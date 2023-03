Cet espace exclusif a été conçu pour soutenir les entrepreneures à toutes les étapes de leur parcours, qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou d'entreprises établies qui cherchent à prendre de l'expansion. Il comprend des bureaux privés lumineux, des salles de réunion, une cuisine partagée, un salon sur le toit, ainsi qu'un studio de baladodiffusion et de photographie et un service de logistique et d'exécution 3PL. Ce projet a été conçu pour donner aux femmes d'affaires un accès égal aux opportunités leur permettant de s'épanouir dans un environnement sûr et favorable au sein d'une communauté de pairs et de mentors. Les membres bénéficieront également d'un calendrier rempli d'une programmation engageante et d'ateliers éducatifs, ainsi que de prix subventionnés pour tous les services.

Cet espace marque une deuxième collaboration entre Clickspace et L'initiative Femmes de la Banque Scotia. Un premier partenariat a permis de lancer la série d'événements à succès "Ladies Who Launch" pour les femmes entrepreneures, avec des conférencières de renom telles que Daniele Henkel (Henkel Media) et Virginie Roy (Proud Diamond),

« Nous sommes ravies de nous associer à L'initiative Femmes de la Banque Scotia et de donner vie à la série d'événements "Ladies Who Launch" d'une manière nouvelle et innovante, a déclaré Margaux Chetrit, directrice générale de Clickspace. Clickspace est plus qu'un simple bureau - c'est une communauté d'affaires où les femmes peuvent se réunir pour réseauter, collaborer, faire croître leurs entreprises et avoir la confiance nécessaire pour dire ce qu'elles pensent. »

« Nous sommes fiers d'être un partenaire de cet espace novateur dédié aux femmes, et nous croyons qu'il aura un impact important sur les entrepreneures de Montréal, a déclaré Ana Marinescu, directrice principale de L'initiative Femmes de la Banque Scotia au Québec. Avec L'initiative Femmes de la Banque Scotia, nous sommes engagés à soutenir les petites et les moyennes entreprises ainsi que les femmes entrepreneures qui les dirigent. Clickspace était un prolongement naturel de cet engagement et nous croyons que cet espace est une étape importante dans l'avancement de nos missions conjointes, en créant encore plus d'opportunités de réussite pour les femmes. »

L'ouverture de l'espace de bureaux exclusif est prévue pour le printemps 2023. L'espace accepte actuellement les demandes d'adhésion des femmes entrepreneures de Montréal. Avec ses commodités et son soutien de premier ordre, il promet d'être une ressource précieuse pour les femmes qui cherchent à faire passer leur entreprise au niveau supérieur. Pour plus d'informations sur l'espace, y compris les options d'adhésion et les prix, visitez le site Web www.clickspace.ca/clickspace-pour-elles

À propos de Clickspace

Cette communauté numérique et physique réunit les entreprises de commerce électronique et les soutient à chaque étape de leur croissance. Elle a vu le jour en plein cœur du District central, un quartier historique et culturel en émergence, avec comme objectif de mieux servir le commerce en ligne à Montréal, tant pour les sociétés établies que celles en développement.

Les installations de pointe de CLICKSPACE sont conçues pour offrir aux entrepreneurs et entrepreneuses une solution de bout en bout sous un même toit, y compris des espaces de bureau adaptables et partagés, de l'entreposage, des studios d'enregistrement de balados et de création de contenu, le traitement des commandes, la logistique et divers services partenaires. Clickspace est un projet d'Avenir Realty et d'Entreposage Montreal Mini-Storage, situé au 1 Chabanel. Joignez-vous à notre communauté dynamique chez Clickspace.

À propos de L'initiative Femmes de la Banque Scotia

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme emblématique visant à élargir les possibilités économiques de nos clientes qui s'identifient comme des femmes ou non binaires afin qu'elles réussissent, aujourd'hui et demain. Cette offre mondiale unique en constante évolution aide des milliers de femmes à réaliser leurs ambitions professionnelles en leur assurant l'accès impartial au capital et en leur proposant des solutions adaptées, une formation spécialisée personnalisée, ainsi qu'un mentorat et des services-conseils complets. Destinée aux femmes qui dirigent leur entreprise et qui cherchent un accès impartial au capital, et à celles qui veulent prendre leurs finances en main, l'initiative supprime les barrières pour donner à chacune les moyens de réussir à sa manière. Pour en savoir plus, visitez le site initiativefemmesbanquescotia.com.

