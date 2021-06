MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Communications » ou la « société ») est heureuse d'annoncer qu'elle occupe le 22e rang de la liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights. Pour une quatrième année consécutive, le nom de la société figure dans ce classement très respecté d'entreprises canadiennes établissant les normes de leadership en matière de croissance durable.

« Les 50 meilleures entreprises citoyennes sont la preuve vivante qu'il existe une manière plus propre, plus juste et plus inclusive de faire des affaires », a mentionné Toby Heaps, chef de la direction, Corporate Knights. « Il s'agit d'entreprises où les personnes peuvent être fières de travailler et où les investisseurs peuvent investir dans une économie en croissance, propre et juste, et tant souhaitée dans le monde. »

« Nous sommes honorés et heureux d'être reconnus pour une quatrième année consécutive comme étant l'une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada et nous sommes particulièrement fiers que nos efforts nous permettent de nous retrouver pour la première fois dans la moitié supérieure du classement », a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction, Cogeco Communications inc. « Chez Cogeco, nous cherchons toujours à intégrer et à peaufiner nos pratiques en matière de responsabilité sociale d'entreprise et d'engagement social afin d'appuyer nos communautés, de réduire l'impact environnemental de nos activités et d'être un modèle d'entreprise citoyenne. »

Cogeco Communications a été évaluée parmi un groupe de 271 grandes organisations canadiennes et de pairs internationaux du secteur selon 24 indicateurs de performance clés quantitatifs. La méthodologie qu'emploie Corporate Knights pour déterminer les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada est présentée ici : 2021 Best 50: Overview of Methodology.

À PROPOS DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE CHEZ COGECO COMMUNICATIONS

La mission de Cogeco en matière de responsabilité sociale d'entreprise est d'appuyer le développement durable par l'entremise d'une gestion et de pratiques d'exploitation responsables et éthiques. En 2021, Cogeco est devenue la première société de télécommunications au Canada à obtenir l'approbation de la prestigieuse initiative Science Based Targets pour ses nouvelles cibles de réduction des gaz à effet de serre ambitieuses, se joignant ainsi à des leaders internationaux du milieu des affaires qui représentent plus de 3,6 billions de dollars en capitalisation boursière, en signant l'engagement Ambition commerciale pour 1,5 °C mené par le Pacte mondial des Nations Unies. En reconnaissance de ses efforts, le nom de la société figure pour une deuxième année consécutive sur la liste des 100 entreprises les plus durables du monde de Corporate Knights et elle a reçu un score relatif aux changements climatiques de A- du CDP, ce qui place Cogeco parmi les chefs de file dans la mise en œuvre des meilleures pratiques pour ce qui est de mesurer, de comprendre et de réagir aux impacts de l'entreprise sur le climat. Cogeco travaille sans relâche pour intégrer des initiatives qui offrent une importante valeur ajoutée à ses parties prenantes et fait état de ces initiatives sur son site web.

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

