MONTRÉAL, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Communications » ou « la société ») est heureuse d'annoncer qu'elle figure au 68e rang parmi les 100 entreprises les plus durables du monde selon Corporate Knights qui a publié aujourd'hui son classement annuel. En une année seulement, la société a gagné 20 rangs sur cette liste très réputée, démontrant ainsi ses progrès parmi les entreprises qui ouvrent la voie vers un monde meilleur. Le classement de cette année est fondé sur plusieurs nouveaux indicateurs de performance qui tiennent compte des préoccupations sociales mises en lumière par la pandémie et les mouvements d'égalité sociale.

La liste des 100 entreprises les plus durables du monde est le résultat d'une évaluation rigoureuse de 8080 entreprises générant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars américains. « Une analyse rigoureuse des 100 entreprises mondiales continue de démontrer que les entreprises les plus durables ont tendance à être plus performantes et plus pérennes que leurs pairs », a dit Toby Heaps, chef de la direction de Corporate Knights.

« Nous nous réjouissons d'avoir reçu encore une fois cette reconnaissance internationale et nous sommes particulièrement fiers que nos efforts se soient traduits par une amélioration importante de notre rang », a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. « Notre rang confirme la place de Cogeco en tant que leader dans la mise en œuvre de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et renforce notre engagement à exercer nos activités de manière responsable et durable. »

Dans la foulée de cette reconnaissance, Cogeco est également fière d'annoncer qu'elle a officialisé son engagement envers Business Ambition for 1.5°C, une initiative mise de l'avant par une coalition mondiale composée d'agences des Nations Unies et de leaders du milieu des affaires pour prévenir les conséquences les plus néfastes du changement climatique. Depuis 2018, Cogeco Communications figure également chaque année et au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada.

