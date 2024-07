MONTRÉAL, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Clearspring Capital Partners (« Clearspring ») annonce aujourd'hui un investissement dans INNOTEX Inc. (« INNOTEX ») aux côtés du fondateur Louis Carpentier et de l'équipe de direction.

Fondée en 1999 et basée au Québec, INNOTEX est un chef de file dans le développement et la fabrication d'équipements de protection individuelle destinés aux pompiers et aux premiers répondants. Cet investissement vient consolider la stratégie d'investissement de Clearspring en sol québécois et renforcer son expertise dans les industries des services d'urgence et des vêtements de protection.

Louis Carpentier, président, deviendra président exécutif du Conseil d'administration. Claude Barbeau, directeur général, et René-Frédéric Roy, vice-président Finance, demeureront au sein de l'organisation. Louis continuera d'être un actionnaire majeur de la société.

« Le nom INNOTEX vient de notre mission : innover continuellement à travers le textile. En regardant en arrière, je suis extrêmement fier des réalisations de notre équipe pour amener des produits innovants sur le marché, et ce, depuis les 25 dernières années. Je suis ravi d'avoir trouvé un partenaire comme Clearspring, qui partage nos valeurs de qualité, d'innovation et de service à la clientèle. Avec Clearspring, nous œuvrerons à poursuivre notre mission qui est de fournir des solutions efficaces pour protéger les pompiers et les premiers répondants », a déclaré Louis Carpentier.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir cette grande entreprise québécoise dans sa croissance dans l'objectif de devenir un leader nord-américain. Investir dans les individus, les produits et l'innovation d'INNOTEX stimulera leur prochaine étape de croissance. » a déclaré John Veitch, associé chez Clearspring. « INNOTEX est un partenaire idéal pour notre équipe, puisque cet investissement est en parfaite cohérence avec ceux effectués auprès de Demers Ambulances et Logistik Unicorp, tous deux, respectivement, leaders du marché dans les services d'urgence et les vêtements de protection. » Il ajoute que leur investissement a également été rendu possible grâce au soutien de BDC Capital - Partenaires Investissement de Croissance, Investissement Québec, BMO Partenaires et d'autres partenaires institutionnels et individuels.

Guillaume Felx, associé, Partenaires Investissement de Croissance de BDC Capital a déclaré : « Nous sommes très fiers de nous associer à Clearspring et l'équipe de direction d'INNOTEX dans la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Ce partenariat s'inscrit bien dans l'objectif plus large de BDC de soutenir les PME dans leur ambition de devenir des chefs de file de leur industrie. »

Le chef de BMO Partenaires, Alex Baniczky, a ajouté: « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Clearspring et de supporter des entreprises canadiennes florissantes telles que INNOTEX. »

À propos de Clearspring Capital Partners

Clearspring Capital Partners est une importante société canadienne d'investissement privé, qui investit et acquiert des entreprises de taille moyenne par le biais de rachats, financements de croissance, acquisitions, privatisations, consolidations d'industrie, recapitalisations et d'autres types de transactions. Depuis 2015, les investissements en équité de Clearspring dans les entreprises québécoises ont totalisé plus de 200 millions de dollars, avec une croissance significative des revenus, des bénéfices et des employés dans ces entreprises. L'équipe de Clearspring travaille en étroite collaboration avec les équipes de direction de leurs entreprises en portefeuille depuis ses bureaux de Montréal et de Toronto pour assurer la création de valeur et l'exécution de leurs plans de croissance. Les récents investissements au Québec dans Demers Ambulances, Telecon, Confiseries Régal, Voyages Traditours et Groupe Tecnic Canada s'inscrivent dans une stratégie bien définie visant à soutenir les entreprises québécoises florissantes en réalisant des investissements importants au Canada et à l'international pour conquérir de nouveaux marchés de manière organique ou par acquisitions. Pour plus d'informations, visitez le www.cscap.ca

À propos d'INNOTEX

Fondée en 1999, INNOTEX se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication et la distribution d'équipements de protection contre les incendies, d'équipements de sauvetage multifonctionnels et plus légers, ainsi que de cagoules et de gants de protection. La société a son siège social au Québec et opère au Canada et aux États-Unis. INNOTEX possède trois installations de production au Québec (Montréal, Richmond et Warwick) et une installation aux États-Unis (Ohatchee, AL). Pour en savoir davantage à propos d'INNOTEX, visitez le https://innotexprotection.com/fr/

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la banque de développement du Canada, agissant comme partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital, autant pour les entreprises en phase d'amorçage que pour celles à la recherche d'investissement de croissance. BDC Capital soutient les entrepreneur.es canadien.nes qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale, visitez https://www.bdc.ca/fr/bdc-capital

À propos de BMO Partenaires en Capital

Fondé en 1998, BMO Partenaires est un fonds d'investissement évolutif qui dispose d'un capital engagé de 1,6 milliard de dollars de BMO. Son programme d'investissement permanent repose sur des investissements dans des entreprises de taille intermédiaire, au moyen de placements directs dans des sociétés à toutes les étapes de leur croissance (co-investissements en actions/dettes subordonnées). De plus, BMO Partenaires investit aussi dans des fonds axés sur des stratégies d'acquisition, de croissance et de capital-risque.

SOURCE Clearspring Capital Partners

John Veitch, Partner, Clearspring Capital Partners, 4168684934