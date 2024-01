MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Cogeco Communications (TSX : CCA) est heureuse d'annoncer qu'elle est reconnue, pour une cinquième année consécutive, parmi les 100 entreprises les plus durables au monde selon Corporate Knights. Cette année, l'entreprise occupe la 73e place du classement des 100 entreprises les plus durables du monde et dont les résultats sont basés sur une évaluation rigoureuse de 6 733 entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars américains.

« Cogeco établit la norme mondiale en matière de durabilité dans le secteur des télécommunications. Les entreprises de l'indice Global 100 représentent la référence absolue en matière de développement durable, et Cogeco excelle par la diversité de son leadership, le lien entre la rémunération et les résultats en matière de développement durable et l'efficacité carbone », a déclaré Toby Heaps, président et chef de la direction de Corporate Knights.

« Nous sommes honorés d'avoir reçu, une fois de plus, cette reconnaissance internationale que peu d'entreprise peuvent se targuer d'avoir. Notre stratégie de développement durable fait partie intégrante de la stratégie d'affaires de Cogeco, puisque nous reconnaissons le rôle fondamental que les entreprises doivent jouer pour relever les défis environnementaux, sociaux et économiques les plus pressants de notre époque. Pour y arriver, nous misons sur notre tradition de longue date d'engagement social et d'implication communautaire, nous priorisons l'inclusion numérique et l'action climatique, tout en mettant en œuvre des pratiques opérationnelles de pointe et en gérant nos activités de manière éthique et responsable », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco.

Les efforts de Cogeco Communications dans le domaine des facteurs ESG continuent d'être reconnus. L'année dernière, Cogeco a été nommée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights ainsi que dans le prestigieux Sustainability Yearbook 2023 présenté par S&P Global qui reconnaît l'excellence dans la mise en œuvre des meilleures pratiques commerciales ESG. Les engagements de Cogeco Communications en la matière sont centrés autour de la réduction de son empreinte environnementale, à la mise en œuvre de solides pratiques de gouvernance et à l'alignement de ses objectifs d'affaires avec les intérêts de ses principales parties prenantes, à savoir ses actionnaires, ses clients, ses employés, ses fournisseurs et ses communautés.

À propos de Cogeco Communications inc.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco Communications inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord, desservant 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline, Cogeco Communications inc. fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

