MONTRÉAL, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications Inc. (« Cogeco » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a déterminé le prix de rachat pour ses débentures garanties de premier rang au montant en capital de 200 millions $ à 5,15 % arrivant à échéance le 16 novembre 2020 (les « débentures 2020 »). Tel qu'annoncé précédemment, la date de rachat des débentures 2020 est fixée au 20 juillet, 2020 (la « date de rachat »). Le prix de rachat par tranche de capital de 1 000 $ de débentures est de 1 014,127 $, majoré de 9,146 $ pour les intérêts courus et impayés qui seront payés jusqu'à la veille de la date du rachat.

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

