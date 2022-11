TORONTO, le 29 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, CNA Canada lance des solutions en responsabilité de gestionnaires d'actifs, qui est conçue pour répondre aux besoins changeants et complexes des clients, qui est rédigée avec des définitions générales et des extensions clés et qui est appuyée par des spécialistes internes des sinistres expérimentés dans le traitement des sinistres complexes.

La politique est disponible pour les nouvelles soumissions commerciales à compter du 1ᵉʳ décembre 2022.

« Avec la volatilité récente des marchés financiers et l'incertitude économique mondiale, les gestionnaires d'actifs sont confrontés à des défis et des risques uniques », a déclaré Abena Apraku, vice-présidente adjointe, Souscription Responsabilité de gestion - Lignes spécialisées, CNA Canada. « Ces incertitudes augmentent le besoin d'une couverture qui peut être personnalisée pour répondre à leurs besoins. »

Les solutions en responsabilité de gestionnaires d'actifs offre cinq éléments de couverture pour répondre aux besoins particuliers des entreprises : Responsabilité de gestion des conseillers en placement, Responsabilité professionnelle des conseillers en placement, Gestion de fonds et responsabilité professionnelle, Responsabilité relative aux pratiques d'emploi et Responsabilité fiduciaire. Les solutions en responsabilité de gestionnaires d'actifs aideront les entreprises à gérer efficacement l'abondance de risques qui compromet la capacité des professionnels des services financiers d'aider leurs clients.

« Notre solution principale offre de la flexibilité aux gestionnaires d'actifs, soutenus par notre équipe d'experts du secteur et de spécialistes des sinistres », a déclaré Jacqueline Detablan, vice-présidente, Spécialité.

