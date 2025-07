Un chirurgien chevronné, une équipe humaine, une prise en charge globale.

MONTRÉAL, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Dans un contexte où l'accès aux soins devient un enjeu majeur, la Clinique orthopédique Dr Benoit Benoit, dirigée par le Dr Benoît Benoît, propose une approche innovante, humaine et centrée sur le patient en chirurgie orthopédique.

Dr Benoit Benoit, Chirurgien orthopédique (Groupe CNW/Clinique orthopédique Dr Benoit Benoit)

Chirurgien orthopédiste d'expérience, le Dr Benoît Benoît pratique la chirurgie du genou et de la hanche, tant pour les remplacements articulaires que pour les pathologies plus complexes, incluant les lésions sportives et les cas de reprise, il est aussi spécialisé en traumatologie. Il détient deux bourses spécialisés en remplacement articulaire de la hanche et du genou, réalisés au Canada et à l'étranger. Il est également très impliqué dans la formation des résidents et jeunes chirurgiens.

« Ici, chaque patient est plus qu'un dossier. C'est une histoire, un parcours, une vie que nous accompagnons avec rigueur et respect », affirme Bérangère Duhen, directrice de la clinique.

Une clinique pensée autrement

Située à Montréal, la Clinique du Dr Benoit Benoit s'est donné pour mission d'allier technologie de pointe, accompagnement chaleureux et rapidité d'accès, dans un environnement rassurant et fluide. L'équipe, composée de professionnels passionnés, met un point d'honneur à écouter, expliquer, rassurer, et à accompagner chaque étape du parcours chirurgical.

Un message fort à la population

Dans un monde où les soins se standardisent trop souvent, la Clinique de Dr Benoit Benoit revendique une médecine de proximité, exigeante et profondément humaine.

« Notre priorité, c'est votre santé. Mais aussi votre confiance, votre compréhension, votre dignité. » - Dr Benoît Benoît

Coordonnées

Clinique orthopédique Dr Benoit Benoit

5777 boulevard Gouin Ouest, Suite 370

Montréal, QC, H4J 1E3

514-331-1400

www.drbenoitbenoit.com

[email protected]

Pour entrevues, médias ou demandes spécifiques, veuillez contacter Bérangère Duhen, directrice générale à l'adresse suivante : [email protected]

