MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - Altium Architecture de Patrimoine, un bureau familial indépendant (multi-family office) de référence, basé à Montréal, a le plaisir d'annoncer la nomination de Clément Chenneveau au poste de Conseiller clients*, Gestion de patrimoine. Cet ajout stratégique souligne l'engagement d'Altium à accompagner des familles ultrafortunées, des entrepreneurs et des investisseurs sophistiqués dans la gestion sur mesure de leur patrimoine.

Clément Chenneveau, Conseiller clients*, Gestion de patrimoine, Altium Architecture de Patrimoine (Groupe CNW/Altium Architechture de Patrimoine Inc.)

Clément cumule près de dix ans d'expérience dans l'accompagnement de clientèles fortunées, incluant des familles multigénérationnelles, des cadres dirigeants, des entrepreneurs à succès et des investisseurs institutionnels. Son parcours couvre la gestion d'actifs, les marchés des capitaux et la gestion de patrimoines privés. Il a précédemment exercé au sein de firmes de gestion de fortune de premier plan au pays, notamment en tant que gestionnaire de portefeuille.

Chez Altium, Clément mettra à profit son expertise pour accompagner les clients dans la mise en place de stratégies patrimoniales sophistiquées, en collaborant étroitement avec l'équipe dédiée de Gestion des investissements d'Altium et des spécialistes dans des domaines tels que la fiscalité et l'assurance. Il jouera un rôle central dans le développement continu du bureau de Montréal ainsi que dans le renforcement des relations avec les familles entrepreneuriales du Québec et d'ailleurs au Canada.

« L'arrivée de Clément au sein de notre équipe s'inscrit dans une volonté claire de consolider notre présence au Québec et d'offrir un accompagnement encore plus pointu aux familles que nous servons, ici et ailleurs au Canada. Son expertise éprouvée, jumelée à notre approche intégrée axée sur la famille, les investissements et l'entreprise, contribuera à faire évoluer notre architecture patrimoniale dans le respect des valeurs qui nous animent », explique Sam Younès, président et chef de la direction chez Altium.

« Rejoindre Altium me permet de pousser encore plus loin ce que j'ai toujours voulu offrir : un conseil indépendant, sophistiqué, et réellement aligné sur les enjeux patrimoniaux des familles fortunées d'aujourd'hui. Nous intervenons sur des stratégies qui dépassent largement la simple gestion de portefeuille -- c'est une architecture complète du patrimoine familial que nous proposons », déclare Clément.

À propos d'Altium Architecture de Patrimoine Inc.

Basée à Montréal et fondée en 2013, Altium Architecture de Patrimoine est une firme indépendante spécialisée dans la gestion de patrimoine multigénérationnel et la gestion des investissements auprès de familles d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprise et de fondations privées. Sa mission est d'offrir une approche intégrée, rigoureuse et sur mesure, permettant à ses clients de préserver, faire croître et transmettre leur patrimoine pour les générations à venir. www.altium.ca

*Demande de réactivation d'inscription en cours. Jusqu'à ce que la réactivation de son inscription soit complétée, Clément travaillera en étroite collaboration avec les inscrits d'Altium et ne posera pas d'actes nécessitant une inscription.

