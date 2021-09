MONTRÉAL, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) annonce aujourd'hui qu'elle participera à la BMO Capital Markets' 22nd Annual Media & Telecom Conference, qui aura lieu de façon virtuelle le 14 septembre 2021. M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc., participera à une discussion interactive à 13 h 45 (HAE).

Lors de la conférence, une transmission audio en direct et en différé de la discussion sera disponible sur le site Internet de Cogeco Communications inc. à l'adresse http://corpo.cogeco.com/cca/fr/investisseurs/relations-avec-les-investisseurs/.

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario et, aux États-Unis dans 12 États, sous le nom d'Atlantic Broadband. La société fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services d'Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

Renseignements: Nancy Bouffard, Directrice principale, communications d'entreprise, Cogeco Communications inc., (514) 764-4613, [email protected]

