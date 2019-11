Co-operators figure parmi les employeurs de choix pour une 17e année consécutive

GUELPH, ON, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Cette année, Co-operators figure une fois de plus dans la liste des Employeurs de choix Kincentric et fait partie des organisations canadiennes qui affichent de solides résultats en matière de mobilisation des employés, d'agilité, de leadership mobilisateur et d'accent sur le talent. La Souveraine, Compagnie d'assurance générale (Souveraine Assurance), une filiale en propriété exclusive de La Compagnie d'assurance générale de Co-operators, s'ajoute également à la liste en 2019.

« Chaque année, nous apprenons quelque chose de nouveau sur ce dont nos équipes sont capables, les hauts et les bas qu'elles traversent et les domaines où nous devons faire mieux pour concrétiser notre mission », mentionne Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « La constance de ces résultats nous explique pourquoi Co-operators est un endroit où il fait bon travailler et comment elle se démarque des autres organisations. »

Voici un aperçu des forces qui ressortent du sondage rempli par environ 4 000 employés de Co‑operators :

83 % des répondants estiment que Co-operators soutient activement la formation et le perfectionnement de ses employés

85 % des répondants indiquent qu'ils n'hésiteraient pas à recommander Co-operators à un ami à la recherche d'un emploi

80 % des répondants ont mentionné que beaucoup de choses devraient se produire pour qu'ils quittent l'organisation

85 % des répondants croient que leur gestionnaire leur offre le soutien nécessaire pour réussir

Les résultats de Co-operators comprennent tous les employés du Groupe Co-operators limitée, de La Compagnie d'assurance générale Co-operators, de Co-operators Compagnie d'assurance-vie, de H.B/COSECO et de CUMIS.

Les résultats du sondage des Employeurs de choix donnent aux organisations une meilleure compréhension de leurs forces et des points à travailler pour améliorer l'expérience employé.

Depuis maintenant 21 ans au Canada, le programme des Employeurs de choix de Kincentric évalue et souligne les efforts des organisations qui comprennent à quel point les employés contribuent à créer un avantage concurrentiel durable et à accélérer la réussite.

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 47,6 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe au 1er rang des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric (auparavant Aon Hewitt). Pour en savoir plus, visitez le www.cooperators.ca.

