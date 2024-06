Cœur à cœur 2 - Le deuxième volet du succès Cœur à cœur maintenant disponible!

QUÉBEC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) poursuit son élan du cœur en rendant disponible le deuxième volet du programme Cœur à cœur pour les services de garde éducatifs à l'enfance.

Cœur à cœur 2 est une invitation pour les intervenants à adopter une posture et une attitude remplies d'empathie et de bienveillance. Ce programme a été créé par les conceptrices Caty Cloutier et Eve Lemieux du bureau coordonnateur l'Escale de Bellechasse en 2019 dans le cadre d'un appel de projet de qualité BC, initié par le ministère de la Famille.

« C'était tout naturel pour le CQSEPE de contribuer à nouveau au rayonnement des produits et des principes Cœur à cœur. Ce programme, qui répond à un réel besoin de soutien émotionnel dans le réseau de la petite enfance, constitue un véritable élan du cœur pour le réseau de la petite enfance. En permettant à l'intervenant de comprendre les besoins de l'enfant, ses émotions ou son stress, ce programme ouvre une fois de plus le cœur de chacun pour permettre des moments de connexion », souligne Mme Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

Avec Ancré au moment présent, le tome 2 reprend la même formule gagnante que l'édition précédente, qui est de faire vivre, de faire comprendre et surtout de faire ressentir les informations des neurosciences à chaque intervenant. Les 10 nouveaux principes qu'il propose peuvent être utilisés en prévention comme en intervention. L'intervenant sera ainsi en mesure d'offrir un réel soutien émotionnel quotidiennement auprès de chaque enfant.

« Quand on comprend ce qui se passe, on se sent mieux. C'est donc d'être réellement présent à l'autre devant nous, ce qui permet de rehausser la qualité du soutien émotionnel, tout en favorisant le bien-être de l'intervenant et de l'enfant. », conclut Caty Cloutier, conceptrice du programme.

