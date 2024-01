Dermapure étend son offre sur la Rive-Nord de Montréal

MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Le groupe Functionalab et Dermapure, le plus important réseau canadien de cliniques de médecine esthétique haut de gamme, sont fiers d'annoncer leur plus récent partenariat avec Clinique Kristelle Mayrand à Terrebonne, au Québec. Fondée par Kristelle Mayrand, une infirmière en médecine esthétique accomplie, la clinique offre une vaste gamme de services assurant des résultats optimaux pour tous ses clients et s'alignant parfaitement avec l'engagement de Dermapure à offrir les normes de soins les plus élevées.

« Nous sommes ravis d'accueillir Kristelle Mayrand et sa remarquable équipe au sein de notre réseau », déclare Francis Maheu, cofondateur et codirecteur général du groupe Functionalab, dont Dermapure fait partie. « Leur expertise, combinée à un environnement chaleureux, à la fois haut de gamme et accessible, a fait de Clinique Kristelle Mayrand la destination de confiance pour l'esthétique médicale à Terrebonne, » conclut-il.

« Le leadership de la marque Dermapure, jumelé à notre vision commune d'offrir des soins exceptionnels, fait en sorte que ce partenariat est parfait pour nous », affirme Mme Mayrand.

« Me joindre à Dermapure est un pas important pour notre clinique et nos patients, et je suis très heureuse de faire partie de cette équipe exceptionnelle », ajoute-t-elle.

Marilyne Gagné, présidente de Dermapure et de la division des cliniques de Functionalab, ajoute: « L'enthousiasme de Kristelle et son dévouement à offrir un service exceptionnel correspondent parfaitement à la vision et à la culture de Dermapure. Il s'agit de notre 17e clinique dans la province de Québec, et nous avons hâte de servir les patients de la région de Terrebonne ».

Dr Jason McWhirter, codirecteur général du groupe Functionalab, commente l'expansion continue de Dermapure : « En accueillant Clinique Kristelle Mayrand, nous poursuivons notre mission qui consiste à bâtir le réseau d'esthétique médicale le plus fiable et à offrir des services d'esthétique exceptionnels à l'échelle du pays ».

À propos du groupe Functionalab

Groupe Functionalab est un bâtisseur de marques dans le secteur de la beauté qui se concentre et innove sur deux segments à forte croissance : la médecine esthétique, avec son réseau établi sous les marques Dermapure et Project Skin MD ainsi que sa ligne de soins professionnels Functionalab, ainsi que le secteur dermo-cosmétique avec sa ligne Jouviance, disponible en pharmacie :

Suite à sa fusion avec la division de médecine esthétique du FYi health group en janvier 2023, le groupe représente le plus grand réseau de marques de cliniques de médecine esthétique haut de gamme au Canada avec plus de 70 cliniques, offrant une approche des soins de la peau qui combine des technologies de pointe avec les gammes de soins professionnels Functionalab et SkinCeuticals.

avec plus de 70 cliniques, offrant une approche des soins de la peau qui combine des technologies de pointe avec les gammes de soins professionnels Functionalab et SkinCeuticals. Développée par un dermatologue, Jouviance est une marque dermo-cosmétique canadienne distribuée dans plus de 2 000 points de vente au Canada et en Asie.

Groupe Functionalab a été classé parmi les entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide par la GROWTH LIST pendant cinq années consécutives, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, et a été finaliste du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY en 2016 et 2023.

Pour de plus amples renseignements au sujet du Groupe Functionalab, visitez : www.functionalabgroup.com ainsi que le sites Web des marques du groupe: www.dermapure.com , www.projectskinmd.com , www.fr.jouviance.com et www.functionalab.com/fr . .

SOURCE Functionalab Group Inc.

Renseignements: Pour infos et demandes des médias: Naomi Kixmöller-Gosley, The Brand is Female Inc. / Femmes de marque inc., [email protected], +1-778-677-5679