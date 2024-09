MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) annonce aujourd'hui qu'elle participera à la 23e Conférence annuelle CIBC à l'intention des investisseurs institutionnels, région de l'Est, qui aura lieu à Montréal le jeudi 26 septembre 2024. Pour l'occasion, Frédéric Perron, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc., participera à une discussion interactive à 9 h 10 (heure avancée de l'Est).

Une fois disponible, l'enregistrement de la discussion sera accessible sur la page Relations avec les investisseurs et sur la page Événements et présentations du site Internet de Cogeco Communications inc.

À propos de Cogeco Communications inc.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco Communications inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord, desservant 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires. Cogeco Communications fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie filaire au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis sous les marques Cogeco Connexion, oxio et Breezeline. Breezeline offre également des services sans fil dans la plupart des États américains où elle exerce ses activités. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

