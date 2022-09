Célébrons l'excellence des services de la salubrité pendant la semaine du 11 au 17 septembre.

TORONTO, le 8 sept. 2022 /CNW/ - Du 11 au 17 septembre, diverses organisations souligneront le dévouement et l'immense contribution des préposés aux services de la salubrité, ces travailleurs de première ligne dont on oublie trop souvent l'énorme service qu'ils rendent aux patients en leur assurant un environnement salubre. À l'occasion de la semaine des services de la salubrité 2022, CloroxPro® Canada souhaite mettre à l'honneur le travail essentiel de ces champions de la propreté dans les hôpitaux et cliniques du Canada, y compris les travailleurs de l'hôpital Hôtel-Dieu Grace Healthcare (HDGH).

Frontline Worker at Hôtel-Dieu Grace Healthcare. Photo Credit: Hôtel-Dieu Grace Healthcare (Groupe CNW/CloroxPro® Canada)

La semaine des services de la salubrité est l'occasion de montrer à quel point le travail des préposés aux services de la salubrité est grandement apprécié. Malgré tous les défis qu'ils ont dû relever ces dernières années, ces travailleurs sont restés inébranlables dans leur détermination à vouloir protéger la population contre les virus et les infections, et non seulement contre la COVID-19. Nous comptons sur eux pour assurer un milieu sûr aux patients, à leur famille et au personnel soignant dans nos établissements de soins de santé.

« Le moins que l'on puisse dire, c'est que les trois dernières années ont été particulièrement éprouvantes », rappelle Bill Marra, président-directeur général de l'hôpital HDGH. « Notre équipe de la salubrité a mis les bouchées doubles pour assurer à nos patients et aux autres intervenants un milieu salubre et sécuritaire, et nous tenons à témoigner notre reconnaissance à notre équipe pour le travail qu'elle accomplit et continue d'accomplir chaque jour. »

À l'hôpital HDGH, les travailleurs de la salubrité utilisent les serviettes nettoyantes désinfectantes au peroxyde d'hydrogène Clorox HealthcareMC pour assurer le nettoyage en profondeur et la désinfection des surfaces. Ces serviettes sont homologuées par Santé Canada et ont démontré leur efficacité et leur compatibilité avec une foule de surfaces lorsqu'elles sont utilisées selon leur mode d'emploi. Les serviettes nettoyantes désinfectantes au peroxyde d'hydrogène Clorox HealthcareMC tuent le SRAS-CoV-2, soit le virus qui cause la COVID-19†, en 30 secondes à peine et sont compatibles avec les surfaces des appareils médicaux.

« Nous devons, aujourd'hui plus que jamais, honorer le travail extraordinaire de nos travailleurs de première ligne. Leur dévouement envers les patients et leur passion pour leur travail sont sans égal, et nous accordons une grande valeur à notre partenariat avec HDGH », explique Barley Chironda, directeur des ventes et spécialiste mondial de la lutte contre les infections pour CloroxPro Canada. « En utilisant les produits de CloroxPro®, les travailleurs de la salubrité ont l'assurance d'avoir bien nettoyé et désinfecté les endroits difficiles à traiter afin de prévenir la propagation de germes pathogènes. »

« Nous avons un rôle à jouer dans les soins offerts aux patients », commente pour sa part Justin Quinn, chef des services de la salubrité et de la gestion matérielle. « Nous mesurons la propreté des lieux par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie, et observons les 72 points de vérification recommandés par le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses (CCPMI) de Santé publique Ontario (SPO) pour nettoyer chaque semaine les quelque 93 000 mètres carrés de surfaces que compte notre établissement. Nous aspirons au titre d'hôpital le plus propre de l'Ontario et souhaitons atteindre cet objectif tout en réduisant notre empreinte environnementale. Grâce à des partenaires qui comprennent nos objectifs, tels que CloroxPro® Canada, nous pouvons y arriver. »

À propos de l'hôpital Hôtel-Dieu Grace Healthcare

À l'hôpital Hôtel-Dieu Grace Healthcare (HDGH), nous nous sommes engagés à améliorer la santé et le mieux-être de la population de Windsor-Essex grâce à la prestation de soins axés sur le patient et fondés sur nos valeurs. HDGH est un hôpital communautaire unique en son genre qui offre des services de santé mentale et de traitement des dépendances, des services de réadaptation, des soins médicaux complexes et des soins palliatifs, ainsi que des services de santé mentale pour enfants et adolescents. Nous offrons une combinaison particulière de services, y compris des services à domicile et en milieu communautaire. En collaboration avec nos partenaires en santé et à nos partenaires intersectoriels, nous fournissons des soins de nouvelles façons et à de nouveaux endroits dans toute la région afin d'éliminer les obstacles, d'améliorer l'accès aux services, d'optimiser les résultats cliniques chez les patients et de rehausser l'expérience globale de ces derniers.

À propos de CloroxPro® Canada , une division de La Compagnie Clorox du Canada

CloroxPro® offre une vaste gamme de produits destinés aux établissements de soins de santé, de solutions nettoyantes pour les services d'entretien ménager et d'autres produits de spécialité. Notre offre variée témoigne de notre longue tradition de recherche et d'expérience en matière de nettoyage, d'assainissement et de lutte contre les infections dans les milieux professionnels. Forte d'un siècle d'expertise et d'excellence, CloroxPro® s'est engagée à fournir des solutions de nettoyage et de désinfection à usage commercial et ayant fait leurs preuves pour protéger les gens et leur milieu environnant. Là où la propreté veut tout dire.

†Conformément à la liste de Santé Canada où figurent les produits désinfectants pour surfaces dures dont l'efficacité contre la COVID-19 a été démontrée, ce produit est considéré efficace contre le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19).

