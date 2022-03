Ce mandat de huit jours mené par le réseau parisien ME93 (Mieux entreprendre 93) et financé par l'Office franco-québécois pour la jeunesse a pris forme dans le but de fournir à ce groupe de personnes les outils et ressources nécessaires pour stimuler leurs activités commerciales à l'étranger en mettant l'accent sur la province canadienne à majorité francophone.

Ces jeunes entrepreneurs et entrepreneuses - de moins de 35 ans pour la plupart - représentent de petites et moyennes entreprises en démarrage (moins de 3 millions de dollars de revenus annuels) provenant de divers secteurs, dont la haute technologie, les cosmétiques et l'alimentation.

Des associations locales soutiendront cette mission aux côtés de CLICKSPACE, y compris la Société de développement économique de Drummondville, l'École des entrepreneurs du Québec, District 3, la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada, PME MTL, Montréal international, la Société de développement commercial District central, et Business France.

Durant leur séjour à Montréal, les mandataires de France rencontreront leurs homologues canadiens de la communauté CLICKSPACE pour prendre part à une table ronde sur les tendances, défis et solutions du commerce électronique et sur les protocoles nord-américains. Cette discussion sera suivie d'une visite des installations de CLICKSPACE, en particulier les espaces de bureau adaptables et partagés, le centre de traitement des commandes et de distribution, ainsi que les studios d'enregistrement de balados et de création de contenu.

CLICKSPACE est le point central pour les sociétés de commerce en ligne à Montréal. Ses ateliers organisés et ses occasions de réseautage permettront à la délégation française de rencontrer une multitude de gens pour du mentorat, de l'approvisionnement, des partenariats et de la vente, ainsi que de faire ses premiers pas dans l'expansion commerciale au Québec, pour ensuite poursuivre sa mission dans la ville de New York.

Margaux Chetrit, directrice générale pour CLICKSPACE, a exprimé son enthousiasme par rapport au projet. « Ces jeunes entrepreneurs et entrepreneuses à l'affût de l'innovation sont déjà en train de changer le monde en créant des emplois durant une période aussi difficile. J'espère que ces rencontres que nous organisons aideront à transformer l'économie et à tisser encore plus de liens entre le Québec et la France. CLICKSPACE vise à offrir un site accueillant (virtuellement et physiquement) à ces entreprises françaises afin de favoriser leur croissance et leur prospérité au Québec et leur expansion dans le marché nord-américain. »

A propos de Clickspace:

Cette communauté numérique et physique réunit les entreprises de commerce électronique et les soutient à chaque étape de leur croissance.

Elle a vu le jour en plein cœur du District central, un quartier historique et culturel en émergence, avec comme objectif de mieux servir le commerce en ligne à Montréal, tant pour les sociétés établies que celles en développement.

Les installations de pointe de CLICKSPACE sont conçues pour offrir aux entrepreneurs et entrepreneuses une solution de bout en bout sous un même toit, y compris des espaces de bureau adaptables et partagés, de l'entreposage, des studios d'enregistrement de balados et de création de contenu, le traitement des commandes, la logistique et divers services partenaires.

https://clickspace.ca

A propos de ME93:

Le ME93 est le premier réseau indépendant d'entrepreneurs en Seine-Saint-Denis. Il compte aujourd'hui plus de 300 membres. Le réseau rassemble des entrepreneurs engagés pour la Seine-Saint-Denis. Il promeut l'esprit d'entreprendre, et les valeurs d'inclusion et de citoyenneté en banlieue. Il contribue à y dynamiser l'entrepreneuriat et à en faire une chance de renouveau social, économique et territorial en Seine-Saint-Denis et dans le Nord francilien.

https://me93.fr/

