MONTRÉAL, le 28 août 2024 /CNW/ - Cléo, spécialisée dans les solutions de recharge des parcs de véhicules électriques commerciaux, fait une première grande incursion dans le marché de la livraison de colis en s'alliant à Purolator dans son ambitieuse transition énergétique.

En raison de son service clés en main et de son expertise, Purolator a choisi Cléo pour concevoir, installer et mettre en service ses infrastructures de recharge déplaçables, en plus d'organiser les branchements au réseau électrique pour ses sites d'Anjou à Montréal et de Laval. Au total, ce sont 50 bornes de recharge de niveau 2 et 2 bornes de recharge rapide (BRCC) qui seront mises en exploitation sur les sites de Purolator. De plus, des unités de puissance seront installées sur les deux sites. L'entreprise de livraison souhaitait pouvoir compter sur une solution modulaire évolutive permettant un déploiement rapide et une relocalisation des infrastructures au besoin.

Une fois le projet livré, Cléo continuera de soutenir Purolator dans ses opérations de recharge en assurant la maintenance de son infrastructure et en lui faisant bénéficier des avantages de sa plateforme intelligente de gestion de la recharge. La plateforme permettra notamment une fiabilité accrue et l'optimisation de ses coûts d'exploitation sur ses sites d'Anjou et de Laval.

Une transition électrique déjà bien entamée

En 2023, Purolator a annoncé un investissement record de 1 milliard de dollars pour réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 de 42 % d'ici 2030. Cela inclut l'achat d'environ 3 000 camions de livraison sur le dernier kilomètre et l'électrification de plus de 60 installations à travers le pays.

Grâce à son plan de décarbonation, Purolator s'attend à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de près de 70 000 tonnes d'ici 2030.

« C'est avec grand bonheur que nous relevons le défi de participer aux efforts de décarbonation de Purolator. Par son influence en tant que leader international dans les services de transport et de livraison de courrier, Purolator encouragera d'autres joueurs de l'industrie - petits et grands - à entamer leur transition verte, ce qui est au cœur de la mission de Cléo. »

- Emmanuelle Toussaint, VP commercialisation chez Cléo

« Collaborer avec des organisations comme Cléo, qui s'efforcent d'avoir un impact positif sur notre environnement, est essentiel au succès de notre programme d'électrification de notre réseau au Québec et de notre stratégie globale de décarbonisation. De plus, la souplesse offerte par la solution clés en main de Cléo pour l'infrastructure de recharge et son équipe de soutien dévouée sont des atouts importants pour répondre à nos besoins opérationnels uniques. »

Chris Henry, directeur de la flotte nationale de Purolator

À propos de Cléo Innovations

La mission de Cléo, qui fait maintenant partie de Polara, est d'accélérer l'électrification des parcs de véhicules commerciaux en accompagnant les opérateurs pour assurer le succès de leur transition. De la conception de l'infrastructure à la gestion dynamique de la recharge au quotidien, Cléo propose des solutions sur mesure, une expertise impartiale et un accompagnement personnalisé pour assurer la fiabilité des opérations de recharge et une transition énergétique réussie et durable.

