TORONTO, le 16 juill. 2020 /CNW/ - Club Coffee, le leader en matière de dosettes de café à usage unique à base de plantes commencera à inclure les instructions « How2Recycle » et « How2Compost » [comment recycler et comment composter] sur ses étiquettes. L'entreprise se joint ainsi à plus de 250 leaders de l'industrie en Amérique du Nord qui utilisent ces programmes pour expliquer clairement à leurs consommateurs où il convient de se débarrasser des emballages une fois utilisés.

« Quand nous avons commencé à fabriquer nos dosettes de café compostables, nous avons compris l'importance d'avoir des informations claires sur quoi faire avec ces dosettes après utilisation et après que les consommateurs aient savouré leur café, explique le chef de la direction, John Pigott. Faire figurer les informations How2Recycle et How2Compost sur les emballages en commençant par notre propre Club Coffee Craft RoastersMC constitue notre prochain pas en avant, tout comme notre engagement en matière de durabilité. Nous offrons aux consommateurs les informations nécessaires pour qu'ils se débarrassent correctement des emballages. »

Ces actions de Club Coffee surviennent au moment où le tri des déchets au Canada se prépare à un grand bouleversement. Le gouvernement de l'Ontario ouvre en effet la voie pour la création d'un nouveau système, où les industries seront responsables de garder les emballages dans l'économie et loin des décharges. Comme le note M. Pigott, « le ministre de l'Environnement de l'Ontario, Jeff Yurek, et le premier ministre, Doug Ford, ont été clairs : ce sont des entreprises comme la nôtre qui devront trouver de nouvelles solutions en matière de compostage et de recyclage. Nous sommes fiers de jouer un rôle de leader et de pionnier pour concrétiser cette vision. Se joindre à l'équipe How2Recycle et How2Compost aux côtés des autres chefs d'entreprise en Amérique du Nord est une partie de notre stratégie visant à produire les résultats en matière de durabilité que nous souhaitons tous. »

How2Recycle a été lancé en 2012 comme un projet de la Sustainable Packaging Coalition aux États-Unis. Celui-ci a récemment étendu sa portée au Canada. L'approche du programme à l'égard de l'étiquetage vise à expliquer aux consommateurs comment se débarrasser des emballages en des termes simples. En clarifiant les choses pour les consommateurs, How2Recycle améliore la disponibilité et la qualité des matériaux recyclés. How2Compost a été lancé en 2016 pour les emballages compostables aux É.-U. et au Canada. Travaillant conjointement avec le Biodegradable Products Institute (BPI), le principal certificateur de produits compostables en Amérique du Nord, l'étiquette How2Compost aide les consommateurs à faire la distinction importante entre des produits certifiés compostables et l'emballage qui est souvent non compostable, mais qui pourrait être recyclable. Club Coffee a reçu la certification BPI pour toutes ses dosettes de café compostables.

Les commentaires des consommateurs indiquent que les étiquettes How2Recycle et How2Compost ont un impact important sur leur compréhension. C'est une manière pratique de diminuer les problèmes des programmes de compostage et de recyclage qui se présentent lorsque les consommateurs jettent les matériaux là où il ne faut pas.

how2recycle.info/

www.how2compost.info/

Au sujet de Club Coffee -- www.clubcoffee.com

Depuis 1906, Club Coffee s'est bâti une réputation en matière de qualité et d'innovation. Avec plus de 500 produits personnalisés, nous sommes l'un des torréfacteurs, fabricants et distributeurs principaux de café emballé en Amérique du Nord. Nous avons la réputation d'un partenaire de confiance et d'un leader dans le développement de solutions de café durables. Nos installations de fabrication de classe mondiale répondent aux exigences pointues des certifications d'agriculture biologique, Rainforest Alliance, Commerce équitable et Casher.

Apprenez-en plus au sujet de PῧrPod 100MC, la première dosette à usage unique certifiée compostable à 100 % pour le café, le thé et les autres boissons chaudes à www.purpod100.com.

Au sujet de How2Recycle et How2Compost

How2RecycleMD est un système d'étiquetage standardisé basé aux É.-U. et au Canada qui permet de communiquer clairement des instructions en matière de recyclage au public. Plus de 250 propriétaires de marques et détaillants sont membres de How2Recycle, et l'étiquette How2Recycle est apposée sur des dizaines de milliers de produits sur le marché. How2Compost est un système d'étiquetage standardisé qui remplit un rôle similaire, mais pour le compostage. How2Compost et How2Recycle, c'est une coalition de marques visionnaires qui souhaitent voir leurs emballages recyclés et compostés, et qui responsabilisent les consommateurs grâce à des étiquettes intelligentes. How2Recycle est un projet de la Sustainable Packaging CoalitionMD, un groupe de membres qui se compose d'entreprises, d'établissements scolaires et d'agences gouvernementales. Il a pour vocation de mieux faire comprendre collectivement la durabilité des emballages et de développer des améliorations pertinentes en matière d'emballage. How2Recycle et la Sustainable Packaging Coalition font partie de GreenBlue, un organisme sans but lucratif 501 (c) (3) basé à Charlottesville (Virginie), aux États-Unis. Pour plus d'informations, suivez-nous sur Twitter @How2Recycle ou rendez-vous sur notre site Web à www.How2Recycle.info. Les entreprises souhaitant se joindre à How2Recycle et How2Compost peuvent consulter le site www.how2recycle.info/join pour trouver plus d'informations ou contacter directement : [email protected].

