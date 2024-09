GUADALAJARA, Mexique, 9 septembre 2024 /CNW/ - Cleartide, un fournisseur novateur et technique de l'industrie des pompes à eau, a annoncé sa participation à la National Hardware Expo, qui a eu lieu du 5 au 7 septembre au Mexique. Au cours de l'exposition, Cleartide a présenté un ensemble de pompes submersibles et la pompe à condensat de pointe.

Cleartide dévoile des pompes submersibles et à condensat de pointe lors de la National Hardware Expo au Mexique

Pour répondre à divers besoins, les pompes submersibles de Cleartide comprennent une variété de conceptions, y compris celles faites d'acier inoxydable, de plastique et d'aluminium coulé. Ces pompes sont idéales pour une gamme d'applications, comme le drainage du sous-sol, l'irrigation du jardin et l'évacuation générale de l'eau des piscines et des étangs.

Pompes submersibles en acier inoxydable

Ces pompes sont entièrement fabriquées en acier inoxydable 304, y compris l'arbre et le rotor, ce qui garantit qu'elles sont conçues pour résister à des environnements difficiles et corrosifs. Ils sont dotés d'un joint mécanique en caoutchouc fluoré et d'un joint torique pour une protection supérieure contre les fuites, et d'un moteur isolé de classe F qui offre une durabilité exceptionnelle et des performances constantes même à des températures élevées. Ils sont donc idéaux pour les applications exigeant une grande résistance à la corrosion et une grande fiabilité.

Pompes submersibles en plastique

Fabriquées à partir de matériaux thermoplastiques durables, ces pompes sont portatives et rentables. Ils fonctionnent automatiquement et offrent des débits de 1 711 GPH à 3 422 GPH, avec une capacité de levage allant jusqu'à 27,9 pieds. Leur conception compacte les rend adaptés à diverses tâches d'élimination de l'eau, y compris le drainage du sous-sol et l'irrigation du jardin.

Pompes submersibles en fonte et en aluminium

Ces pompes sont dotées d'une carrosserie en fonte de fer durable, d'un boîtier de moteur en alliage d'aluminium et d'une tige agitatrice, assurant une durée de vie prolongée. Ils sont équipés d'un joint mécanique en céramique/graphite pour une excellente prévention des fuites et d'un protecteur thermique haute performance pour une sécurité fiable. Conçus pour être légers et compacts, ils offrent une installation et un entretien faciles, ainsi qu'une performance écoénergétique et écologique.

Pompes automatiques à condensat

Contrairement aux pompes traditionnelles de type réservoir, cette pompe à condensat présente une conception épurée et plate. Offrant deux modèles, ECNP 30 et ECNP 50, le modèle 1/30 HP offre un débit maximal de 135 GPH avec une tête maximale de 27 pieds, tandis que le modèle 1/50 HP offre 110 GPH avec une tête de 23 pieds, surpassant les autres pompes à condensat sur le marché. De plus, équipées d'un moteur BLDC et d'un système de refroidissement à eau, les pompes fonctionnent à seulement 25 décibels, ce qui assure une utilisation nocturne sans perturbation.

« Nous sommes ravis de rencontrer des clients du monde entier », a déclaré l'équipe de recherche et développement de Cleartide. « Notre dévouement envers le développement de pompes à eau résidentielles a toujours été aligné sur la réponse aux besoins changeants du marché. Cet événement a fourni une excellente plateforme pour démontrer nos dernières avancées. »

À propos de Cleartide

Cleartide est un fournisseur innovant et technique dans l'industrie des pompes à eau, qui se consacre à fournir des solutions puissantes et précises de débit d'eau pour une utilisation résidentielle. Déterminés à infuser chaque cours d'eau avec puissance et art, nous combinons technologie de pointe et engagement envers l'excellence pour créer des produits qui améliorent l'efficacité et la commodité dans la vie quotidienne.

Tous les produits Cleartide sont conçus selon les normes les plus élevées, offrant un rendement de pointe et soutenus par le meilleur service et soutien de l'industrie.

