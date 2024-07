Nouveau modèle opérationnel centré sur l'expérience client et l'excellence opérationnelle pour dynamiser la croissance future .

Élargissement de la proposition de valeur à nos clients, avec le lancement de Breezeline Mobile dans la majeure partie de la zone de couverture de services à large bande de Breezeline aux États-Unis .

Les produits ont augmenté de 1,2 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour s'établir à 750,6 millions $, reflétant ainsi la croissance des produits de Cogeco Connexion et la stabilité des produits de Breezeline, ce qui représente un résultat conforme aux attentes.

Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 365,8 millions $, une hausse de 4,1 % par rapport à l'exercice précédent.

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 76,3 millions $, en baisse de 24,8 %, et une tranche de 70,4 millions $ de ce montant était attribuable aux propriétaires de la Société, ce qui reflète les frais de restructuration comptabilisés au cours du trimestre. Compte non tenu de l'incidence des frais de restructuration et de certains autres frais, le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société (1)(3) est demeuré stable.

Le bénéfice dilué par action a diminué pour s'établir à 1,67 $, comparativement à 2,16 $ au troisième trimestre de l'exercice 2023, tandis que le bénéfice dilué par action ajusté (1)(3) a augmenté de 4,7 % pour s'établir à 2,45 $, ce qui exclut l'incidence des frais de restructuration et de certains autres frais.

Les flux de trésorerie disponibles (1) se sont établis à 87,3 millions $, en baisse de 16,4 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète les frais de restructuration comptabilisés au cours du trimestre, tandis que les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 17,3 %, pour s'établir à 333,6 millions $, en raison du calendrier de certains éléments du fonds de roulement. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , ont diminué de 18,0 % pour se chiffrer à 111,7 millions $.

Cogeco Communications maintient ses projections financières pour l'exercice 2024.

Un dividende trimestriel de 0,854 $ par action a été déclaré, ce qui représente une hausse de 10,1 % par rapport à l'exercice précédent.

MONTRÉAL, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 31 mai 2024.

« Nous avons généré à nouveau un solide rendement au troisième trimestre de 2024, avec la croissance des produits et la saine augmentation de notre marge du BAIIA ajusté en raison d'une meilleure combinaison de produits, conjuguée à une intensification de nos efforts visant à soutenir l'efficacité opérationnelle », a déclaré Frédéric Perron, président et chef de la direction. « Au troisième trimestre, nous avons mis en œuvre les premières étapes d'un nouveau modèle opérationnel conçu pour assurer la croissance future et optimiser nos efforts en matière d'expérience client et d'excellence opérationnelle. »

« La croissance dans notre secteur des télécommunications au Canada a été stimulée par l'expansion continue du nombre d'abonnés au service Internet provenant de nos marques Cogeco Connexion et oxio. Nous sommes toujours impressionnés de la performance d'oxio et de son adoption robuste par les clients, et nous transmettons ce que nous avons appris de cette marque numérique à l'ensemble de notre organisation. »

« Aux États-Unis, nous avons déployé Breezeline Mobile dans la majeure partie de notre zone de couverture, ce qui incitera davantage les clients nouveaux et existants à regrouper leurs services numériques avec nous. De plus, notre stratégie axée sur le service Internet et nos efforts persistants visant à soutenir l'efficacité opérationnelle ont contribué à la croissance du BAIIA ajusté par rapport à l'exercice précédent. »

« Finalement, le nouveau modèle opérationnel et la transformation que nous avons entamés au cours du trimestre nous permettront de maintenir notre croissance, de porter notre agilité concurrentielle à de nouveaux sommets, de mieux servir nos clients et de continuer à bâtir une culture forte où nos collègues prospèrent et réussissent. Nous nous attendons à ce que cela génère une création de valeur significative pour Cogeco au cours des prochaines années, à mesure que les avantages de la transformation se concrétisent. »

Faits saillants financiers consolidés

Trimestres clos les 31 mai 2024 2023 Variation Variation selon un taux de change constant(1) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) (non audité) $ $ % % Produits 750 583 741 785 1,2 0,9 BAIIA ajusté(1) 365 824 351 328 4,1 3,9 Marge du BAIIA ajusté(1) 48,7 % 47,4 %



Bénéfice de la période 76 334 101 538 (24,8)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 70 402 95 892 (26,6)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(1)(3) 103 597 103 826 (0,2)











Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 333 626 284 377 17,3

Flux de trésorerie disponibles(1) 87 300 104 422 (16,4) (16,3) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 111 733 136 253 (18,0) (18,0)









Acquisitions d'immobilisations corporelles 171 034 189 656 (9,8)

Dépenses d'investissement nettes(1)(2) 168 384 169 793 (0,8) (1,2) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 143 951 137 962 4,3 3,9









Intensité du capital(1) 22,4 % 22,9 %



Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 19,2 % 18,6 %













Bénéfice dilué par action 1,67 2,16 (22,7)

Bénéfice dilué par action ajusté(1)(3) 2,45 2,34 4,7













Résultats d'exploitation

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 clos le 31 mai 2024 :

Les produits ont augmenté de 1,2 % pour atteindre 750,6 millions $. Sur la base d'un taux de change constant (1) , les produits ont augmenté de 0,9 % en raison de la croissance des produits dans le secteur des télécommunications au Canada , tandis que les produits sont demeurés stables dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, comme il est expliqué ci-dessous. Les produits du secteur des télécommunications au Canada ont augmenté de 2,2 %, principalement en raison de l'impact cumulatif des ajouts d'abonnés au service Internet haute vitesse au cours du dernier exercice, ainsi que de l'acquisition de Niagara Regional Broadband Network (« NRBN ») conclue le 5 février 2024. Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis sont demeurés stables, tels qu'ils sont présentés et selon un taux de change constant, principalement en raison de la hausse des produits par abonné et d'une meilleure combinaison de produits, découlant des clients qui s'abonnent à des vitesses Internet de plus en plus rapides, facteurs contrebalancés par la baisse du nombre d'abonnements aux services de vidéo et la diminution du nombre d'abonnés au service Internet au cours du dernier exercice, tandis qu'un nombre grandissant de clients ne s'abonnent qu'aux services Internet.

, les produits ont augmenté de 0,9 % en raison de la croissance des produits dans le secteur des télécommunications au , tandis que les produits sont demeurés stables dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, comme il est expliqué ci-dessous. Le BAIIA ajusté a augmenté de 4,1 % pour s'établir à 365,8 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a augmenté de 3,9 %, principalement en raison de la hausse du BAIIA ajusté dans les secteurs des télécommunications aux États-Unis et au Canada , comme il est expliqué ci-dessous, et de la baisse des charges corporatives, principalement attribuable au calendrier de certaines charges d'exploitation. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications aux États-Unis a augmenté de 4,5 %, ou de 3,9 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la baisse des charges d'exploitation découlant des initiatives de réduction des coûts et des gains d'efficacité opérationnelle. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications au Canada a augmenté de 2,9 %, principalement en raison de la croissance des produits, partiellement contrebalancée par la hausse des charges relatives aux ventes et des autres charges d'exploitation afin de stimuler la croissance du nombre d'abonnés.

, comme il est expliqué ci-dessous, et de la baisse des charges corporatives, principalement attribuable au calendrier de certaines charges d'exploitation. Le bénéfice de la période s'est chiffré à 76,3 millions $, dont une tranche de 70,4 millions $, ou 1,67 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 101,5 millions $ et une tranche de 95,9 millions $, ou 2,16 $ par action après dilution, pour la période correspondante de l'exercice 2023. La diminution du bénéfice de la période et du bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société tient surtout à la hausse des frais de restructuration et de la dotation aux amortissements, contrebalancée en partie par la hausse du BAIIA ajusté et la baisse de la charge d'impôts sur le résultat. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société (3) s'est établi à 103,6 millions $, ou 2,45 $ par action après dilution (3) , comparativement à 103,8 millions $, ou 2,34 $ par action après dilution, à l'exercice précédent. Bien que le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société demeure stable, l'augmentation du bénéfice dilué par action ajusté par rapport à l'exercice précédent reflète l'incidence positive du rachat et de l'annulation d'actions par la Société.

Les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 168,4 millions $, en baisse de 0,8 % par rapport à 169,8 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Selon un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes (1) se sont établies à 167,8 millions $, en baisse de 1,2 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse des dépenses dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, comme prévu, découlant du calendrier des projets d'expansion du réseau, facteur contrebalancé en partie par l'augmentation des achats d'équipement chez l'abonné et d'autres dépenses d'investissement liées à l'expansion du réseau de fibre jusqu'au domicile dans le secteur des télécommunications au Canada . En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 144,0 millions $, en hausse de 4,3 % par rapport à 138,0 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , se sont établies à 143,4 millions $, en hausse de 3,9 % par rapport à l'exercice précédent. Les projets d'expansion du réseau de fibre jusqu'au domicile se sont poursuivis au Canada et aux États-Unis, où près de 44 000 foyers câblés (4) ont été ajoutés au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024. L'intensité du capital s'est établie à 22,4 %, comparativement à 22,9 % pour l'exercice précédent. En excluant les projets d'expansion du réseau, l'intensité du capital s'est établie à 19,2 %, comparativement à 18,6 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

se sont établies à 167,8 millions $, en baisse de 1,2 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la baisse des dépenses dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, comme prévu, découlant du calendrier des projets d'expansion du réseau, facteur contrebalancé en partie par l'augmentation des achats d'équipement chez l'abonné et d'autres dépenses d'investissement liées à l'expansion du réseau de fibre jusqu'au domicile dans le secteur des télécommunications au . Les acquisitions d'immobilisations corporelles ont diminué de 9,8 % pour s'établir à 171,0 millions $, principalement en raison de la baisse des dépenses.

Les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 16,4 %, ou de 16,3 %, selon un taux de change constant, pour s'établir à 87,3 millions $, tels qu'ils sont présentés et selon un taux de change constant, principalement en raison de l'augmentation des frais de restructuration. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, ont diminué de 18,0 %, tels qu'ils sont présentés et selon un taux de change constant, pour se chiffrer à 111,7 millions $.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 17,3 %, pour s'établir à 333,6 millions $, principalement en raison du calendrier des paiements des dettes fournisseurs et autres créditeurs et du recouvrement des créances clients, de la diminution des impôts sur le résultat payés et de la hausse du BAIIA ajusté.

Cogeco Communications maintient ses projections financières pour l'exercice 2024, publiées le 1 er novembre 2023.

novembre 2023. Au cours de sa réunion du 11 juillet 2024, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,854 $ par action, en hausse de 10,1 % par rapport au dividende de 0,776 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2023.

___________________________________ (1) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. La marge du BAIIA ajusté et l'intensité du capital sont des mesures financières supplémentaires. Les données présentées sur la base d'un taux de change constant, le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. La variation selon un taux de change constant, l'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux normes IFRS. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (3) Exclut l'incidence des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais, déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (4) Le calcul de la croissance interne exclut les ajouts découlant des acquisitions.

Faits saillants financiers

Trimestres et périodes de neuf mois clos les 31 mai 2024 2023 Variation Variation selon un taux de change constant(1)(2) 2024 2023 Variation Variation selon un taux de change constant(1)(2) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) $ $ % % $ $ % % Opérations















Produits 750 583 741 785 1,2 0,9 2 228 773 2 240 731 (0,5) (0,8) BAIIA ajusté(2) 365 824 351 328 4,1 3,9 1 071 896 1 069 766 0,2 -- Marge du BAIIA ajusté(2) 48,7 % 47,4 %



48,1 % 47,7 %



Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais(3) 45 669 11 368 --

49 170 20 997 --

Bénéfice de la période 76 334 101 538 (24,8)

268 648 326 175 (17,6)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 70 402 95 892 (26,6)

253 576 305 774 (17,1)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(2)(4) 103 597 103 826 (0,2)

301 377 320 785 (6,1)

Flux de trésorerie















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 333 626 284 377 17,3

856 042 681 579 25,6

Flux de trésorerie disponibles(2) 87 300 104 422 (16,4) (16,3) 325 048 327 489 (0,7) (0,9) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 111 733 136 253 (18,0) (18,0) 405 531 467 396 (13,2) (13,4) Acquisitions d'immobilisations corporelles 171 034 189 656 (9,8)

504 830 597 260 (15,5)

Dépenses d'investissement nettes(2)(5) 168 384 169 793 (0,8) (1,2) 485 580 522 889 (7,1) (7,3) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 143 951 137 962 4,3 3,9 405 097 382 982 5,8 5,5 Intensité du capital(2) 22,4 % 22,9 %



21,8 % 23,3 %



Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 19,2 % 18,6 %



18,2 % 17,1 %



Données par action(6)















Bénéfice par action















De base 1,68 2,17 (22,6)

5,91 6,83 (13,5)

Dilué 1,67 2,16 (22,7)

5,89 6,80 (13,4)

Dilué ajusté(2)(4) 2,45 2,34 4,7

7,00 7,13 (1,8)

Dividendes par action 0,854 0,776 10,1

2,562 2,328 10,1





















(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers de la période considérée libellés en dollars américains au taux de change de la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2023, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,3562 $ CA pour 1 $ US et de 1,3513 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (2) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. La marge du BAIIA ajusté et l'intensité du capital sont des mesures financières supplémentaires. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, et les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. La variation selon un taux de change constant, l'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux normes IFRS. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (3) Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2024, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux frais de restructuration comptabilisés au cours du troisième trimestre de l'exercice 2024. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2023, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais découlaient principalement des frais liés à l'intégration des acquisitions antérieures, d'un ajustement rétroactif de 3,3 millions $ comptabilisé au cours du troisième trimestre, ainsi que d'un ajustement de 5,1 millions $ comptabilisé au cours du deuxième trimestre à la suite des conclusions préliminaires de la Commission du droit d'auteur à l'égard de sa nouvelle décision sur les taux de redevance pour la période entre 2014 et 2018, dont une tranche de 4,2 millions $ a fait l'objet d'une reprise au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2024 à la suite de la nouvelle décision de la Commission du droit d'auteur publiée en janvier 2024. (4) Exclut l'incidence des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ainsi que les profits ou pertes liés à la modification et/ou l'extinction d'une dette, déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (5) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (6) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.



Au 31 mai 2024 Au 31 août 2023 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Situation financière



Trésorerie et équivalents de trésorerie 54 271 362 921 Total de l'actif 9 778 333 9 768 370 Dette à long terme



Tranche courante 72 108 41 765 Tranche non courante 4 874 315 4 979 241 Endettement net(1) 4 967 156 4 749 214 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 2 976 075 2 957 797







(1) L'endettement net est une mesure de gestion du capital. Pour de plus amples renseignements sur cette mesure financière, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2024 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco Communications inc. (« Cogeco Communications » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco Communications juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement à la rubrique « Objectifs et stratégies de la Société » du rapport de gestion annuel 2023 et du rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2024 de la Société, ainsi qu'à la rubrique « Projections financières pour l'exercice 2024 » du rapport de gestion annuel 2023 de la Société pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco Communications. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés aux marchés en général, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation, à la technologie (y compris le risque lié à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation qui exerce des pressions sur les produits, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau de la Société (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient perturber les activités), sur ses infrastructures et sur ses systèmes, à l'acceptation sociale, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel 2023 et du rapport de gestion du troisième trimestre de l'exercice 2024 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco Communications, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco Communications à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2024, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes annexes de la Société pour les mêmes périodes préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS ») et avec le rapport annuel de 2023 de la Société.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comporte des renvois à des mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières utilisées par Cogeco Communications. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de Cogeco Communications et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires.

Un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières et les mesures financières les plus directement comparables conformes aux normes IFRS est présenté ci-après. Certaines informations à présenter additionnelles relatives aux mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2024 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca. Les mesures financières non conformes aux normes IFRS ci-dessous sont utilisées comme composante des ratios non conformes aux normes IFRS de Cogeco Communications.





Mesures financières non conformes aux normes IFRS déterminées Utilisées dans la composante des ratios non conformes aux normes IFRS suivants Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société Bénéfice dilué par action ajusté Données présentées sur la base d'un taux de change constant Variation selon un taux de change constant Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau





Les mesures financières présentées sur la base d'un taux de change constant pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 mai 2024 sont converties selon le taux de change moyen des périodes correspondantes de l'exercice précédent, soit de 1,3562 $ CA pour 1 $ US et de 1,3513 $ CA pour 1 $ US, respectivement.

Rapprochement des données présentées sur la base d'un taux de change constant et de l'incidence du taux de change

Données consolidées









Trimestres clos les 31 mai 2024

2023



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Produits 750 583 (1 802) 748 781

741 785

1,2 0,9 Charges d'exploitation 379 521 (934) 378 587

386 373

(1,8) (2,0) Honoraires de gestion - Cogeco inc. 5 238 -- 5 238

4 084

28,3 28,3 BAIIA ajusté 365 824 (868) 364 956

351 328

4,1 3,9 Flux de trésorerie disponibles 87 300 50 87 350

104 422

(16,4) (16,3) Dépenses d'investissement nettes 168 384 (622) 167 762

169 793

(0,8) (1,2)





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2024

2023



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Produits 2 228 773 (5 293) 2 223 480

2 240 731

(0,5) (0,8) Charges d'exploitation 1 141 163 (2 887) 1 138 276

1 156 081

(1,3) (1,5) Honoraires de gestion - Cogeco inc. 15 714 -- 15 714

14 884

5,6 5,6 BAIIA ajusté 1 071 896 (2 406) 1 069 490

1 069 766

0,2 -- Flux de trésorerie disponibles 325 048 (470) 324 578

327 489

(0,7) (0,9) Dépenses d'investissement nettes 485 580 (1 086) 484 494

522 889

(7,1) (7,3)



















Secteur des télécommunications au Canada



















Trimestres clos les 31 mai 2024

2023



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Produits 381 877 -- 381 877

373 743

2,2 2,2 Charges d'exploitation 180 204 (31) 180 173

177 794

1,4 1,3 BAIIA ajusté 201 673 31 201 704

195 949

2,9 2,9 Dépenses d'investissement nettes 91 093 (258) 90 835

84 415

7,9 7,6





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2024

2023



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Produits 1 131 804 -- 1 131 804

1 114 161

1,6 1,6 Charges d'exploitation 535 018 (159) 534 859

521 534

2,6 2,6 BAIIA ajusté 596 786 159 596 945

592 627

0,7 0,7 Dépenses d'investissement nettes 285 274 (218) 285 056

281 036

1,5 1,4



















Secteur des télécommunications aux États-Unis



















Trimestres clos les 31 mai 2024

2023



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Produits 368 706 (1 802) 366 904

368 042

0,2 (0,3) Charges d'exploitation 190 327 (887) 189 440

197 273

(3,5) (4,0) BAIIA ajusté 178 379 (915) 177 464

170 769

4,5 3,9 Dépenses d'investissement nettes 72 782 (349) 72 433

82 923

(12,2) (12,7)





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2024

2023



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Produits 1 096 969 (5 293) 1 091 676

1 126 570

(2,6) (3,1) Charges d'exploitation 574 070 (2 716) 571 354

607 237

(5,5) (5,9) BAIIA ajusté 522 899 (2 577) 520 322

519 333

0,7 0,2 Dépenses d'investissement nettes 191 490 (854) 190 636

236 422

(19,0) (19,4)



















Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société













Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes les 31 mai

2024 2023 2024 2023 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 70 402 95 892 253 576 305 774 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 45 669 11 368 49 170 20 997 Perte à l'extinction d'une dette(1) -- -- 16 880 -- Incidence fiscale relative aux éléments susmentionnés (12 081) (2 989) (17 461) (5 541) Incidence de la participation ne donnant pas le contrôle relative aux éléments susmentionnés (393) (445) (788) (445) Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société 103 597 103 826 301 377 320 785











(1) Inclus dans les charges financières.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles





Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes les 31 mai

2024 2023 2024 2023 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 333 626 284 377 856 042 681 579 Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie (76 679) (26 238) (21 491) 107 797 Impôts sur le résultat payés (recouvrés) 3 918 20 170 (807) 89 648 Impôts exigibles (3 177) (5 944) (19 594) (26 359) Intérêts payés 62 509 63 335 194 769 174 159 Charges financières (64 308) (63 385) (215 765) (181 420) Perte à l'extinction d'une dette(1) -- -- 16 880 -- Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme(1) 2 272 3 334 6 953 9 406 Dépenses d'investissement nettes(2) (168 384) (169 793) (485 580) (522 889) Remboursement des obligations locatives (2 477) (1 434) (6 359) (4 432) Flux de trésorerie disponibles 87 300 104 422 325 048 327 489











(1) Inclus dans les charges financières. (2) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre, ainsi que les coûts d'emprunt connexes, et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.

Rapprochement des dépenses d'investissement nettes













Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes les 31 mai

2024 2023 2024 2023 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Acquisitions d'immobilisations corporelles 171 034 189 656 504 830 597 260 Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des immobilisations corporelles au cours de la période (2 650) (19 863) (19 250) (74 371) Dépenses d'investissement nettes 168 384 169 793 485 580 522 889











Rapprochement du BAIIA ajusté













Trimestres clos les 31 mai Périodes de neuf mois closes les 31 mai

2024 2023 2024 2023 (en milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice de la période 76 334 101 538 268 648 326 175 Impôts sur le résultat 11 199 19 996 47 117 76 642 Charges financières 64 308 63 385 215 765 181 420 Amortissements 168 314 155 041 491 196 464 532 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 45 669 11 368 49 170 20 997 BAIIA ajusté 365 824 351 328 1 071 896 1 069 766











Rapprochement des dépenses d'investissement nettes et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau

Dépenses d'investissement nettes



















Trimestres clos les 31 mai 2024

2023



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Dépenses d'investissement nettes 168 384 (622) 167 762

169 793

(0,8) (1,2) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 24 433 (53) 24 380

31 831

(23,2) (23,4) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 143 951 (569) 143 382

137 962

4,3 3,9





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2024

2023



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Dépenses d'investissement nettes 485 580 (1 086) 484 494

522 889

(7,1) (7,3) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 80 483 (204) 80 279

139 907

(42,5) (42,6) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 405 097 (882) 404 215

382 982

5,8 5,5



















Flux de trésorerie disponibles



















Trimestres clos les 31 mai 2024

2023



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Flux de trésorerie disponibles 87 300 50 87 350

104 422

(16,4) (16,3) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 24 433 (53) 24 380

31 831

(23,2) (23,4) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 111 733 (3) 111 730

136 253

(18,0) (18,0)





































Périodes de neuf mois closes les 31 mai 2024

2023



Variation (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) Données réelles Incidence du taux de change Selon un taux de change constant

Données réelles

Données réelles Selon un taux de change constant $ $ $

$

% % Flux de trésorerie disponibles 325 048 (470) 324 578

327 489

(0,7) (0,9) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 80 483 (204) 80 279

139 907

(42,5) (42,6) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 405 531 (674) 404 857

467 396

(13,2) (13,4)



















Renseignements supplémentaires

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société sont disponibles sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com.

À propos de Cogeco Communications inc.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco Communications inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord, desservant 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires. Cogeco Communications fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie filaire au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis sous les marques Cogeco Connexion, oxio et Breezeline. Breezeline offre également des services sans fil dans la plupart des États américains où elle exerce ses activités. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Renseignements :

