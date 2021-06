La marque s'associe au défenseur étoile du hockey P.K. Subban et à l'animateur Francisco

Randez pour inciter les Canadiens à bouger

MONTRÉAL, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - La société Clif Bar & Company annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle campagne canadienne : « Faisons bouger le monde ». Avec pour objectif d'inciter le public canadien à s'activer de façon plus régulière, « Faisons bouger le monde » célèbre l'esprit et la volonté d'essayer, l'énergie de passer à l'action, et la nutrition nécessaire pour faire bouger le monde. Pour donner vie à cette campagne et encourager les gens à bouger, CLIF® s'est associé au joueur de hockey professionnel et philanthrope P.K. Subban et à la personnalité de la télévision québécoise Francisco Randez pour lancer une campagne sur les médias sociaux et partager leur passion.

Dans le cadre de cette campagne, CLIF® fera don de 30 000 $ à la Fondation P.K. Subban pour créer un changement positif et encourager le mouvement sous toutes ses formes. La mission de la Fondation P.K. Subban est de donner du pouvoir aux enfants et aux familles en créant des programmes qui les soutiennent dans les moments difficiles de leur vie.

« Je suis vraiment ravi de m'associer à CLIF et de soutenir ainsi la Fondation P.K. Subban, déclare P.K. Subban. Pour moi, le fait même de bouger entraîne le changement et grâce au don de CLIF, nous serons en mesure de créer davantage de programmes qui aideront les familles canadiennes à surmonter les obstacles. »

Au Québec, CLIF s'associe à l'animateur Francisco Randez, adepte de jiu-jitsu, de surf et de skateboard, pour encourager la population québécoise à faire bouger le monde. En donnant des conseils et en partageant ses motivations, Francisco tentera de faire bouger son auditoire en les mettant au défi d'essayer toutes sortes de mouvements.

« À mon avis, bouger est essentiel, peu importe comment on le fait, dit Francisco Randez. Chaque mouvement est beau, et nous devons célébrer et accueillir tous ceux qui essaient et transmettre une énergie positive aux gens pour les encourager à participer au mouvement. »

À compter de juillet, CLIF® s'associera à des créateurs de contenu uniques et inspirants sur Instagram et mettra en lumière des histoires percutantes pour célébrer les belles façons dont nous bougeons tous. La campagne présentera un large éventail de mouvements, allant d'une partie de basketball à la danse de rue en passant par le kickboxing et l'entraînement musculaire - toutes des activités qui dégagent une énergie positive.

Afin de mieux capturer et célébrer la beauté du mouvement, CLIF® s'associera également à une artiste locale, Stephanie McKay, pour créer sur Instagram des illustrations personnalisées d'une variété de créateurs de contenu canadiens dégageant une énergie positive.

La société Clif Bar & Company poursuit sa démarche visant à doubler son activité et à doubler son impact positif sur le monde grâce à d'autres initiatives clés. Reconnue pour la fabrication d'aliments énergétiques nutritifs comme CLIF BAR®, l'utilisation d'ingrédients d'origine végétale et la priorité donnée aux pratiques d'approvisionnement biologiques et durables, CLIF® offre un portefeuille diversifié de produits adaptés à une gamme de mouvements, notamment CLIF® Kid Zbar, CLIF® BUILDERS, CLIF® Nut Butter Bar et les nouvelles CLIF BAR® Minis et CLIF® BUILDERS Minis. D'autres transformations chez Clif Bar comprennent le renforcement de l'équipe de direction avec l'embauche de Rizal Hamdallah, directeur de l'innovation, Shaunte Mears-Watkins, directrice commerciale, Hari Avula, directeur finances et stratégie, Jennifer Bentz, vice-présidente directrice de la technologie appliquée et des perspectives, et Roma McCaig, première vice-présidente de l'impact et de la communication.

Que vous pagayiez, dansiez dans un club ou fassiez une tournée des galeries d'art de votre quartier, l'essentiel est de rester actif. Célébrez le mouvement avec nous et dites-nous comment vous bougez en utilisant le mot-clic #letsmovetheworld.

Pour en apprendre davantage sur la campagne « Faisons bouger le monde », visitez clifbar.ca et suivez @CLIFBar sur Instagram.

À propos de Clif Bar & Company

Depuis près de 30 ans, la société Clif Bar & Company fabrique des aliments nutritifs et biologiques sous les marques CLIF®, CLIF Kid® et CLIF BUILDERS®. Une entreprise familiale détenue par ses employés, Clif Bar s'engage à soutenir son personnel, sa communauté, sa planète, ses marques et ses activités. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.clifbar.ca, et nous rendre visite sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

À propos de la Fondation P.K. Subban

La mission de la Fondation P.K. Subban est de rendre autonomes les enfants et les familles en créant des programmes qui les soutiennent pendant les périodes difficiles de leur vie. Nous croyons que les opportunités et le potentiel de nos enfants ne devraient pas être façonnés par des obstacles défavorables. Depuis sa création en 2014, la Fondation P.K. Subban a accompli plusieurs étapes importantes. En septembre 2015, P.K. Subban s'est engagé à remettre 10 millions de dollars à l'Hôpital de Montréal pour enfants, ce qui constitue le don le plus important effectué par un athlète canadien. En octobre 2017, P.K. Subban s'est associé avec le département de police de Nashville et la Fondation des Predators de Nashville pour lancer « Blue-line Buddies », un programme qui vise à rassembler les jeunes de quartiers défavorisés, les familles à faibles revenus et les forces de l'ordre.

