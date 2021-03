Treize projets d'expansion de son réseau seront réalisés par Cogeco

dans plusieurs régions du Québec

MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA), est fière d'annoncer que Cogeco Connexion, sa filiale canadienne de services à large bande, réalisera 13 projets d'expansion de son réseau Internet haute vitesse dans plusieurs régions du Québec, en collaboration avec les gouvernements provincial et fédéral. L'annonce de l'Opération haute vitesse a été faite lors d'une conférence de presse virtuelle, par le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau et par le Premier ministre du Québec François Legault, accompagnés de François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, ainsi que de Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet haute vitesse. Ces projets d'infrastructure en régions représentent un investissement d'environ 240 millions $, dont 208 millions $ proviendront des gouvernements provincial et fédéral dans le cadre d'une entente signée avec Cogeco Connexion.

Au terme de la réalisation de ces projets, c'est plus de 54 000 foyers et entreprises qui seront connectés aux services Internet haute vitesse de Cogeco, dont 35 880 résidences principales telles qu'identifiés par le gouvernement du Québec. La date prévue de la réalisation de ces projets d'investissements en infrastructure numérique est en septembre 2022.

« Notre savoir-faire en matière de déploiement de l'Internet haute vitesse et notre engagement continu à servir les régions, conjugués à la décision des gouvernements d'accélérer les investissements dans la connectivité, contribueront à combler le fossé numérique qui existe entre les grandes villes et les régions » a déclaré Philippe Jetté, Président et chef de la direction de Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. « La connectivité est indispensable pour assurer l'inclusion numérique dans notre société et représente un puissant moteur du développement économique et social de nos communautés. Nous saluons la vision des gouvernements et la collaboration entre les paliers de gouvernement qui feront de ce grand projet stratégique un succès pour le Québec. Et nous sommes très fiers d'y contribuer ».

« Nos équipes sont déjà à pied d'œuvre pour le développement et le déploiement de ces projets pour la connectivité à haute vitesse », souligne Frédéric Perron, Président de Cogeco Connexion. « Grâce à la collaboration des gouvernements, nous pouvons continuer de soutenir nos communautés et de contribuer à la vitalité économique des régions en accélérant l'expansion de notre réseau et en mettant à profit les plus récentes avancées technologiques».

