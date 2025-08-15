L'ouverture de nouveaux magasins au Canada et au Texas témoigne de la présence croissante de CoCo sur le marché et des relations solides et durables qu'il entretient avec ses partenaires franchisés

TORONTO et LOS ANGELES, 15 août 2025 /CNW/ - La marque leader de thé au lait CoCo Bubble Tea a annoncé aujourd'hui une série d'étapes clés pour son expansion en Amérique du Nord. Elle se concentre désormais sur les petites villes canadiennes et poursuit sa dynamique sur le marché américain. Ces ouvertures témoignent de la popularité soutenue de la marque, de son intégration culturelle et du solide soutien dont bénéficie son réseau de franchises.

CoCo Bubble Tea à Red Deer, en Alberta CoCo Bubble Tea à Lethbridge, en Alberta CoCo Bubble Tea à Dallas, au Texas

« Alors que le thé au lait devient une boisson rafraîchissante incontournable en Amérique du Nord, nous percevons un grand potentiel de croissance au-delà des grandes villes », a déclaré Kody Wong, directeur du développement commercial chez CoCo Bubble Tea. « De l'Alberta au Texas, les partenaires franchisés de CoCo font découvrir notre marque à de nouvelles communautés et permettent à des millions de consommateurs nord-américains d'accéder à un thé au lait authentique. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos partenaires pour la passion et l'engagement dont ils ont fait preuve afin d'y parvenir.

Canada : Aller au-delà des grandes villes

Déjà classée parmi les trois premières marques à Toronto avec plus de 120 magasins à travers le pays, CoCo atteint désormais de nouveaux sommets en termes de pénétration du marché :

Ouvert récemment : Lethbridge , Grand Prairie , Red Deer -- offrir le véritable thé au lait CoCo à de nouvelles communautés à travers l' Alberta .

-- offrir le véritable thé au lait CoCo à de nouvelles communautés à travers l' . Ouvrira bientôt en 2025 : Saskatoon , car la marque étend sa présence plus profondément dans les provinces des Prairies canadiennes.

L'expansion aux États-Unis tirée par le Texas

Expansion aux États-Unis tirée par le Texas CoCo a ouvert son premier magasin à l'étranger aux États-Unis en 2011, s'imposant comme l'une des nouvelles marques de thé innovantes à se développer à l'échelle mondiale. En 2025, CoCo a identifié le Texas comme un marché prioritaire dans sa stratégie de croissance aux États-Unis :

Dallas : magasin ouvert en avril 2025

Activités de franchisage à venir

CoCo participera à deux grands salons franchisage dans la région :

Franchise Expo West 2025

Los Angeles Convention Center | Stand n° 525

5-6 septembre, 10 h-16 h

| Stand n° 525 Toronto Fall Franchise Show

The International Centre | Stand n° 148

13-14 septembre, 11 h-17 h

La culture et la communauté, moteurs du succès

L'approche de CoCo en matière de franchise repose sur la confiance, le soutien et l'établissement de relations à long terme avec ses partenaires. Au Canada, les mêmes partenaires franchisés travaillent avec CoCo depuis 11 ans ; à New York, les partenaires se sont développés aux côtés de la marque pendant 14 ans, ce qui témoigne du modèle fondé sur les valeurs et de la culture collaborative prônées par CoCo.

Afin de diffuser davantage la culture du thé au lait aux perles à l'échelle mondiale, la marque s'efforce de tirer parti de la popularité de cette boisson rafraîchissante auprès des jeunes consommateurs via les réseaux sociaux. De plus, les employés et les partenaires sont surnommés « Boba Squad », un nom qui incarne la résilience et le dynamisme de la marque.

Au Canada, CoCo a beaucoup investi dans les synergies avec les cultures locales. La marque a transformé des boissons très appréciées des consommateurs, comme sa gamme à la passion, en glaces à l'eau désormais vendues dans les supermarchés T&T à travers tout le pays. En collaboration avec Barbie, CoCo a commercialisé ses boissons « Strawberry Dreamer » dans plus de 100 magasins à travers l'Amérique du Nord. Cela montre une fois de plus comment la marque continue d'innover de manière ciblée et de toucher un public plus jeune grâce à la culture pop.

Renforcer les capacités des partenaires

Pour soutenir ses partenaires franchisés, CoCo fournit un soutien solide adapté à son réseau nord-américain, notamment :

Une logistique et une chaîne d'approvisionnement dédiées à la région.

Des équipes opérationnelles et de conseil locales offrant un soutien personnalisé et des conseils en matière de stratégie commerciale.

Des programmes de formation régionaux.

La recherche et le développement de produits adaptés aux goûts locaux

Un programme de magasin unique qui permet aux entrepreneurs individuels de bâtir des succès communautaires.

Pour les demandes de renseignements sur les franchises en Amérique du Nord, rendez-vous sur le site: https://www.coco-tea.com/Franchise

À propos de CoCo Bubble Tea

CoCo Bubble Tea vise à créer une communauté diversifiée et durable pour ses consommateurs en fournissant des produits visuellement rafraîchissants. Nous continuons d'être l'une des entreprises à la croissance la plus rapide et recherchons des partenaires entreprenants pour rejoindre les réseaux de franchises CoCo Bubble Tea. Consultez le site officiel de CoCo Bubble Tea et commencez à postuler dès maintenant.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.coco-tea.com/ .

