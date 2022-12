TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - CNA Canada a le plaisir d'annoncer que Jacki Detablan, actuellement vice-président, Assurances Spécialisées, a assumé un rôle de leadership élargi en tant que vice-président, Assurances Spécialisées et Risques Divers. Jacki Detablan dirigera conjointement le groupe Gestion des Risque et des Risques Dvers de CNA Canada avec John Sterns, vice-président, gestionnaire de portefeuille, Gestion des Risques et des Risques Divers.

Dans ses nouvelles fonctions, Jacki sera responsable de l'exécution de notre plan d'affaires stratégique et de la rentabilité du portefeuille aux côtés de John. Jacki dirigera l'équipe et la gamme de produits, tandis que John se concentrera sur le développement des affaires et la gestion de portefeuille. Jacki et John continueront de relever de David Price, vice-président principal et chef de la souscription de CNA Canada.

« J'ai confiance en ce partenariat. L'expérience de Jacki et de John en matière de leadership, leur expertise en matière de souscription et leurs styles de leadership collaboratif mèneront à un succès encore plus grand dans l'ensemble des branches d'assurance risques divers et d'assurance spécialisée à gestion du risque », a déclaré David Price, vice-président principal et chef de la souscription de CNA Canada.

Jacki s'est jointe à CNA Canada en 2018 à titre de vice-présidente, Risques Spécialises en provenance de AIG, où elle a occupé des postes de responsabilité croissante au sein de l'unité des services financiers. Jacki a dirigé avec succès la reconstruction de l'unité des produits spécialisés de CNA Canada, élargissant la gamme de produits et de spécialités tout en assurant la croissance rentable des PSB.

John a une longue carrière dans l'industrie et a joué un rôle clé dans la mise sur pied de l'unité Gestion du risque et de l'assurance risques divers de CNA Canada et dans le lancement du Centre de tarification automobile en 2019. John se concentrera sur la formation et le perfectionnement et mettra à profit ses relations étroites avec les courtiers et les clients pour accélérer la mise en marché de notre gamme de produits d'assurance risques divers à risques gérés.

« Ce rôle élargi favorisera une plus grande collaboration et nous permettra d'atteindre nos objectifs. Je suis ravi de voir Jacki assumer ce rôle élargi », a déclaré M. Price.

À propos de CNA Canada :

Au Canada, les produits et services sont fournis par Continental Casualty Company, un chef de file spécialisé dans l'assurance IARD commerciale pour les clients et les courtiers dans toutes les régions géographiques locales, appuyé par plus de 100 ans d'expérience. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de CNA Canada à www.cnacanadaca.

CNA est l'une des plus grandes compagnies d'assurance IARD des entreprises aux États -Unis. Fort d'une expérience acquise au cours de ses 120 années d'existence, CNA offre une vaste gamme de produits et services d'assurance IARD standards et spécialisés à l'intention des entreprises et de professionnels aux États -Unis, au Canada et en Europe.

Contact presse :

Lynn Lafortune

CNA Canada

[email protected]

647-669-4136

