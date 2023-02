TORONTO, le 15 févr. 2023 /CNW/ - CNA Canada a le plaisir d'annoncer que Dean Grigoruk, actuellement vice-président régional de la région de l'Est, assume maintenant un rôle de leadership accru à titre de vice-président régional des équipes de la région de l'Est, de l'automobile et de l'international.

Dean Grigoruk

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Dean continuera d'assumer ses responsabilités de vice-président régional, Région de l'Est, et travaillera en étroite collaboration avec nos équipes au Canada et nos homologues aux États-Unis et au Royaume-Uni afin de poursuivre la croissance et le développement de notre portefeuille international et d'assurer le leadership de notre équipe du secteur automobile en expansion. Ce rôle continuera de s'exercer à l'échelle régionale, sous la direction de Nick Creatura, président et chef de la direction, et de travailler au sein de la structure des pratiques de souscription, sous la direction de David Price, vice-président principal et chef de la souscription de CNA Canada.

M. Price a déclaré : « Dean est un leader exceptionnel qui possède des compétences techniques et des compétences en développement du personnel. Nous sommes ravis qu'il continue d'élargir ses responsabilités de gestion. »

Dean compte plus de 25 ans d'expérience dans le secteur, ayant commencé sa carrière en assurance des particuliers et occupé divers postes comportant des responsabilités croissantes dans les domaines de l'assurance des entreprises, de l'assurance maritime, du développement des affaires et de la direction. Dean s'est joint à CNA Canada à titre de souscripteur principal avant de revenir à CNA Canada en 2011 à titre de vice-président régional de la région de l'Est.

Ce rôle élargi favorisera une plus grande collaboration et nous placera en bonne position pour atteindre nos objectifs. Je suis ravi de voir Dean assumer ce rôle », a déclaré Nick Creatura, président et chef de la direction de CNA Canada

À propos de CNA Canada :

Au Canada, les produits et services sont fournis par Continental Casualty Company, un chef de file spécialisé dans l'assurance IARD commerciale pour les clients et les courtiers dans toutes les régions géographiques locales, fort de plus de 100 ans d'expérience. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de CNA Canada à www.cnacanada.ca.

CNA Canada est l'une des plus importantes sociétés d'assurance I.A.R.D. commerciales aux États-Unis. Forte de plus de 120 ans d'expérience, CNA Canada offre une vaste gamme de produits et de services d'assurance standard et spécialisés aux entreprises et aux professionnels aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Suivez CNA Canada sur : LinkedIn

Suivez CNA sur : Twitter | LinkedIn | YouTube

Contact presse :



Lynn Lafortune

CNA Canada

[email protected]

647-669-4136

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2003199/CNA_Canada_Dean_Grigoruk.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/594310/CNA_FINANCIAL_CORPORATION_LOGO.jpg

SOURCE CNA Canada