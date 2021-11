Cogeco Connexion annonce la nomination de Chris Burke à titre de vice-président, numérique et données

BURLINGTON, ON, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco Connexion, une filiale de Cogeco Communications inc. (TSX : CCA), est heureuse d'annoncer la nomination de Chris Burke au poste de vice-président, numérique et données, une nomination en vigueur depuis le 1er novembre.

« Je suis extrêmement heureux d'accueillir Chris au sein de la famille Cogeco. Ses plus de 25 ans d'expertise dans les domaines du numérique et des données ainsi que l'expérience en leadership qu'il a acquise dans ses rôles précédents seront certainement un atout de taille pour la société. Je suis convaincu que Chris jouera un rôle important dans la réalisation de notre stratégie de croissance », a indiqué Frédéric Perron, président de Cogeco Connexion.

Chris Burke assumait tout récemment le rôle de vice-président, Technologie numérique, chez Manuvie, Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs et, à ce titre, était chargé de l'évolution de la technologie appuyant les ambitions numériques mondiales de cette société.

Avant de se joindre à Manuvie, il a occupé le poste de vice-président, Solutions numériques et aides à la vente, chez RBC où il était responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l'évolution des expériences numériques sur Internet, les applications mobiles, les réseaux sociaux et les canaux émergents des employés et des clients à l'échelle mondiale de RBC Gestion de patrimoine et RBC Gestion mondiale d'actifs. Auparavant, il avait assumé le rôle de directeur de pratique, Solutions Web et portails, chez TELUS Solutions nationales d'applications. Chris Burke détient un baccalauréat en économie de l'Université Western Ontario.

A PROPOS DE COGECO CONNEXION

Cogeco Connexion regroupe l'ensemble des opérations canadiennes de câblodistribution de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, selon le nombre de clients abonnés au service Internet. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le 8e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord. Ses opérations sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans 12 États. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

