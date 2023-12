TORONTO, le 20 décembre 2023 /CNW/ - CNA Canada est fière d'annoncer la promotion de Dean Grigoruk, actuellement vice‑président régional, Région de l'Est, Automobile et International, à titre de vice‑président, Entreprises du marché intermédiaire et Région de l'Est.

Dean Grigoruk

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Grigoruk conservera les responsabilités qu'il assumait à titre de vice‑président régional, Région de l'Est et sera également responsable de la stratégie de souscription pour le secteur Entreprises du marché intermédiaire au Canada, y compris pour le secteur Automobile et International. Il conserve également les fonctions qu'il assumait à l'échelle régionale, relevant de Nick Creatura, président directeur général, et au sein du groupe de pratique de souscription, relevant de David Price, vice-président directeur et directeur de la souscription de CNA Canada.

M. Price a déclaré ceci : « Dean démontre des qualités de leader exceptionnelles et possède des aptitudes remarquables tant sur le plan des connaissances techniques que sur le plan du perfectionnement du personnel. Nous sommes ravis de lui confier des responsabilités accrues au sein de notre secteur Entreprises du marché intermédiaire. »

M. Grigoruk compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance; après un début de carrière dans le secteur de l'assurance personnelle, il a occupé divers postes dans les secteurs de l'assurance accidents, des biens et des risques maritimes et du développement des affaires, intégrant l'équipe de direction régionale et nationale. Il s'est joint à l'équipe Entreprises du marché intermédiaire de CNA Canada en 2001 et a occupé des postes comportant des responsabilités croissantes, tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle nationale, jusqu'à accéder au poste de vice‑président régional, Région de l'Est, Automobile et International.

« Le fait que des responsabilités accrues lui soient confiées suscitera l'esprit de collaboration et nous place en position stratégique pour atteindre les objectifs de notre entreprise. Je suis ravi que Dean assume de plus grandes responsabilités au sein de la direction, dans l'optique des efforts que nous déployons pour favoriser une croissance soutenue », a affirmé Nick Creatura, président et chef de la direction de CNA Canada.

À propos de CNA Canada :

Au Canada, les produits et services sont fournis par la compagnie d'assurance Continental Casualty, un chef de file spécialisé dans l'assurance de dommages des entreprises pour les clients et les courtiers dans toutes les régions géographiques locales, fort plus de 100 ans d'expérience. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Internet de CNA Canada à www.cnacanada.ca.

CNA est l'une des plus importantes compagnies d'assurance de dommages des entreprises aux États-Unis. Forte de plus de 125 ans d'expérience, CNA offre une vaste gamme de produits et de services d'assurance standards et spécialisés aux entreprises et aux professionnels aux États-Unis, au Canada et en Europe.

