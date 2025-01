MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Cogeco Communications inc. (« Cogeco Communications ») (TSX : CCA) annonce que tous les candidats à l'élection énumérés dans sa circulaire d'information datée du 20 novembre 2024 ont été élus au conseil d'administration de Cogeco Communications à l'assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 14 janvier 2025 en mode hybride (l'« assemblée »).

Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidat Résultats Pour % Pour Contre % Contre Colleen Abdoulah Élue 142 794 968 99,99 % 16 530 0,01 % Louis Audet Élu 139 527 856 97,70 % 3 283 641 2,30 % Arun Bajaj Élu 141 977 682 99,42 % 833 816 0,58 % Mary-Ann Bell Élue 142 796 199 99,99 % 15 299 0,01 % James C. Cherry Élu 142 796 128 99,99 % 15 370 0,01 % Pippa Dunn Élue 142 225 153 99,59 % 586 345 0,41 % Joanne Ferstman Élue 141 565 853 99,13 % 1 245 645 0,87 % Normand Legault Élu 142 788 874 99,98 % 22 624 0,02 % Bernard Lord Élu 142 225 510 99,59 % 585 988 0,41 % Frédéric Perron Élu 142 786 746 99,98 % 24 752 0,02 %

On peut consulter les résultats des votes tenus à l'égard des questions soumises au vote à l'assemblée, y compris, à des fins d'information, les résultats du vote des porteurs d'actions subalternes à droit de vote seulement, sur le site Web de SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ).

Cogeco Communications inc. est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan engagé à rassembler les gens grâce à des expériences de communication et de divertissement remarquables. Nous fournissons des services Internet, de vidéo et de téléphonie filaire de classe mondiale à 1,6 million d'abonnés résidentiels et d'affaires au Canada et dans treize États des États-Unis. Nous offrons également des services sans fil dans la plupart des États américains où nous exerçons nos activités. Au Canada, nos services sont commercialisés sous les marques Cogeco et oxio, et aux États-Unis, sous la marque Breezeline. Nous sommes fiers de notre forte présence dans les communautés que nous desservons ainsi que de notre engagement envers un avenir durable. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

