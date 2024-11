Clôture de la visite de Me Francesca Albanese - Génocide colonial en Palestine : le Canada doit respecter ses obligations

TIOHTIÀ:KE/MOONYANG/MONTRÉAL, le 11 nov. 2024 /CNW/ - La Coalition du Québec URGENCE Palestine (Coalition) et la Ligue des droits et libertés (LDL) saluent la visite au Canada de Me Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale des Nations unies (ONU) sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés, qui s'est conclue le 8 novembre dernier. La Coalition et la LDL partagent l'avis de Me Albanese selon lequel le Canada doit se conformer sans plus attendre à ses obligations en matière de droit international ce qui implique de réviser toutes ses relations diplomatiques, politiques, commerciales, militaires et stratégiques avec Israël, au risque d'être complice d'un régime qui commet un génocide et des crimes contre le peuple palestinien.

À l'invitation d'organisations de la société civile, Me Albanese a présenté son dernier rapport, L'effacement colonial par le génocide, lors de multiples événements publics et entrevues médiatiques, dont une conférence de presse organisée par la Coalition et la LDL le 3 novembre. La Rapporteuse spéciale a réitéré que les États ont l'obligation, en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et de la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) du 26 janvier 2024, de poser toutes les actions nécessaires pour prévenir, arrêter et punir les actes génocidaires commis par Israël à Gaza. Les États ont également des obligations conformément à l'avis consultatif de la CIJ du 19 juillet 2024 qui ordonne la fin de l'occupation israélienne illégale des territoires palestiniens occupés composés de la bande de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est et qui enjoint tous les États à cesser toutes leurs activités qui soutiennent cette occupation illégale.

Durant sa visite, Me Albanese a déclaré que le Canada doit imposer des sanctions et instaurer un embargo total sur les armes, ce qui inclut de ne pas vendre ni acheter d'armes et de services de sécurité et de surveillance. La Rapporteuse spéciale a ajouté que le Canada, qui a lui-même une histoire coloniale, doit cesser de soutenir un État qui continue de pratiquer un colonialisme de dépeuplement envers le peuple palestinien. « Le génocide en cours à Gaza est un génocide colonial dont le but est très clair : la prise des terres qui restent aux Palestinien-ne-s » a déclaré Me Albanese.

La Coalition et la LDL s'indignent des tentatives de faire obstacle à la Rapporteuse spéciale de l'ONU lors de sa visite au pays. Les deux organisations dénoncent les fausses accusations d'antisémitisme et la campagne de salissage visant Me Albanese dans l'objectif de délégitimer son travail et de faire pression sur les autorités gouvernementales pour qu'elles ne rencontrent pas la Rapporteuse spéciale. Il est inadmissible que des mises en demeure aient été envoyées à l'Université McGill, à l'Université de Montréal et à Me Albanese elle-même, demandant aux Universités d'annuler les conférences publiques de la Rapporteuse spéciale prévues sur leurs campus, et à Me Albanese de ne pas y prendre la parole.

La Coalition et la LDL réitèrent l'importance de la liberté d'expression et rappellent qu'il n'est pas antisémite de défendre les droits du peuple palestinien. Elles dénoncent tous les actes antisémites, islamophobes et anti-palestiniens, et s'opposent à toute tentative d'organisations et mouvements pro-Israël et sionistes au Canada de museler les dénonciations des crimes commis par Israël en les qualifiant à tort d'antisémites.

Les organisations déplorent vivement que ni le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, ni le premier ministre François Legault et la ministre des Relations internationales Martine Biron, n'aient jugé bon de s'entretenir avec la Rapporteuse spéciale lors de sa visite au pays.

Le Canada et le Québec doivent cesser toute forme de soutien, d'assistance et de coopération avec les crimes commis par Israël contre le peuple palestinien.

Citations

Raymond Legault, porte-parole de la Coalition du Québec URGENCE Palestine

« Au vu et au su du monde entier, l'assaut génocidaire d'Israël s'est encore intensifié récemment avec l'interdiction de l'UNRWA et le siège total du Nord de Gaza bombardé sans relâche, le tout visant l'évacuation complète et finale des Gazaoui-e-s de cette partie de leur territoire, auparavant la plus peuplée. Israël doit être arrêté. Le Canada doit dénoncer et sanctionner Israël maintenant. »

Diane Lamoureux, porte-parole de la Ligue des droits et libertés

« Il est plus que temps que le Canada et le Québec se conforment à leurs obligations en vertu du droit international et mettent fin à leur complicité avec un gouvernement colonial et génocidaire. Il est également primordial de maintenir la liberté d'expression et de réunion sur les campus universitaires. »

« Le gouvernement du Québec doit se conformer à ses obligations internationales en fermant son bureau à Tel-Aviv et en révisant toutes ses relations avec Israël. La Caisse de dépôt et placement du Québec doit aussi agir en retirant ses investissements des entreprises associées aux crimes d'occupation, de colonisation et de génocide commis par Israël ».

Liste des 46 organisations membres de la Coalition du Québec URGENCE Palestine

Alternatives International

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) Carrefour international bas-laurentien pour l'engagement social (CIBLES) Centre communautaire des femmes sud-asiatiques/South Asian Women's Community Centre Centre culturel libanais Centre international de solidarité ouvrière (CISO) Centre social d'aide aux immigrants (CSAI) CERAS Cercle citoyen au cœur de la cité Climat Québec Co-Savoir (auparavant CDÉACF) Collectif Échec à la guerre Collectif Soignons la justice sociale Comité de solidarité/Trois-Rivières (CS3R) Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) Comité Palestine des Mères au front Conseil canadien des femmes musulmanes (CCFM) Montréal Conseil central du Montréal métropolitain -- CSN Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) Fédération autonome de l'enseignement (FAE) Fédération des femmes du Québec (FFQ) Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec (GRFPQ) Health workers Alliance for Palestine (H.A.P.) / Alliance des soignants pour la Palestine Helem Montréal Journal des Alternatives Ligue des droits et libertés (LDL) Longueuil Pour la Palestine (LPLP) Montréal pour un monde sans guerre/ Montreal for a World BEYOND War Montréal Salon Rouge/ Sala Roja /Red Saloon Montréal-Nord pour la Palestine Mouvement pour une paix juste/Just Peace Advocates Mouvement québécois pour la paix (MQP) Outremont pour la Palestine Palestine Québec Palestiniens et Juifs Unis (PAJU) Parti Vert du Québec Québec solidaire (QS) Religions pour la Paix -- Québec Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep Montmorency (SEECM, FNEEQ-CSN) Table de concertation des groupes de femmes Bas Saint-Laurent Union des Africains du Québec et amis solidaires de l'Afrique (UAQASA) Voix juives indépendantes (VJI) -- Montréal West Island Palestine Community

