les industries. Cogeco est déterminée à faire preuve d'un leadership fort et inspirant et à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Notre plan d'action pour le climat permet d'accéder facilement à toutes les informations relatives à notre stratégie et est présenté peu après que Cogeco ait reçu le sceau Terra Carta de Son Altesse Royale le prince de Galles en reconnaissance de son engagement à créer un avenir durable.

La note « A » décernée à Cogeco par CDP, qui gère le système de notation mondial annuel reconnu comme une norme en matière de transparence environnementale pour les sociétés, démontre le leadership et l'engagement de Cogeco envers les meilleures pratiques de gouvernance, de divulgation et de réduction des émissions.



« Cogeco travaille sans relâche pour être un leader dans la mise en œuvre des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). À cet égard, voir nos efforts ainsi reconnus par l'obtention de la note ''A'' par l'organisme CDP, qui est mondialement reconnu en matière de transparence environnementale, nous rend d'autant plus fiers. Cogeco est déterminée à ouvrir la voie vers la décarbonation dans le secteur des télécommunications et nous reconnaissons l'importance de la divulgation transparente des informations relatives à notre gestion des questions liées au climat, conformément aux recommandations du GIFCC », a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco.

Plus tôt cette année, Cogeco a annoncé sa nouvelle cible de réduction des émissions fondée sur la science , devenant, par le fait même, la première entreprise de télécommunications au Canada à établir une cible de réduction des émissions ambitieuse et conforme à la trajectoire nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. Cogeco a maintenant franchi une autre étape en élargissant cette cible pour y inclure notre ambition d'atteindre zéro émission nette dans l'ensemble de notre chaîne de valeur d'ici 2050 . Atteindre ces cibles à moyen et à long terme nécessite un plan d'action détaillé fondé sur la collaboration et l'innovation dans tous les secteurs d'activité de notre société ainsi qu'avec nos partenaires de notre chaîne d'approvisionnement. Autre preuve de son engagement à lutter contre les changements climatiques, Cogeco a récemment joint la campagne « Les grands gestes : afin d'accélérer la transition climatique de Montréal », dirigée par Partenariat Climat Montréal , un regroupement d'acteurs économiques, philanthropiques, institutionnels et environnementaux montréalais qui désire stimuler la mise en œuvre d'actions concrètes afin d'accélérer l'atteinte des objectifs de carboneutralité et de résilience climatique.

À PROPOS DE COGECO INC.

Cogeco inc. est une société de portefeuille qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et aux États-Unis dans 12 États, sous le nom d'Atlantic Broadband. Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

SOURCE Cogeco inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Youann Blouin, Cogeco inc., Directeur, Relations avec les médias et communications stratégiques, Tél. : 514 297-2853

Liens connexes

http://www.cogeco.ca