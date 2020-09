Avec cette acquisition, CO7 Technologies vise à exceller dans la conception et la fabrication de produits développés au Canada pour les marchés nord-américain et internationaux.

MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - CO7 Technologies (CO7), entreprise montréalaise spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection et de distribution utilisés dans les réseaux électriques, a annoncé ce 24 septembre avoir acquis les actifs et les propriétés intellectuelles de trois gammes de produits de Schneider Electric : les coupe-circuits à fusible (connus sous le nom Securupt), les disjoncteurs à vide intérieur et extérieur de type « Doghouse » et les disjoncteurs extérieurs de type « Dead Tank » (VOX). Ces produits font partie des éléments essentiels des réseaux électriques qui alimentent les habitations et les entreprises.

On retrouve les coupe-circuits à fusible Securupt sur l'ensemble du réseau électrique québécois depuis près de 30 ans. Leur fiabilité exceptionnelle et leur conception robuste en font l'un des meilleurs coupe-circuits à fusible sur le marché. Les disjoncteurs moyenne tension Doghouse et VOX, reconnus mondialement, constituent un des éléments essentiels des sous-stations électriques.

Cette acquisition permet à CO7 d'assurer la continuité d'approvisionnement de solutions aux clients mondiaux, tout en investissant activement dans l'évolution de sa gamme de produits, développant de nouvelles fonctionnalités et élargissant son portefeuille de produits. « La fiabilité éprouvée de ces trois gammes de produits jumelée avec notre équipe hautement expérimentée garantit la continuité, l'engagement et le développement pour nos clients actuels et futurs », déclare Christian Cossette, président de CO7 Technologies. « Notre dévouement à concevoir et à produire des composants essentiels pour les réseaux électrique d'aujourd'hui et de demain fait de CO7 le partenaire idéal pour les services publics et les clients électro-intensifs ».

De la création d'emploi au Québec

Tous les actifs liés aux trois gammes de produits, y compris les équipements de production de deux usines de Schneider, Brossard (Québec) et Regensburg (Allemagne), seront déplacés vers les bureaux de CO7 à Montréal, Québec avant la fin de l'année. CO7 est fier d'étendre ses activités au Canada en desservant les marchés nord-américain et internationaux tout en créant de nouveaux emplois de haute qualité, même pendant cette pandémie.

À propos de CO7 Technologies

Basée à Montréal (QC), CO7 Technologies est dédiée au développement et à la fabrication d'équipements de protection et de distribution d'énergie électrique. Ces équipements sont capables de résister aux impacts des intempéries, de réduire la durée des pannes électriques et d'assurer la sécurité des opérateurs et des clients, tout en assurant l'approvisionnement en énergie pour tous en tout temps. La taille humaine et l'engagement sur les marchés utilitaires électriques et électro-intensifs font de CO7 Technologies une entreprise agile, rapide et connectée à l'écoute de ses clients. Pour en savoir plus: www.CO7Tech.com

