MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Click & Mortar, une agence de marketing numérique basée à Montréal, fait son entrée au classement Top Growing Companies du magazine Report on Business du Globe and Mail. Cette reconnaissance met en lumière les 400 entreprises canadiennes ayant affiché la plus forte croissance au cours des trois dernières années.

En tant qu'une des rares agences du Québec à figurer sur cette liste, Click & Mortar a connu une croissance impressionnante, grâce à son approche innovante du marketing en ligne et à son expertise avancée en science des données.

Classée 141e, l'agence québécoise a enregistré une croissance de plus de 300% au cours des trois dernières années. «À mon avis, lance Alex Bigras-Lauzon, Associé chez Click & Mortar, cette reconnaissance reflète notre engagement envers l'excellence et notre volonté intrinsèque de développer de solides partenariats qui sont réellement gagnant-gagnant.»

Fondée en 2016 par Gabriel Tassé et Olivier J. Bergeron, tous deux diplômés de HEC Montréal et enseignants là-bas, l'entreprise emploie aujourd'hui une quarantaine de personnes. Dès ses débuts, Click & Mortar a su s'imposer dans un secteur numérique en constante évolution, en intégrant technologie et tendances sociales. L'entreprise combine marketing de performance, data marketing et créativité numérique, attirant ainsi une clientèle de renom telle que Saputo, Sobeys, BMR et Raymond Chabot Grant Thornton.

Gabriel Tassé, cofondateur et associé, considère cette distinction comme le résultat d'un travail acharné et d'une audace sans relâche: «Depuis 2016, on fonce sans regarder en arrière, avoue-t-il. Ce qui nous motive, c'est pas les prix: c'est la confiance des client·es, et les mandats qui se multiplient chaque année et deviennent toujours plus excitants. Mais quand j'ai appris qu'on était sur cette liste que je convoite depuis que j'ai 20 ans… ça m'a fait réaliser que, peu importe ce que le futur nous réserve, les 8 dernières années auront servi à bâtir quelque chose de complètement unique.»

L'essor des dernières années s'explique par un marketing axé sur la donnée -- ou data marketing -- et l'embauche de professionnel·les qui, traditionnellement, ne garnissent pas les rangs d'agences de marketing.

Cette nomination dans le Report on Business du Globe and Mail confirme la position de Click & Mortar comme un acteur clé du marketing numérique au Canada, avec des ambitions qui s'étendent au-delà des frontières québécoises.

