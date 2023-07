TORONTO, le 10 juill. 2023 /CNW/ - CNA Canada est heureuse d'annoncer la nomination de Luke Mellors à titre de nouveau vice-président, Technologies de l'information.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Luke dirigera la transformation et la modernisation des fonctions de TI de CNA Canada afin de soutenir la croissance des activités partout au pays. Fort de 27 années d'expérience dans le domaine des TI, Luke travaillera sur la découverte d'efficiences modernes, contribuant ainsi à la croissance des activités et à l'élaboration de solutions transparentes grâce à un travail collaboratif.

Headshot

« J'ai confiance dans le leadership de Luke, a déclaré Greg Metcalfe, vice-président principal et directeur des finances de CNA Canada. Ses antécédents diversifiés mèneront à une plus grande réussite et à une plus grande influence dans l'ensemble de l'organisation. »

Luke possède de l'expérience à titre de directeur, Technologie des données et services d'innovation, acquise au sein d'une entreprise de télécommunications, et il a également occupé des postes de haute direction dans le domaine des TI pour plusieurs groupes hôteliers exceptionnels. Plus récemment, il a dirigé de grandes équipes réparties dans plusieurs pays, dans les domaines des services de données, de l'analytique, de la stratégie de TI, des applications d'affaires, de l'innovation, de la gestion de centres de données, de l'exécution de programmes et de plus encore. Luke possède une expérience exceptionnelle en matière de mise en œuvre de systèmes, de partenariat et d'établissement de relations avec les parties prenantes internes et externes, ainsi qu'en matière d'élaboration de feuilles de route stratégiques.

« Luke continuera de développer ses équipes des technologies de l'information au Canada grâce à son expérience dans les secteurs de l'assurance et dans d'autres secteurs, a également déclaré M. Metcalfe. Nous sommes ravis que Luke commence à exercer son leadership au Canada. Ce nouveau rôle favorisera une meilleure collaboration et nous placera en bonne position pour atteindre nos objectifs. »

À propos de CNA Canada :

Au Canada, les produits et services sont fournis par Continental Casualty Company, un chef de file spécialisé dans l'assurance I.A.R.D. commerciale pour les clients et les courtiers dans toutes les régions géographiques locales, et qui s'appuie sur plus de 100 ans d'expérience. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de CNA Canada à www.cnacanada.ca.

CNA Canada est l'une des plus importantes sociétés d'assurance I.A.R.D. commerciales aux États-Unis. Forte de plus de 120 ans d'expérience, CNA Canada offre une vaste gamme de produits et de services d'assurance standard et spécialisés aux entreprises et aux professionnels aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Contact presse :

Lynn Lafortune

CNA Canada

[email protected]

647-669-4136

