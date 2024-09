GUADALAJARA, Mexique, 4 septembre 2024 /CNW/ - Cleartide, un fournisseur novateur et technique de l'industrie des pompes à eau, annonce le lancement de sa nouvelle série de pompes à condensat, les ECNP 30 et ECNP 50. Cette gamme de produits révolutionnaire comprend quatre modèles qui offrent une capacité de levage maximale de 27 pieds ou 23,6 pieds. Conçue pour la collecte et l'élimination automatiques du condensat de la climatisation, de la réfrigération, de la déshumidification, des chaudières et des appareils de chauffage, la pompe à condensat Cleartide révolutionne le champ avec sa conception compacte et son efficacité exceptionnelle.

Pompe automatique à condensat Cleartide

Conception de maison pionnière

Contrairement aux pompes traditionnelles de type réservoir, cette pompe présente une conception élégante et plate, ce qui en fait plus qu'une simple pompe : c'est un appareil ménager élégant.

Fonctionnement ultra-silencieux et écoénergétique

Cleartide croit que chaque goutte d'eau devrait couler avec précision et puissance. Équipé d'un moteur BLDC refroidi à l'eau, il offre une augmentation de 16 % de l'efficacité énergétique. De plus, les pompes fonctionnent à 25 décibels, ce qui est beaucoup plus silencieux que les 50 à 60 décibels des moteurs traditionnels à poteau ombragé. Ne vous inquiétez plus des perturbations nocturnes. De plus, contrairement aux moteurs traditionnels à poteau extérieur ombragé avec évents, le moteur BLDC intégré refroidi à l'eau rend la pompe très résistante à la corrosion et à la poussière.

Haute efficacité de retrait

En matière de performance, Cleartide ne manque jamais de satisfaire. Le modèle 1/30 HP offre un débit maximal de 135 GPH avec une tête maximale de 27 pieds, tandis que le modèle 1/50 HP offre 110 GPH avec une tête de 23 pieds, surpassant les autres pompes à condensat sur le marché. De plus, la pompe peut drainer 1 420 ml par cycle, ne laissant que 16 mm d'eau dans le réservoir, ce qui réduit considérablement le risque d'accumulation de débris et évite les opérations occasionnelles fréquentes, ce qui, au bout du compte, permet d'économiser des coûts et du temps d'entretien.

Expérience conviviale

La commodité pour les utilisateurs est une priorité pendant le processus de conception. Cleartide utilise des couvercles d'entrée en caoutchouc souple amovibles pour s'assurer qu'ils ne se perdent pas pendant l'utilisation. La soupape de décharge amovible permet un nettoyage sans tracas et une fixation de tuyau. De plus, le bouton de test permet aux utilisateurs de vérifier l'état de la pompe avant de l'utiliser, ce qui garantit un fonctionnement fiable sans intervention manuelle.

« Nous sommes ravis de lancer notre pompe à condensat novatrice sur le marché », a déclaré l'équipe de recherche et développement de Cleartide. « Notre équipe a travaillé sans relâche pour développer un produit qui non seulement répond aux normes de l'industrie en matière d'efficacité et de conception, mais qui les dépasse. Nous croyons que cette pompe révolutionnera le champ de pompage résidentiel, offrant à nos clients une fiabilité, une performance et un attrait visuel inégalés. »

Les pompes à condensat Cleartide ECNP 30 et ECNP 50 sont maintenant disponibles sur Amazon.

Pour en savoir plus sur ces produits, visitez le site https://www.cleartidepump.com/.

À propos de Cleartide

Cleartide est un fournisseur innovant et technique dans l'industrie des pompes à eau, qui se consacre à fournir des solutions puissantes et précises de débit d'eau pour une utilisation résidentielle. Déterminés à infuser chaque cours d'eau avec puissance et art, nous combinons technologie de pointe et engagement envers l'excellence pour créer des produits qui améliorent l'efficacité et la commodité dans la vie quotidienne.

Tous les produits Cleartide sont conçus selon les normes les plus élevées, offrant un rendement de pointe et soutenus par le meilleur service et soutien de l'industrie.

