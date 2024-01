Erin Gattoni est promue au poste de vice-présidente principale, Ressources humaines et Opérations. Elle endosse ainsi un rôle de direction étendu et supervisera les opérations ainsi que la gouvernance de la souscription, en plus de son rôle actuel à la direction des ressources humaines.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Erin continuera de diriger les ressources humaines et assumera la responsabilité de la gestion stratégique des opérations et de la gouvernance de la souscription. Ce rôle de direction étendu devrait améliorer les possibilités de collaboration dans tous les secteurs de l'entreprise.

Erin a rejoint CNA Canada en 2019, mettant au service de l'entreprise sa riche expérience dans les domaines du développement organisationnel, de la gestion de talents et de l'engagement, mais aussi ses fonctions opérationnelles dans le domaine des ressources humaines. Elle a également mis à profit son expérience en matière de formation et de perfectionnement acquise en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et aux Bermudes. Erin a favorisé l'élaboration d'une stratégie de gestion des talents nouvelle au sein de CNA Canada, en collaboration avec les équipes des ressources humaines locales et internationales ainsi qu'avec ses collègues.

Mujtaba Mirza est promu au poste de vice-président, Opérations et Gouvernance de la souscription. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il continuera de mener des initiatives stratégiques dans le domaine des opérations et dans celui de la gouvernance de la souscription.

Mujtaba a rejoint CNA en 2018 à titre de vice-président adjoint, Opérations et Gouvernance de la souscription, et a dirigé le développement de ces deux secteurs d'activité au cours des six dernières années. Il a lancé de nombreuses initiatives de transformation au sein de l'équipe des opérations et a fait preuve de constance dans l'examen et l'amélioration continus des processus opérationnels afin d'augmenter les capacités de l'entreprise et d'accroître les possibilités de croissance. En tant que responsable de la gouvernance de la souscription, Mujtaba a mis en place la fonction cruciale d'audit de la souscription et a collaboré avec la direction de la souscription pour améliorer la surveillance et le contrôle liés aux lignes directrices, à l'autorité et à la formation.

« Ces nominations sont une reconnaissance des contributions et des capacités d'Erin et de Mujtaba, et viennent renforcer la direction générale de notre entreprise, a déclaré le président et directeur général de CNA Canada, Nick Creatura. Elles ouvrent également la porte à de plus grandes possibilités de collaboration ainsi qu'à un soutien mutuel plus important, alors que nous relevons les défis d'un marché en constante évolution. »

À propos de CNA Canada :

Au Canada, les produits et services sont fournis par la compagnie d'assurance Continental Casualty, un chef de file spécialisé dans l'assurance de dommages des entreprises pour les clients et les courtiers dans toutes les régions géographiques locales, fort de plus de 100 ans d'expérience. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Internet de CNA Canada à www.cnacanada.ca.

CNA est l'une des plus importantes compagnies d'assurance de dommages des entreprises aux États-Unis. Forte de plus de 125 ans d'expérience, CNA offre une vaste gamme de produits et de services d'assurance standards et spécialisés aux entreprises et aux professionnels aux États-Unis, au Canada et en Europe.

SOURCE CNA Canada