CNA Canada annonce des cybersolutions améliorées

TORONTO, le 23 juill. 2019 /CNW/ - CNA Canada, un chef de file en matière d'assurance commerciale traditionnelle et spécialisée, est heureux d'annoncer l'ajout de nouvelles améliorations d'importance en matière de service préintrusion à sa cyberproposition.

« Notre proposition la plus récente en matière de cyberrisques tient compte d'un contexte à risque en évolution. L'adoption de la technologie crée de nouveaux risques et les cybercriminels deviennent de plus en plus sophistiqués », affirme Terri Mason-Benjamin, vpa, cyberresponsabilité et responsabilité professionnelle. « Ainsi, nos nouveaux services préintrusions sont conçus pour améliorer nos cybersolutions en vue d'aider les titulaires de polices à combattre les cyberpertes grâce à des coûts minimaux, contrôlés et prévisibles ».

Les titulaires de polices qualifiés canadiens, existants et nouveaux, ont maintenant accès à un partenaire chef de file en matière de sécurité des sites Web, GamaSec.

« Notre nouveau partenaire en matière de préintrusion, GamaSec, veillera à ce que les titulaires de polices puissent défendre leur entreprise contre les cybermenaces », ajoute Terri. « Nous visons à atténuer les pertes de manière proactive et à minimiser les risques auxquels nos titulaires de police font face ».

Avi Bartov, fondateur de GamaSec et directeur général, souligne : « GamaSec est un outil préintrusion conçu pour limiter les conséquences des cyberattaques. Nous utilisons une technologie virtuelle d'avant-garde pour déceler et éradiquer les menaces des dangereux logiciels malveillants et les vulnérabilités des applications Web. Nous sommes fiers de travailler avec CNA Canada -- leurs titulaires de polices cyberrisques ont accès à GamaSec sans frais supplémentaires. C'est facile à utiliser et il n'y a ni codage ni logiciel à installer ».

Les titulaires de polices qualifiés canadiens, existants et nouveaux, ont aussi accès à un portail de cyberintrusions d'avant-garde, eRiskHub®, optimisé par un autre partenaire, NetDiligence®.

Mark Greisiger, fondateur et directeur général de NetDiligence®, affirme : « eRiskHub® offre des outils et des ressources pour aider les organisations à comprendre les cyberrisques auxquels ils font face, à établir des plans d'intervention sur les incidents et à minimiser les conséquences d'une intrusion dans leurs organisations. Nous sommes honorés d'établir un partenariat avec CNA Canada pour offrir un service à valeur ajoutée à ses titulaires de polices cyberrisques. »

GamaSec et NetDiligence® s'ajoutent à une solide série de services préintrusion en partenariat déjà offerts et qui comprennent des tests de pénétration et des analyses en cybersécurité dans le cadre de la formation en sensibilisation à la cybersécurité.

D'autres améliorations seront présentées aux titulaires de police, nouveaux et existants, de CNA Canada dans un avenir proche.

À propos de CNA Canada

CNA est une des plus importantes compagnies d'assurance commerciale de dommages aux États-Unis. CNA offre une vaste gamme de produits et services d'assurance de dommages traditionnels et spécialisés à l'intention des entreprises et des professionnels aux États-Unis, au Canada et en Europe, fort par plus de 120 ans d'expérience et comptant des actifs de 45 milliards de dollars. Pour plus d'information, veuillez visiter CNA Canada sur www.cnacanada.ca.

Suivez CNA sur : LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube

À propos de GamaSec

GamaSec est une entreprise de cybersécurité qui réduit le risque et renforce la résilience des entreprises face aux attaques de leurs sites Web et de leurs applications Web. GamaSec offre un portefeuille de services qui comprend le balayage des vulnérabilités Web, la détection quotidienne des logiciels malveillants, la surveillance de listes noires et l'application de pare-feu (WAF) avec la détection DDoS. La combinaison d'une plateforme de sécurité propriétaire et du savoir-faire de l'industrie permet à GamaSec d'offrir des solutions d'avant-garde en matière de sécurité des sites Web. www.gamasec.com

À propos de NetDiligence®

NetDiligence® se spécialise en services de préparation et d'intervention face aux cyberrisques. Comptant plus de 18 ans d'expérience en cybersécurité, NetDiligence est un fournisseur primé de logiciels et de services novateurs en matière de gestion de cyberrisques destinés au secteur de l'assurance, notamment les évaluations de risques QuietAudit®, le portail de gestion des cyberrisques eRiskHub® et le logiciel service Breach Plan Connect® (SaaS) pour aider les titulaires de polices à planifier les interventions en cas de violation. NetDiligence publie une étude annuelle sur les cybersinistres et est l'hôte des conférences Cyber Risk Summit à Philadelphie, Santa Monica, Toronto, London et aux Bermudes. Pour plus d'information, visitez https://netdiligence.com.

Contact presse :

Lynn Lafortune

CNA Canada

Lynn.Lafortune@cna.com

(416) 542-7399 | (647) 669-4136

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/594310/CNA_FINANCIAL_CORPORATION_LOGO.jpg

SOURCE CNA Canada

Related Links

http://www.cnacanada.ca