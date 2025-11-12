MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Deux des firmes numériques les plus reconnues au Québec, Tink et Click & Mortar , annoncent leur fusion officielle, marquant ainsi la naissance d'une firme intégrée unique en son genre, plus forte, plus complète, plus ingénieuse. Une alliance naturelle entre deux organisations animées par une même vision : mettre la performance du numérique au service des entreprises d'ici.

Deux leaders de Tink et de Click & Mortar célèbrent leur fusion stratégique au cœur du Vieux-Montréal, marquant une nouvelle étape pour la performance numérique des organisations d'ici.

« Ce rapprochement est une fusion naturelle entre deux entreprises qui partagent les mêmes valeurs : l'innovation, la rigueur et la passion du numérique. Ensemble, nous créons une force unique pour accompagner la croissance et la transformation numérique des organisations québécoises », affirme Jocelyn Couture, président et chef de la direction de Tink.

Une offre élargie et intégrée, sous un même toit

En unissant leurs expertises, Tink et Click & Mortar réunissent désormais plus de 200 experts passionnés et chevronnés, capables de répondre à l'ensemble des besoins numériques des organisations québécoises :

Stratégie et expérience client (CX)

Science des données, marketing de performance, médias numériques et intelligence artificielle

Design, développement web et solutions numériques intégrées

Support applicatif, opérations numériques, services TI et hébergement infonuagique privé

Cette union donne naissance à un guichet unique pour le numérique, offrant plus de cohérence, plus de profondeur et plus de capacités d'innovation; toujours avec la même proximité, les mêmes visages et le même engagement envers la qualité de service.

Accélérer la performance numérique et l'adoption de l'intelligence artificielle

Dans un contexte où l'intelligence artificielle redéfinit les modèles d'affaires et les pratiques marketing, la nouvelle entité mise sur une approche unifiée axée sur la science des données, l'automatisation et la performance mesurable.

L'ambition : permettre aux entreprises d'ici de transformer la donnée en décisions, et les décisions en croissance durable. Le regroupement cherchera également à démontrer comment utiliser le levier de l'intelligence artificielle à travers des projets concrets et à valeur ajoutée pour les entreprises.

Une étape clé dans le plan de repreneuriat de Tink

Cette fusion s'inscrit également dans le plan de repreneuriat de Tink, amorcé pour assurer la relève managériale et la pérennité de la firme.

En intégrant les dirigeants de Click & Mortar à sa gouvernance, Tink renforce sa base entrepreneuriale et consolide sa position comme leader indépendant du numérique au Québec.

« Ensemble, nous bâtissons l'avenir du numérique d'ici. Notre ambition est claire : faire de Tink LA référence québécoise en performance numérique; au bénéfice des entreprises et des talents d'ici », conclut Olivier J. Bergeron, cofondateur de Click & Mortar.

Il est à noter que les activités commerciales du regroupement se feront sous la marque Tink Profitabilité numérique Inc., mieux connue sous le diminutif Tink.

Une intégration déjà en marche

1 guichet unique. 1 offre élargie. Même ADN. Plus de possibilités.

Ensemble, Tink et Click & Mortar forment une seule et même force :

une firme numérique intégrée, indépendante et déterminée à propulser la performance numérique des organisations d'ici.

À propos de Tink (https://www.tink.ca/)

Fondée en 1995 à Montréal, Tink s'est imposée comme la plus grande firme numérique indépendante au Québec.

Depuis 30 ans, elle accompagne des organisations majeures dans la stratégie, la conception, le développement et l'exploitation de solutions numériques performantes.

Son approche intégrée, alliant conseil stratégique, créativité, données et technologies, lui a permis de bâtir des partenariats solides et durables avec des marques phares du marché québécois.

À propos de Click & Mortar (https://clicketmortar.com/)

Créée en 2016, Click & Mortar s'est rapidement distinguée par son expertise en marketing de performance, médias numériques et analyse de données.

Reconnue pour son agilité, sa rigueur analytique et sa proximité client, l'agence est devenue une référence en activation marketing axée sur les résultats.

