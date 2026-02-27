TORONTO, 27 février 2026 /CNW/ - Cloudpermit, une plateforme de développement communautaire de premier plan pour les gouvernements locaux, a acquis le logiciel infonuagique de gestion de l'entretien et d'inspection de CityReporter.

Avec l'ajout de l'expertise de CityReporter en entretien et gestion des actifs, Cloudpermit étend ses capacités au-delà des processus réglementaires pour soutenir l'ensemble des opérations municipales. Ensemble, Cloudpermit et CityReporter fourniront une solution intégrée qui relie l'administration aux activités de maintenance sur le terrain, permettant aux gouvernements locaux d'exercer leurs activités de manière plus efficace, de gérer les actifs plus efficacement et de mieux servir les communautés.

Cloudpermit est une solution technologique gouvernementale SaaS complète qui simplifie les processus pour les municipalités, les citoyens et les parties prenantes. Sa gamme complète de produits en ligne favorise l'efficacité et la transparence dans l'obtention de permis, l'octroi de licences, l'application des règlements municipaux, la planification et les travaux publics, ce qui réduit considérablement les délais de traitement et modernise les flux de travail réglementaires complexes.

Cette acquisition élargit considérablement les capacités de Cloudpermit pour les municipalités, en élargissant sa capacité à soutenir la surveillance des infrastructures essentielles, les activités d'entretien et la gestion des actifs.

Les produits de CityReporter continueront d'être offerts, tout en maintenant la même expérience de confiance pour les clients, tout en ouvrant la voie à d'autres améliorations et solutions innovantes soutenues par Cloudpermit.

« Dès le premier jour, notre mission a été de doter les gouvernements locaux d'outils modernes pour gérer les charges de travail croissantes, améliorer la prestation des services et rationaliser chaque étape de leurs opérations », déclare Jan Pawli, directeur général de Cloudpermit. « Cette acquisition consolide notre position de chef de file pour les gouvernements locaux, élargissant notre offre et garantissant à nos clients l'accès à la meilleure technologie sur le marché, aujourd'hui et à l'avenir. »

« Cloudpermit est un chef de file éprouvé en matière de logiciels de développement communautaire pour les gouvernements locaux. C'est pourquoi il s'agissait d'un choix évident pour alors que nous effectuons ce changement », déclare Steven Findlay, directeur général de CityReporter. « Nous sommes heureux d'offrir à nos municipalités partenaires des technologies de gouvernance encore meilleurs, un service à la clientèle amélioré et des flux de travail améliorés grâce à cette acquisition. »

L'acquisition de CityReporter est motivée par l'engagement inébranlable de Cloudpermit envers les gouvernements locaux et les communautés qu'ils desservent. En élargissant ses capacités et en accélérant sa croissance, Cloudpermit renforce son soutien aux villes et aux comtés canadiens à toutes les étapes de ses activités, ce qui accroît l'efficacité, réduit le fardeau administratif et dirige la modernisation de la façon dont les services municipaux accomplissent leur important travail.

À propos de Cloudpermit

La plateforme en ligne Cloudpermit de logiciels spécialement conçus pour les gouvernements locaux rationalise et transforme les processus de délivrance de permis, d'inspection, d'octroi de licences, de planification, d'application de la loi et de travaux publics. Des municipalités aux États-Unis, au Canada et en Finlande se sont associées à Cloudpermit pour moderniser les opérations gouvernementales locales, travailler plus intelligemment et servir les citoyens plus efficacement. Pour en savoir plus, visitez cloudpermit.ca.

À propos de CityReporter

CityReporter développe des solutions logicielles municipales intelligentes qui simplifient les inspections, l'obtention de permis électroniques, le suivi des actifs et la documentation des projets. Des milliers d'utilisateurs partout en Amérique du Nord comptent sur CityReporter pour rationaliser leurs activités, améliorer la conformité en matière de sécurité et moderniser la communication entre les bureaux et les équipes sur le terrain.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

SOURCE Cloudpermit Inc