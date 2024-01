Cogeco Communications a racheté une tranche de 116,5 millions $ de ses actions à la suite de l'acquisition par la CDPQ de la totalité des participations de Rogers dans Cogeco et dans Cogeco Communications. À la suite de cette transaction, la CDPQ est devenue un investisseur majeur dans Cogeco Communications.

Cogeco Communications a continué de concrétiser ses ambitions en matière de services sans fil en obtenant des licences de spectre au Québec et en Ontario dans le cadre des enchères visant le spectre dans la bande de 3 800 MHz, pour un prix d'achat total de 190,3 millions $. Avec cette acquisition, Cogeco Communications détient du spectre couvrant 100 % de la zone de couverture de son réseau à large bande au Canada ainsi que du spectre de valeur dans les régions de Toronto , de Montréal, de Québec et d' Ottawa .

Cogeco Connexion a affiché un autre trimestre avec une forte performance des abonnés au service Internet, avec des ajouts nets de clients de 10 765, grâce à une combinaison de nouveaux clients provenant de notre marque numérique oxio, de l'expansion du réseau de fibre jusqu'au domicile et d'autres zones d'exploitation.

Les produits ont diminué de 1,9 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour s'établir à 747,7 millions $, la croissance des produits de Cogeco Connexion ayant été contrebalancée par la baisse des produits de Breezeline.

Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 359,0 millions $, une baisse de 2,3 % par rapport à l'exercice précédent, soit un résultat conforme à nos attentes.

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 95,8 millions $, une baisse de 20,5 % s'expliquant principalement par la hausse des charges financières, incluant une perte avant impôts sans effet sur la trésorerie de 16,9 millions $ à l'extinction d'une dette découlant d'un refinancement de 1,6 milliard $ US.

Les flux de trésorerie disponibles (1) se sont établis à 137,6 millions $, en hausse de 30,9 % en raison de la diminution des dépenses d'investissement nettes, tandis que les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 22,1 %, pour s'établir à 237,0 millions $. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , se sont chiffrés à 169,3 millions $, soit un résultat stable par rapport à l'exercice précédent.

Cogeco Communications maintient ses projections financières pour l'exercice 2024, publiées le 1 er novembre 2023.

Un dividende trimestriel de 0,854 $ par action a été déclaré, ce qui représente une hausse de 10,1 % par rapport à l'exercice précédent.

MONTRÉAL, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 30 novembre 2023.

« Les premiers mois de l'exercice 2024 ont été des moments transformateurs et historiques pour notre société. Nous avons récemment annoncé que Cogeco Communications a racheté 2,3 millions de ses actions à un prix de marché par action réduit, permettant la croissance des flux de trésorerie disponibles par action. Dans le cadre de cette transaction, le flottant de Cogeco Communications a été rehaussé, ce qui améliore la liquidité. Il s'agissait d'une occasion unique et attrayante d'utiliser notre capital afin de créer de la valeur pour nos actionnaires, tout en renforçant notre partenariat existant avec la CDPQ, qui est devenue un investisseur majeur dans Cogeco Communications. Une autre étape importante pour nous a été franchie lorsque nous avons obtenu du spectre sans fil essentiel pour la technologie 5G, de sorte que nous détenons maintenant du spectre nous permettant de couvrir 100 % de notre zone de couverture filaire. Nous avons obtenu ce spectre à des coûts considérablement moins élevés comparativement aux enchères précédentes visant le spectre », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc.

« Nos activités de télécommunications au Canada ont encore une fois réalisé une solide performance trimestrielle, en ce qui a trait aux abonnés au service Internet, grâce à des gains dans nos zones de couverture d'oxio, ainsi que dans celles des projets d'expansion et celles traditionnelles », a poursuivi M. Jetté. « Nous sommes toujours impressionnés par l'adoption croissante de la marque oxio par les clients. »

« Aux États-Unis, notre programme d'expansion du réseau ainsi que la demande de la clientèle existante à l'égard de nos services Internet de vitesse plus élevée ont contribué à contrebalancer les pertes de clients des services à prix moins élevés qui ont été plus directement touchées par la concurrence et les conditions difficiles du marché. Conformément à notre stratégie axée sur Internet visant à améliorer la valeur à vie pour nos clients, nous avons tiré parti de notre combinaison de produits attrayante et des efforts que nous déployons pour réaliser des économies de coûts, afin de générer une marge du BAIIA ajusté élevée pour un nouveau trimestre », a poursuivi M. Jetté.

« Chez Cogeco Communications, nous nous efforçons chaque jour d'offrir les meilleurs produits et services à nos clients, de tisser des liens avec les communautés que nous desservons, de prioriser l'inclusion numérique et l'action climatique, et enfin, de mettre en œuvre un modèle d'affaires durable grâce à une gestion responsable et éthique afin de générer de la valeur pour toutes nos parties prenantes », a conclu M. Jetté.

Faits saillants financiers consolidés

Trimestres clos les 30 novembre 2023 2022 Variation Variation selon

un taux de

change

constant(1) (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) (non audité) $ $ % % Produits 747 689 762 300 (1,9) (2,5) BAIIA ajusté(1) 358 960 367 223 (2,3) (2,8) Marge du BAIIA ajusté(1) 48,0 % 48,2 %



Bénéfice de la période 95 752 120 375 (20,5)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 89 493 111 504 (19,7)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(1)(3) 103 726 113 471 (8,6)











Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 236 982 194 159 22,1

Flux de trésorerie disponibles(1) 137 593 105 128 30,9 30,7 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 169 253 170 962 (1,0) (1,2)









Acquisitions d'immobilisations corporelles 153 549 234 637 (34,6)

Dépenses d'investissement nettes(1)(2) 146 427 196 971 (25,7) (26,2) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 114 767 131 137 (12,5) (13,2)









Intensité du capital(1) 19,6 % 25,8 %



Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau(1) 15,3 % 17,2 %













Bénéfice dilué par action 2,01 2,44 (17,6)

Bénéfice dilué par action ajusté(1)(3) 2,33 2,48 (6,0)























Résultats d'exploitation

Pour le premier trimestre de l'exercice 2024 clos le 30 novembre 2023 :

Les produits ont diminué de 1,9 % pour s'établir à 747,7 millions $. Sur la base d'un taux de change constant (1) , les produits ont diminué de 2,5 % en raison de la diminution de la clientèle dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, qui a contrebalancé la croissance des produits dans le secteur des télécommunications au Canada , comme il est expliqué ci-dessous. Les produits du secteur des télécommunications au Canada ont augmenté de 1,2 %, principalement en raison de l'acquisition d'oxio conclue le 3 mars 2023 et de l'impact cumulatif des ajouts de clients du service Internet haute vitesse au cours du dernier exercice. Les produits du secteur des télécommunications aux États-Unis ont diminué de 4,9 % ou de 6,0 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la diminution de la clientèle au cours du dernier exercice, tandis qu'un nombre grandissant de clients ne s'abonnent qu'aux services Internet, ainsi que du calendrier des hausses de prix mises en œuvre au premier trimestre de l'exercice 2023, qui a donné lieu à une comparaison difficile entre les deux périodes. La diminution des produits a été contrebalancée en partie par la hausse des produits par client et une meilleure combinaison de produits découlant des clients qui s'abonnent à des vitesses Internet de plus en plus rapides.

, les produits ont diminué de 2,5 % en raison de la diminution de la clientèle dans le secteur des télécommunications aux États-Unis, qui a contrebalancé la croissance des produits dans le secteur des télécommunications au , comme il est expliqué ci-dessous. Le BAIIA ajusté a diminué de 2,3 % pour s'établir à 359,0 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a diminué de 2,8 %, en raison d'un recul dans les secteurs des télécommunications aux États‑Unis et au Canada , comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, en plus de la hausse des charges corporatives, principalement en raison du calendrier de certaines charges d'exploitation, notamment en lien avec le plan visant à offrir des services mobiles au Canada . Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications aux États-Unis a diminué de 2,4 %, ou de 3,6 % selon un taux de change constant, principalement en raison de la baisse des produits, partiellement contrebalancée par une meilleure combinaison de produits et des initiatives de réduction des coûts. Le BAIIA ajusté du secteur des télécommunications au Canada a diminué de 1,1 %, principalement parce que la croissance des produits a été contrebalancée par la hausse des charges d'exploitation.

, comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, en plus de la hausse des charges corporatives, principalement en raison du calendrier de certaines charges d'exploitation, notamment en lien avec le plan visant à offrir des services mobiles au . Le bénéfice de la période s'est chiffré à 95,8 millions $, dont une tranche de 89,5 millions $, ou 2,01 $ par action après dilution, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 120,4 millions $ et une tranche de 111,5 millions $, ou 2,44 $ par action après dilution, pour la période correspondante de l'exercice 2023. La diminution du bénéfice de la période et du bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société tient surtout à la hausse des charges financières, principalement attribuable à une perte avant impôts sans effet sur la trésorerie de 16,9 millions $ à l'extinction d'une dette comptabilisée à la suite d'un refinancement de 1,6 milliard $ US en septembre 2023, à la baisse du BAIIA ajusté et à l'augmentation de la dotation aux amortissements, facteurs partiellement contrebalancés par la diminution de la charge d'impôts. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société (3) s'est établi à 103,7 millions $, ou 2,33 $ par action après dilution (3) , comparativement à 113,5 millions $, ou 2,48 $ par action après dilution, à l'exercice précédent.

Les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 146,4 millions $, en baisse de 25,7 % par rapport à 197,0 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Selon un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes (1) se sont établies à 145,4 millions $, en baisse de 26,2 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution des dépenses dans les secteurs des télécommunications au Canada et aux États-Unis à la suite de l'achèvement ou du quasi-achèvement de plusieurs projets d'expansion du réseau de fibre jusqu'au domicile, et compte tenu du calendrier de ces projets. En excluant les projets d'expansion du réseau, les dépenses d'investissement nettes se sont établies à 114,8 millions $, en baisse de 12,5 % par rapport à 131,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau (1) , se sont établies à 113,9 millions $, en baisse de 13,2 % par rapport à l'exercice précédent. Les projets d'expansion du réseau de fibre jusqu'au domicile se sont poursuivis au Canada et aux États‑Unis, où plus de 13 000 foyers câblés ont été ajoutés au cours du premier trimestre de l'exercice 2024. L'intensité du capital s'est établie à 19,6 %, comparativement à 25,8 % pour l'exercice précédent. En excluant les projets d'expansion du réseau, l'intensité du capital s'est établie à 15,3 %, comparativement à 17,2 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

se sont établies à 145,4 millions $, en baisse de 26,2 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution des dépenses dans les secteurs des télécommunications au et aux États-Unis à la suite de l'achèvement ou du quasi-achèvement de plusieurs projets d'expansion du réseau de fibre jusqu'au domicile, et compte tenu du calendrier de ces projets. Les acquisitions d'immobilisations corporelles ont diminué de 34,6 % pour s'établir à 153,5 millions $, en raison de la réduction des dépenses d'investissement dans les deux pays.

Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 30,9 %, ou de 30,7 % selon un taux de change constant, pour s'établir à 137,6 millions $, ou 137,4 millions $ selon un taux de change constant, principalement en raison de la baisse des dépenses d'investissement nettes. Les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, se sont chiffrés à 169,3 millions $, ou 168,9 millions $ selon un taux de change constant, et sont demeurés stables par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 22,1 % pour atteindre 237,0 millions $, ce qui s'explique principalement par la diminution des impôts sur le résultat payés et, dans une moindre mesure, par le calendrier des créances clients, facteurs contrebalancés en partie par la diminution du BAIIA ajusté et l'augmentation des intérêts payés.

Le 30 novembre 2023, Cogeco Communications, par l'entremise de la Société en nom collectif Elite, qu'elle détient entièrement, a obtenu 99 licences de spectre dans des marchés urbains et ruraux, y compris dans les régions de Toronto , de Montréal, de Québec et d' Ottawa , pour un prix d'achat total de 190,3 millions $.

, de Montréal, de Québec et d' , pour un prix d'achat total de 190,3 millions $. Le 13 décembre 2023, Cogeco Communications a effectué le rachat, à des fins d'annulation, des 2 266 537 actions vendues par Cogeco, pour un montant de 116,5 millions $, à la suite du rachat par la CDPQ de la totalité des participations de Rogers dans Cogeco et Cogeco Communications.

Cogeco Communications maintient ses projections financières pour l'exercice 2024, publiées le 1 er novembre 2023.

novembre 2023. Au cours de sa réunion du 10 janvier 2024, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,854 $ par action, en hausse de 10,1 % par rapport au dividende de 0,776 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2023.

___________ (1) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. La marge du BAIIA ajusté et l'intensité du capital sont des mesures financières supplémentaires. Les données présentées « sur la base d'un taux de change constant », le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. La variation selon un taux de change constant, l'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux normes IFRS. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (2) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (3) Exclut l'incidence des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ainsi que les profits ou pertes liés à la modification ou l'extinction d'une dette, déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle.





Faits saillants financiers

Trimestres clos les 30 novembre (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les données par action) 2023 2022 Variation Variation selon

un taux de

change

constant(1)(2) $ $ % % Opérations







Produits 747 689 762 300 (1,9) (2,5) BAIIA ajusté(2) 358 960 367 223 (2,3) (2,8) Marge du BAIIA ajusté(2) 48,0 % 48,2 %



Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais(3) 2 616 2 677 (2,3)

Bénéfice de la période 95 752 120 375 (20,5)

Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 89 493 111 504 (19,7)

Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société(2)(4) 103 726 113 471 (8,6)

Flux de trésorerie







Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 236 982 194 159 22,1

Flux de trésorerie disponibles(2) 137 593 105 128 30,9 30,7 Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 169 253 170 962 (1,0) (1,2) Acquisitions d'immobilisations corporelles 153 549 234 637 (34,6)

Dépenses d'investissement nettes(2)(5) 146 427 196 971 (25,7) (26,2) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 114 767 131 137 (12,5) (13,2) Intensité du capital(2) 19,6 % 25,8 %



Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau(2) 15,3 % 17,2 %



Données par action(6)







Bénéfice par action







De base 2,02 2,45 (17,6)

Dilué 2,01 2,44 (17,6)

Dilué ajusté(2)(4) 2,33 2,48 (6,0)

Dividendes par action 0,854 0,776 10,1













(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers de la période considérée libellés en dollars américains au taux de change de la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le trimestre clos le 30 novembre 2022, le taux de change moyen utilisé aux fins de la conversion était de 1,3489 $ CA pour 1 $ US. (2) Le BAIIA ajusté et les dépenses d'investissement nettes sont des mesures représentant un total des secteurs. La marge du BAIIA ajusté et l'intensité du capital sont des mesures financières supplémentaires. Le bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau, et les dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau, sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. La variation selon un taux de change constant, l'intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau, et le bénéfice dilué par action ajusté sont des ratios non conformes aux normes IFRS. Ces termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. (3) Pour les trimestres clos les 30 novembre 2023 et 2022, les frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais étaient principalement attribuables aux coûts de configuration et de personnalisation dans le cadre d'accords d'infonuagique et d'autres accords. (4) Exclut l'incidence des frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais ainsi que les profits ou pertes liés à la modification ou l'extinction d'une dette, déduction faite des impôts et de la participation ne donnant pas le contrôle. (5) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance. (6) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.



Au 30 novembre 2023 Au 31 août 2023 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Situation financière



Trésorerie et équivalents de trésorerie 84 562 362 921 Total de l'actif 9 501 497 9 768 370 Dette à long terme



Tranche courante 65 939 41 765 Tranche non courante 4 672 739 4 979 241 Endettement net(1) 4 747 734 4 749 214 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 3 003 833 2 957 797







(1) L'endettement net est une mesure de gestion du capital. Pour de plus amples renseignements sur cette mesure financière, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 novembre 2023 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca .

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco Communications inc. (« Cogeco Communications » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco Communications juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement à la rubrique « Objectifs et stratégies de la Société » du rapport de gestion annuel 2023 et du rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2024 de la Société, ainsi qu'à la rubrique « Projections financières pour l'exercice 2024 » du rapport de gestion annuel 2023 de la Société pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco Communications. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés aux marchés en général et à d'autres conditions, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation, à la technologie (y compris le risque lié à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation qui exerce des pressions sur les produits, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau de la Société (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient perturber les activités), sur ses infrastructures et sur ses systèmes, à l'acceptation sociale, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel 2023 et du rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2024 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco Communications, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse, renseignements qui représentent les attentes de Cogeco Communications à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Ce communiqué de presse devrait être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 novembre 2023, les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les notes annexes de la Société pour la même période préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS ») et avec le rapport annuel de 2023 de la Société.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comporte des renvois à des mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières utilisées par Cogeco Communications. Ces mesures financières sont examinées dans le cadre de l'évaluation du rendement de Cogeco Communications et elles sont utilisées dans le cadre du processus décisionnel à l'égard de ses unités d'affaires.

Un rapprochement entre les mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières et les mesures financières les plus directement comparables conformes aux normes IFRS est présenté ci-après. Certaines informations à présenter additionnelles relatives aux mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 novembre 2023 qui est disponible sur SEDAR+, à www.sedarplus.ca . Les mesures financières non conformes aux normes IFRS ci-dessous sont utilisées comme composante des ratios non conformes aux normes IFRS de Cogeco Communications.





Mesures financières non conformes aux normes IFRS déterminées Utilisées dans la composante des ratios non conformes aux normes IFRS suivants Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société Bénéfice dilué par action ajusté Données présentées sur la base d'un taux de change constant Variation selon un taux de change constant Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau Intensité du capital, excluant les projets d'expansion du réseau





Les mesures financières présentées sur la base d'un taux de change constant pour le trimestre clos le 30 novembre 2023 sont converties selon le taux de change moyen de la période correspondante de l'exercice précédent, soit de 1,3489 $ CA pour 1 $ US.

Rapprochement des données présentées sur la base d'un taux de change constant et de l'incidence du taux de change

Données consolidées



















Trimestres clos les 30 novembre











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 747 689 (4 462) 743 227 762 300 (1,9) (2,5) Charges d'exploitation 383 491 (2 507) 380 984 389 677 (1,6) (2,2) Honoraires de gestion - Cogeco inc. 5 238 -- 5 238 5 400 (3,0) (3,0) BAIIA ajusté 358 960 (1 955) 357 005 367 223 (2,3) (2,8) Flux de trésorerie disponibles 137 593 (176) 137 417 105 128 30,9 30,7 Dépenses d'investissement nettes 146 427 (1 060) 145 367 196 971 (25,7) (26,2)















Secteur des télécommunications au Canada



















Trimestres clos les 30 novembre











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 376 448 -- 376 448 372 084 1,2 1,2 Charges d'exploitation 180 094 (191) 179 903 173 451 3,8 3,7 BAIIA ajusté 196 354 191 196 545 198 633 (1,1) (1,1) Dépenses d'investissement nettes 87 836 (388) 87 448 115 238 (23,8) (24,1)















Secteur des télécommunications aux États-Unis



















Trimestres clos les 30 novembre











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Produits 371 241 (4 462) 366 779 390 216 (4,9) (6,0) Charges d'exploitation 193 071 (2 316) 190 755 207 710 (7,0) (8,2) BAIIA ajusté 178 170 (2 146) 176 024 182 506 (2,4) (3,6) Dépenses d'investissement nettes 55 853 (672) 55 181 80 408 (30,5) (31,4)















Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société









Trimestres clos les 30 novembre

2023 2022 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 89 493 111 504 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 2 616 2 677 Perte à l'extinction d'une dette(1) 16 880 -- Incidence fiscale relative aux éléments susmentionnés (5 161) (710) Incidence de la participation ne donnant pas le contrôle relative aux éléments susmentionnés (102) -- Bénéfice ajusté attribuable aux propriétaires de la Société 103 726 113 471







(1) Inclus dans les charges financières.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles





Trimestres clos les 30 novembre

2023 2022 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 236 982 194 159 Amortissement des coûts de transaction différés et des escomptes sur la dette à long terme(1) 2 674 3 044 Perte à l'extinction d'une dette(1) 16 880 -- Variations des autres activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie 52 935 64 416 Impôts sur le résultat payés 2 903 46 618 Impôts exigibles (7 228) (8 376) Intérêts payés 63 972 60 498 Charges financières (83 294) (56 919) Dépenses d'investissement nettes(2) (146 427) (196 971) Remboursement des obligations locatives (1 804) (1 341) Flux de trésorerie disponibles 137 593 105 128







(1) Inclus dans les charges financières. (2) Les dépenses d'investissement nettes excluent les acquisitions sans effet sur la trésorerie d'actifs au titre de droits d'utilisation et les achats de licences de spectre et sont présentées déduction faite des subventions gouvernementales, ce qui comprend l'utilisation des subventions reçues d'avance.

Rapprochement des dépenses d'investissement nettes









Trimestres clos les 30 novembre

2023 2022 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Acquisitions d'immobilisations corporelles 153 549 234 637 Subventions reçues d'avance comptabilisées comme une réduction du coût des immobilisations corporelles au

cours de la période (7 122) (37 666) Dépenses d'investissement nettes 146 427 196 971







Rapprochement du BAIIA ajusté









Trimestres clos les 30 novembre

2023 2022 (en milliers de dollars canadiens) $ $ Bénéfice de la période 95 752 120 375 Impôts sur le résultat 18 098 31 953 Charges financières 83 294 56 919 Amortissements 159 200 155 299 Frais d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres frais 2 616 2 677 BAIIA ajusté 358 960 367 223







Rapprochement des dépenses d'investissement nettes et des flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau

Dépenses d'investissement nettes

















Trimestres clos les 30 novembre











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Dépenses d'investissement nettes 146 427 (1 060) 145 367 196 971 (25,7) (26,2) Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 31 660 (162) 31 498 65 834 (51,9) (52,2) Dépenses d'investissement nettes, excluant les projets d'expansion du réseau 114 767 (898) 113 869 131 137 (12,5) (13,2)















Flux de trésorerie disponibles

















Trimestres clos les 30 novembre











Variation

2023 Incidence

du taux de

change Données

de 2023 selon un taux

de change

constant 2022 Données

réelles Selon un taux

de change

constant (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages) $ $ $ $ % % Flux de trésorerie disponibles 137 593 (176) 137 417 105 128 30,9 30,7 Dépenses d'investissement nettes liées aux projets d'expansion du réseau 31 660 (162) 31 498 65 834 (51,9) (52,2) Flux de trésorerie disponibles, excluant les projets d'expansion du réseau 169 253 (338) 168 915 170 962 (1,0) (1,2)















Renseignements supplémentaires

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la Société sont disponibles sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca , et sur le site Internet de la Société, à corpo.cogeco.com .

À propos de Cogeco Communications inc.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco Communications inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord, desservant 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline, Cogeco Communications fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Renseignements :

Investisseurs

Patrice Ouimet

Premier vice-président et chef de la direction financière

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514 764-4600

[email protected]

Troy Crandall

Chef de pratique, relations avec les investisseurs

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514 764-4700

[email protected]

Médias

Youann Blouin

Directeur, relations avec les médias et communications stratégiques

Cogeco Communications inc.

Tél. : 514 297-2853

[email protected]

Conférence téléphonique : Jeudi 11 janvier 2024 à 9 h 30 (heure normale de l'Est)





Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique pour les analystes sera disponible sur les pages « Relations avec les investisseurs » et « Événements et présentations » sur le site Internet de Cogeco Communications. Les analystes financiers pourront accéder à la conférence téléphonique en direct et soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement. L'enregistrement de la webdiffusion sera disponible sur le site Internet de Cogeco Communications pour une période de trois mois.





Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, dix minutes avant le début de la conférence, le :

Numéro local - Toronto : 1 416 764-8658

Numéro sans frais - Amérique du Nord : 1 888 886-7786





Pour prendre part à la conférence téléphonique, les participants devront fournir le nom de l'entreprise tenant l'appel, c'est-à-dire Cogeco inc. ou Cogeco Communications inc.





La conférence téléphonique sera suivie d'une webdiffusion en direct des assemblées annuelles et extraordinaires des actionnaires virtuelles à 11 h 30, à l'adresse https://web.lumiagm.com/#/424761509 .

