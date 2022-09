CLICKSPACE OUVRE SES PORTES AUX ENTREPRENEURS DU COMMERCE EN LIGNE

MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - ClickSpace, le premier hub dédié au commerce électronique au Canada ouvre ses portes pour célébrer le mois de la petite entreprise. Les entrepreneurs locaux sont invités à découvrir l'étendue de ses services les 6 et 7 octobre dans le cadre d'un événement portes ouvertes unique à son siège social du District Central.

Ce nouveau méga complexe de 13 500 pieds carrés avec une multitude de services intégrés offre aux petites et moyennes entreprises d'ici des espaces de travail collaboratif, des services professionnels ainsi que des services de gestion des commandes optimisées. ClickSpace est la solution pour les entrepreneurs du commerce en ligne d'ici qui souhaitent faire leur marque sur le web. Sa mission est simple : aider à propulser les activités de ces derniers dans un espace de travail moderne et collaboratif avec toutes les ressources dont ils ont besoin pour que leurs entreprises atteignent leur pleine croissance.

Simon Berman, entrepreneur montréalais et cofondateur de ClickSpace, est ravi d'ouvrir les portes de ClickSpace au grand public : « C'est le premier hub dédié au commerce en ligne au Canada. Avec ClickSpace nous souhaitons être un exemple d'innovation et un acteur clé de la reprise économique, en soutenant notamment les entrepreneurs dont les activités de commerce en ligne se sont développées pendant la pandémie ».

Un événement consacré à la croissance professionnelle et à la célébration

Au cours de l'événement des 6 et 7 octobre, les participants seront invités à se joindre à des activités spéciales et pourront également recevoir une séance gratuite de photographie pour leur profil LinkedIn. L'événement Ladies who Launch pour les femmes entrepreneures, parrainé par l'initiative Femmes de la Banque Scotia, mettra en vedette la célèbre femme d'affaires et personnalité médiatique Danièle Henkel (Henkel Media), ainsi que les fondatrices Virginie Roy (Proud Diamond), Laura Nezri (Maison Tess) et Hanna Hajilou (A La Table by Hanna). Quant au cofondateur de Midday Squares, Jake Karls, il animera une conversation interactive sur le pouvoir de l'authenticité et de la trame narrative dans la création de marques. La journée portes ouvertes réunira également les participants pour un cocktail de réseautage à l'heure de l'apéro, organisé dans l'espace de travail partagé extérieur et sur la terrasse du toit de ClickSpace.

Un modèle unique pour aider les entrepreneurs du commerce en ligne à réussir

Plus qu'un espace de travail partagé, ClickSpace se démarque par l'étendue et la flexibilité de son offre en matière de gestion des commandes et d'entreposage, le tout intégré à des espaces de bureau, des services professionnels de qualité et à sa communauté d'affaires dynamique. Des services en gestion d'inventaire, d'entreposage, d'intégration aux plateformes en ligne, de traitement des commandes, d'expédition et de manutention sont notamment offerts à des coûts abordables pour soutenir les entreprises en démarrage et les petites entreprises. La participation de 3DM, un partenaire de solutions logistiques, positionne ClickSpace à titre de modèle unique au pays.

Des espaces de travail adaptés

Les espaces de travail ont tout ce dont les entrepreneurs ont besoin pour faire croitre leur entreprise de commerce électronique, notamment des espaces de bureau privés réservés avec des espaces d'entreposage inclus, des salles de conférence et un studio événementiel hybride et de création de contenu et de balados. Ceux-ci peuvent également être adaptés selon les besoins des entreprises de commerce en ligne, peu importe leur nombre d'employés actuel ou futur. Les entrepreneurs qui souhaitent seulement avoir un pied à terre peuvent par ailleurs utiliser « l'adresse virtuelle » et bénéficier des services de réception de ClickSpace.

Une communauté et des partenaires clés

Des partenaires associés soigneusement choisis par ClickSpace peuvent soutenir les membres de ClickSpace à travers une offre de services professionnels et d'expertises à la carte. Que ce soit en design, en gestion logistique ou en marketing, ces derniers sont en mesure de répondre aux besoins des entreprises de commerce en ligne à l'aide de leur expertise.

De plus, devenir membre de ClickSpace, c'est aussi intégrer un groupe d'entrepreneurs du commerce en ligne qui leur ressemblent, formant la communauté de ClickSpace. Des ressources éducatives telles que des séminaires, des webinaires et des événements avec des professionnels, des services haut de gamme et des mentors chevronnés, sont également mis à la disposition des membres.

« Des études ont démontré que le travail en espaces partagés, aussi appelé co-working, contribue à une plus grande satisfaction au travail et à une plus forte productivité des entrepreneurs. Nous avons créé ClickSpace sur la base de ces résultats et nous voulons que les entrepreneurs considèrent notre espace comme un outil d'autonomisation pour leur réussite dans cette économie du partage », explique Margaux Chetrit, directrice générale de ClickSpace.

À propos de ClickSpace

ClickSpace est une communauté numérique et physique où les entreprises de commerce en ligne reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour réussir à chaque étape de leur croissance. Situé en plein cœur du District Central, ClickSpace a été créé pour mieux servir les entreprises de commerce électronique à Montréal, tant pour les sociétés établies que celles en développement. Ses installations de pointe ont été conçues pour offrir des solutions complètes aux entrepreneurs sous un même toit, y compris des espaces de bureaux adaptables et partagés, de l'entreposage, des studios d'enregistrement de balados et de création de contenu, le traitement des commandes, la logistique et divers services partenaires. Pour en savoir plus, visitez https://clickspace.ca/fr/.

