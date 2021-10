Ces actions s'ajoutent aux décisions prises au cours des dernières années par Cogeco en matière de lutte contre les changements climatiques. À cet effet, on peut notamment penser à la divulgation volontaire de notre impact climatique et des émissions de gaz à effet de serre (GES) de nos activités par l'entremise du système de divulgation mondial CDP, organisme reconnu au niveau international, ainsi qu'à la mise sur pied de notre programme de responsabilité sociale d'entreprise qui comprend nombre d'actions visant la gestion optimale de notre empreinte environnementale. Parmi les actions mises en place, on retrouve le verdissement de notre flotte de véhicules, l'augmentation de notre recours aux énergies renouvelables ainsi que l'optimisation de notre consommation d'énergie. L'entreprise soutient également des actions climatiques mondiales visant à protéger et préserver les forêts. À cet effet, Cogeco vient de tenir, il y a quelques semaines, sa première Journée d'engagement communautaire 1Cogeco au cours de laquelle des événements de plantation d'arbres ont été organisés dans plus de 46 communautés au Canada et aux États-Unis.

« Notre secteur d'activités, qu'est celui des télécommunications, joue un rôle prépondérant pour l'atteinte d'une économie à zéro émission nette car le secteur numérique contribue de manière importante à un monde décarboné. En cette journée du climat et en vue de la COP26, nous invitons tous les acteurs de notre industrie à faire preuve d'un leadership fort et inspirant et à poser des gestes concrets en faveur du climat. C'est par un effort collectif soutenu que nous pourrons, tous ensemble, assurer une économie prospère et durable. Chez Cogeco, nous continuerons d'agir en ce sens, en tenant toujours compte de ce qui est le mieux pour nos communautés que nous servons et où nous vivons, nos clients, nos employés et notre planète », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco.

L'engagement de Cogeco en matière environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise

Au cours des derniers mois, l'engagement de Cogeco en matière environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise a été reconnu et souligné par plusieurs organisations de premier plan. Dans le cadre de ses ambitions globales en matière de climat, Cogeco s'est jointe à des leaders du monde des affaires qui représentent plus de 3,6 billions de dollars en capitalisation boursière en signant l'engagement Ambition commerciale pour 1,5 °C (Business Ambition for 1.5°C). La firme CDP a accordé un score Climate Change 2020 de A- à Cogeco plaçant, par le fait même, la société parmi les chefs de file pour la mise en œuvre des meilleures pratiques actuelles pour ce qui est de mesurer, de comprendre et de réagir aux impacts de la société sur le climat. Annuellement, l'entreprise soutient plus de 700 organisations locales au Canada et aux États-Unis et figure dans de nombreux classements dont celui des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada et celui des 100 entreprises les plus durables au monde, tous deux présentés par Corporate Knights. Son leadership en matière d'investissement communautaire lui a également permis de recevoir la certification Entreprises généreuses d'Imagine Canada.

Pour en apprendre davantage sur l'importance qu'accorde Cogeco à la responsabilité sociale d'entreprise et à l'engagement social, visitez notre site Internet.

