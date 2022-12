MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Clearspring Capital Partners (« Clearspring ») et Capital OneLink (« OneLink ») annoncent aujourd'hui un investissement au capital de Groupe Tecnic 2000 et de l'École de conduite Tecnic Rive-Nord. Fondée par les familles Sévigny et Aubé dans les années 80, le réseau Tecnic regroupe maintenant 160 écoles de conduite à travers la province de Québec et plus de 1,000 formateurs. Groupe Tecnic est le plus grand réseau d'écoles de conduite en Amérique du Nord, servant plus de 70,000 nouveaux élèves chaque année. Tecnic Rive-Nord représente le plus grand affilié de Groupe Tecnic avec ses 51 écoles de conduite stratégiquement localisées sur la Rive-Nord de Montréal, dans les Laurentides, la Mauricie et l'Outaouais.

Mylène Sévigny (Présidente directrice générale), Isabelle Sévigny (Vice-présidente finances) et Mark Krump (Conseiller Stratégique Sénior) demeureront dans l'organisation, tandis que le président fondateur, Yvan Sévigny, fera place à la relève familiale qui elle, continuera d'être un actionnaire important dans l'entreprise.

« Nous continuerons à diriger l'entreprise avec passion et à nous investir dans l'Éducation de la sécurité routière, un projet qui nous tient à cœur et qui pourrait même s'étendre à l'extérieur du Québec » déclarent Mylène Sévigny et Mark Krump.

« Notre famille est fière d'avoir bâti un fleuron Québécois depuis les 30 dernières années et d'avoir largement contribué à l'amélioration du bilan routier grâce à nos affiliés, nos employés et nos partenaires » déclare M. Yvan Sévigny, Co-fondateur.

« Nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux partenaires qui partagent les mêmes valeurs de gestion que notre famille. » nous déclare Isabelle Sévigny.

Quant à la famille Aubé, cofondatrice du Réseau Tecnic et collaboratrice importante depuis les années 80, elle continuera fièrement à opérer ses 30 écoles de conduite Tecnic situées sur la Rive-Sud de Montréal.

Le choix de Tecnic

« Nous sommes impressionnés par la croissance réalisée par Tecnic, les relations durables qu'elle entretient avec ses affiliés, ainsi que sa capacité à se démarquer sur un marché hautement concurrentiel. Nous avons identifié de nombreuses occasions de croissance et nous sommes persuadés que ce partenariat bénéficiera autant aux clients, aux affiliés et aux employés. » affirme John Veitch, Vice-président principal de Clearspring Capital Partners. Il ajoute que leur investissement a également été rendu possible grâce à la participation financière entre autres de BDC Partenaires Investissement de Croissance.

Pour Tecnic, il était essentiel de tabler sur la continuité de son équipe de gestion et de son réseau d'affiliés tout en se dotant de l'expertise à la hauteur de ses ambitions. Afin de réaliser son plan de croissance, l'équipe de direction sera donc renforcée par l'arrivée des deux associés de OneLink qui mettront à profit leur expertise en gestion et leurs expériences pertinentes dans les secteurs du transport et la technologie.

« Avec la famille Sévigny, nous partageons la même culture et les mêmes ambitions de nous investir dans l'amélioration du bilan routier au Québec et de voir la marque Tecnic rayonner encore davantage au pays. Nous avons le sentiment de compléter une équipe gagnante pour écrire le prochain chapitre de Tecnic. Nous sommes très reconnaissants de la confiance qui nous est donnée et nous avons hâte d'entamer notre collaboration avec tous les acteurs. » déclarent Ronan Vandeputte et Marc Thibodeau (associés de OneLink).

À propos de Clearspring Capital Partners

Clearspring Capital Partners est une société canadienne d'investissement privé qui investit et acquiert des entreprises au moyen de rachats, de financement de croissance, de privatisations, de consolidations d'industrie, de recapitalisations et d'autres types de transactions. L'équipe de Clearspring collabore étroitement, à partir de ses bureaux de Montréal et de Toronto, avec les équipes de direction des sociétés en portefeuille pour assurer la création de valeur et la réalisation des plans de croissance de ces compagnies. Depuis 2015, les investissements de Clearspring au Québec ont totalisé plus de $150 millions. Les investissements dans Confiserie Regal, Telecon, Demers Ambulances et Voyages Traditours ont déjà porté fruit. Ces entreprises ont notamment réalisé des investissements importants au Canada et à l'étranger pour conquérir des nouveaux marchés et acquérir des compétiteurs. Pour plus d'information, consultez www.cscap.ca.

À propos de Capital OneLink

Capital OneLink est une firme de capital-investissement basée à Montréal (QC) qui se concentre sur des prises de participation dans des PMEs. OneLink investit avec un horizon long-terme afin de permettre à leurs entreprises en portefeuille d'atteindre leur plein potentiel. Entrepreneurs et investisseurs en série depuis +20 ans, l'équipe de OneLink s'investit personnellement pour apporter des moyens et du savoir-faire de façon à atteindre les objectifs de croissance. Conformément à ses valeurs, OneLink mise sur la force des liens avec les équipes existantes pour assurer un succès commun. Pour plus d'information, consultez www.onelinkcap.com

À propos de Tecnic

Fondée en 1985, Tecnic est le plus grand réseau d'écoles de conduite en Amérique du Nord avec plus de 160 écoles de conduite. À chaque année au Québec, environ 45% des apprentis-conducteurs obtiennent leur permis grâce à Tecnic. Le réseau détient une position dominante sur le marché Québécois grâce à son rayonnement géographique et au développement d'une image de marque inégalée. Pour en savoir plus : tecnic.ca

